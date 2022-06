UT PÅ PERMISJON: Her forlater Stig Millehaugen Trondheim fengsel onsdag morgen.

Ingen ID-kontroll på norske flyplasser: − Millehaugen kan ha fløyet som «hvem som helst»

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) kan ha kommet langt før han ble etterlyst, ifølge sikkerhetsekspert Kjell-Ola Kleiven.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Onsdag ettermiddag kom ikke dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon. Politiet har klart å plassere ham på et fly fra Værnes til Oslo Lufthavn, og deretter på Flytoget til Oslo S. Millehaugen er etterlyst internasjonalt.

Det er ingen regelverk som krever at ID kontrolleres ved innpassering til sikkerhetskontrollen på norske flyplasser.







– I teorien kunne Millehaugen ha fløyet som «hvem som helst» uten at noen ville sjekket mangel på samsvar mellom billett og ID-dokument, sier sikkerhetsekspert Kjell-Ola Kleiven til VG.

Kleiven er styreleder i Risk Information Group, som selger konsulenttjenester innenfor områder som risiko og sikkerhetsanalyse.

– Kan ha kommet langt

Myndighetene kan innføre ID-kontroll unntaksvis, som for eksempel under pandemi eller etter terrorangrep. I 2011 ble det innført kontroll i en uke etter at Anders Behring Breivik angrep regjeringsbygget og AUFs sommerleir på Utøya.

– Internasjonalt er det kontroll utenfor Schengen, og da vet man med sikkerhet hvem som er om bord på flyet. Dette gjør det også enklere å sjekke mot blant annet Interpols etterlysningslister, sier Kleiven.

SIKKERHETSEKSPERT: Kjell-Ola Kleiven er styreleder i Risk Information Group. Han var også en av to programledere for serien «Svindeljegerne» på TV3.

Millehaugen ble først etterlyst etter å ha unnlatt å møte opp etter permisjon. Han hadde permisjon fra klokken 9 til 15 onsdag, men møtte aldri opp igjen i fengselet.

– Han kan ha kommet langt på vei før den tid. Deretter skal flyplassene kjenne ham igjen på utseende for å kunne fange ham opp, på grunn av mangel på ansiktsgjenkjennende teknologi og ID kontroll, sier styrelederen.

– Vanligvis ikke passkontroll

Pressevakt i Avinor, Anna Langhammer, sier til VG at de kontrollerer at personene som slipper innenfor sikkerhetskontrollen har billetter eller andre adgangskort. VG har spurt Avinor om det er ansiktsgjenkjennende teknologi på norske flyplasser, men har ikke fått svar på dette.

– Avinor har ikke som oppgave å spore eller samle data om personer som reiser fra eller til lufthavnene våre. Ettersom Avinor ikke er en del av justissektoren har vi ikke tilgang til oversikter over etterlyste personer før politiet gjør slik informasjon kjent for allmennheten, sier Langhammer.

ETTERLYST: Norsk politi har bedt Interpol utstede en offentlig «red notice» på Stig Millehaugen. En «red notice» blir utstedt for mistenkte i straffesaker eller domfelte som unndrar seg soning.

Det er politiet som har grensekontrollmyndighet og ansvar for utøvelsen av grenseovervåkningen og inn- og utreisekontrollen av personer.

– Innen Schengen-området er det vanligvis ikke passkontroll. Ved gate og boarding er det flyselskapene som er ansvarlig for kontroll, og de må svare ut hva som gjelder for deres rutiner, sier pressevakten.

Schengen-området består av 26 europeiske land.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Eline Hyggen Skari, sier til VG at de i utgangspunktet ikke har ID-kontroll ved ombordstigning innen Schengen, med mindre myndighetene i ankomstlandet krever det.

SAS har ikke svart på VGs spørsmål. VG har også vært i kontakt med Politidirektoratet, men de hadde ikke mulighet til å besvare våre spørsmål torsdag.

– Riktig vurdering

Millehaugen har sittet i fengsel hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran.

I 2012 ble han dømt til 21 år forvaring, lovens strengeste straff, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed. Minstetiden ble satt til ti år. Han har hele tiden nektet straffskyld, og har sonet omtrent ti år i Trondheim fengsel.

– Det er sikkert mange forskjellige syn på det. Han har vært her i nesten ti år. Vi har gjort vurderinger med tanke på permisjon som vi mener står seg også i dag. Så har det skjedd det som har skjedd, og man ser selvsagt ting med andre øyne når man vet det. Men vi mener fortsatt det var riktig vurdering å gi ham permisjon, sier fengselsleder Egil Gabrielsen i Trondheim fengsel til VG.