RØRT: Joanne McGregor (41) blir rørt når hun tenker på det gikk bra med damen hun hjalp utenfor Coop-butikken.

Drapsmannen siktet på Joanne (41): − Nå skal han drepe meg

KONGSBERG (VG) Joanne McGregor (41) og politimann Rigoberto Villarroel (48) hadde vært på middag med sin fem år gamle datter. På vei hjem havnet de midt i et brutalt drama.

Minnene føles både helt uvirkelige og alt for nære når Joanne McGregor (41) står et steinkast unna Coop-butikken og forklarer hvordan hun unnslapp Kongsberg-drapsmannen onsdag kveld.

Politimann Rigoberto Villarroel (48), som hun var sammen med like før de brutale scenene utspilte seg, slapp unna med skader etter å ha fått en pil i ryggen.

Av hensyn til politietterforskningen, er det inntil videre bare McGregor som kan dele sin opplevelse. Hun forteller at på vei ut til bilen, forsvinner plutselig Villarroel – som egentlig ikke var på jobb – mot butikken uten noe forklaring.

– Jeg visste ikke noe da, men senere fikk jeg vite at han skulle hjelpe en som hadde vært i butikken og som hadde blitt skutt på, forteller McGregor til VG.

TILBAKE PÅ ÅSTEDET: Joanne McGregor (41) og politimann Rigoberto Villarroel (48) var på vei ut utgangsdøren som er synlig på dette bildet. I samme bygning ligger Coop-butikken gjerningsmannen startet sin drapsferd på.

På dette tidspunktet hadde ikke politiet kommet frem til stedet. Når 41-åringen tar yngstedatteren med seg for å se hvor det ble av faren, er det noen som roper:

«Kom dere unna, det er en gal mann som skyter»

– Det er vanskelig å si hva jeg tenkte da. Men jeg skjønte at det var alvorlig, forteller McGregor.

Ansikt til ansikt med gjerningsmannen

Mens hun haster datteren tilbake i bilen, oppdager McGregor en skadet person ikke langt unna. Hun roper på personen flere ganger for å få kontakt.

– Jeg tenkte at hun ikke var trygg der hun sto, forteller 41-åringen.

Den skadede kvinnen trenger helsehjelp, og mens de to står sammen utenfor bilen kontakter McGregor ambulanse, i god tro om at hun er ute av faresonen.

Så braser døren til nødutgangen på Coop-butikken opp bare 3–4 meter foran henne. En kraftig mann kommer hoppende ut og ser seg rundt:

– Jeg skjønte med en gang at det var gjerningsmannen. Han så spesiell ut, med en bue på ryggen. Det var helt surrealistisk.

Få sekunder føles ut som en evighet. Så skjer det hun fryktet mest:

– Det var som om han summet seg litt før han kikket bort, dro opp en pil og siktet på meg.

NØDUTGANG: Ut fra denne nødutgangen kom gjerningsmannen stormene ut fra Coop-butikken rett foran McGregor. Hovedinngangen til butikken er rundt hjørnet og til høyre, omtrent 50 meter unna.

– Fokusert på å overleve

McGregor kaster seg ned i dekning bak bilen. Adrenalinet bruser i kroppen, og ikke før hun oppdager blåmerket på låret senere, forstår hun hvor hardt hun må ha smelt i bakken.

– Jeg var bare fokusert på å overleve. Jeg tenkte bare at «nå skal han drepe meg».

Pilen som ble skutt, traff hverken McGregor eller den skadede kvinnen. Datteren satt heldigvis trygt i bilen. Så var gjerningsmannen borte.

– Senere ble det funnet en pil rett ved siden av der bilen min sto, forteller 41-åringen.

PIL I VEGGEN: Det ble gjort flere funn av piler langs ruten til gjerningsmannen i Kongsberg sentrum. Pilen i veggen på bildet var bare meter unna der Joanne McGregor (41) møtte gjerningsmannen.

Sammen med datteren og den skadede kvinnen søker hun tilflukt i et lokale like over gaten. Der titter hun ut av vinduet, og oppdager gjerningsmannen joggende på vei ned mot Hyttegata. Det var i denne gaten skal flere av drapene ha skjedd.

– Det virket ikke som om han var i angrepsmodus akkurat da, men det var kjempeekkelt.

Fikk pil ti centimeter inn i ryggen

Mens hun gjemmer seg, snakker hun med Villarroel. Da får hun vite at han er skutt i ryggen.

– Jeg ble bekymret, men følte at det skulle gå bra, sier 41-åringen, som beskriver Villarroel som en tøff mann som stiller opp.

– Det overrasker meg ikke at han gjorde det han gjorde, selv om det var litt overraskende at han løp rundt med en pil i ryggen.

«TØFF MANN»: Politimannen Rigoberto Villarroel (48) var den første fra politiet som møtte på gjerningsmannen, selv om han ikke var ikke på jobb den dagen.

Pilen som traff den 48 år gamle politimannen, gikk ti centimeter inn i kroppen hans, forteller McGregor.

Den ytterste delen av pilen brakk han selv av etter at den traff ham. Tuppen av pilen satt fortsatt igjen da han kom til legevakten.

Føler med familien til gjerningsmannen

Seks dager har gått siden angrepene. Fem personer ble drept av gjerningsmannen Espen Andersen Bråthen (37) med stikkvåpen – trolig etter at McGregor traff han på vei ut fra Coop.

McGregor kan ikke huske å ha truffet på gjerningsmannen tidligere i Kongsberg. Hun forteller at det er særlig en tanke som stadig vender tilbake til henne.

– Jeg har tenkt så mye på familien til gjerningsmannen. Jeg føler med dem i situasjonen, begynner 41-åringen.

Hun sier det er trist å tenke på at de trolig har forsøkt å hjelpe sønnen sin i mange år.

– Det må være helt grusomt å oppleve at det ender sånn.

Bråthen har i avhør erkjent at han står bak drapene, men har ikke erkjent straffskyld. Det skal blant annet utredes om 37-åringen, som for øyeblikket er overtatt av helsevesenet, er strafferettslig tilregnelig og kan dømmes for handlingene.

Drapsmannen har tidligere vært i søkelyset til blant annet Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). I en PST-vurdering fra 2018 vurderte de at det var mulighet for at han kunne utføre et lavskala angrep.