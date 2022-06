NEI: Det blir ikke stemmerett for 16- og 17- åringer i kommune- og fylkestingsvalg.

Stemte nei til stemmerett for 16-åringer

Stortinget stemte nei til at 16- og 17-åringer kan stemme i kommune- og fylkestingsvalg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget gikk i forrige uke inn for å åpne for at 16- og 17-åringer kan stemme i kommune- og fylkestingsvalg.

Onsdag stemte Stortinget nei, med 94 stemmer mot og 72 stemmer for.

Komiteens tilråding ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre, ifølge Stortinget.

Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og KrF varslet før avstemningen at de var imot å gi 16- og 17-åringer stemmerett i lokalvalg.

Det var Venstre som fremmet forslaget i Stortinget om å senke stemmerettsalderen.

– Jeg synes det er veldig synd at det ble nedstemt, fordi vi hadde en historisk mulighet til å utvide demokratiet, sier stortingsrepresentant for Venstre, Grunde Almeland til VG.

– Veldig skuffet

AUF var et ungdomspartiene som var mest opptatt av å få gjennom stemmerett for 16- og 17-åringer.

– Jeg er veldig skuffet over at stemmerett for 16 og 17-åringer ble nedstemt. De partiene som stemte det ned bør virkelig gå i seg selv. Det er nesten ingen argumenter som gjenstår mot å gi 16 og 17 åringer stemmerett i kommune og fylkestingsvalg, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

Hun har fortsatt troen på at det en dag kommer til å bli stemmerett for denne aldersgruppen, og sier at AUF vil fortsette kampen.

– Vi er stolte av at Arbeiderpartiet stemte for. Vi forventer at de andre partiene tar grundig debatter om dette internt og håper på et annet utfall neste gang, sier hun.

SKUFFET: AUF-leder Astrid Hoem er skuffet over at stemmerett for 16- og 17-åringer ble nedstemt.

Også Rød Ungdom er skuffet.

– Det er skuffende, men ikke veldig overraskende at et storting med snittalder på 45 stemte ned forslag om stemmerett til 16-åringer. 16-åringer bruker også offentlige tjenester, de rammes også av politiske beslutninger, sier leder i Rød Ungdom, Alberte T. Bekkhus.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner sier man kunne fått 130.000 ekstra unge stemmer dersom det ble vedtatt.

LNU-leder Margrete Bjørge Katanasho sier at stemmerett for 16-åringer er en stor, viktig og logisk demokratiform, og de synes det er spennende at saken har vokst så mye som den har.

– Den har historisk stor oppslutning i Stortinget, og antallet støttespillere vokser stadig. Vi gir ikke opp, og vi er ikke ferdig ennå, sier hun.

Fornøyd

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, sier de er fornøyde med at forslaget ble nedstemt.

– Stemmerettsalderen bør følge myndighetsalder. Å bruke stemmeretten er en form for å bruke makt. Da bør man ha makt over sitt eget liv, før man kan utøve den på andre, sier han til VG.

Det er også FpU enig i. De synes at stemmerettsalderen bør følge myndighetsalderen, men er også klar på at det har vært en fin samfunnsdebatt rundt deltagelse og demokrati.

Han sier at unge ikke må se på dette som et nederlag, men heller en mulighet til å melde seg inn i et ungdomsparti.

– Jeg synes det er kult at det er så mange unge som har lyst til å engasjere seg. Jeg håper de vil være med å delta i ungdomspolitikken, fordi det er den beste muligheten de har til å påvirke de voksne, sier sier leder i FpU, Simen Velle.