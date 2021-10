Vitne Thomas Nilsen hørte det han beskriver som dødsskrik.

Naboer hørte varselsskudd og «dødsskrik»: − Vi har mottatt forferdelige beskjeder

Beboere i Hyttegata i Kongsberg er svært preget etter hendelsen onsdag kveld. – Det føles ut som om vi er i en krigssone, sier en nabo.

Svein Westad bor i Hyttegata i Kongsberg, der han driver Galleri Åkern.

Onsdag kveld hadde han vinduet åpent da han holdt på å lage middag. Det var da han hørte dramaet som utspant seg utenfor.

– Vi hørte politiet fyre av et varselsskudd. Det var et voldsomt oppstyr, forteller han.

Svein Westad utenfor stuevinduet sitt der dramatiske scener utspant seg onsdag kveld.

Han tror hendelsen i nabogården var pågripelsen.

Westad var selv ikke vitne til det som skjedde i bakgården til nabogården, men forteller at det kort tid senere kom flere ambulanser, politibiler og bårebiler til den aktuelle adressen.

– Heldigvis har vi en stor port inn til bakgården vår, som var låst.

Westad forteller at han var i Coop Extra-butikken bare en time før gjerningsmannen skal ha siktet på folk inne i butikken.

– Vi føler at vi er i en krigssone, hva i all verden er det som har kommet til byen vår? Vi har mottatt forferdelige beskjeder om at bekjente er skadet og døde.

Hørte «dødsskrik»

Thomas Nilsen bor også i området. Dagbladet snakket først med mannen i natt. Til VG forteller han hva han hørte onsdag kveld.

– Plutselig hører jeg et skrik som høres ut som krangling. Jeg tenkte at det kanskje var husbråk. Det kan jo skje i et sånt område.

– Et sånt område?

– Det er en stor variasjon av mennesker i dette nabolaget. Det er unge, gamle, studenter, kunstnere, noen er på sosialhjelp og noen er rike.

Nilsen forteller at han noen minutter senere hører nye skrik.

– Først trodde jeg at det var krangelen som eskalerte, men jeg har aldri hørt et sånt skrik før. Det var et dødsskrik som skar seg inn i sjelen. Det kommer jeg aldri til å glemme.

Da han hørte det siste skriket gikk han ut, og så at mennesker hadde begynt å samle seg for å starte med livreddende førstehjelp.

– Til slutt var det 20–30 politibiler, ambulanser og brannbiler der. Da gikk jeg ikke bort for å se på.

Hele gaten var blå av blålys

-Jeg fikk en pushmelding fra VG om at en mann gikk rundt med pil og bue i Kongsberg. Først tenkte vi at det var en tulling, men etter hvert skjønte vi alvoret.

Det forteller Armantas Dragunas (20) som bor i Hyttegata sammen med Ida Skinnes (18).

– Plutselig hørte mye skrik og støy. Hele gaten var blå av blålys.

Dragunas og Skinnes ble vitner til at store politistyrker løp i retning Gamlebrua.

– Siden kom de rolig gående tilbake. Etter det vi forstår skjedde pågripelsen da, forteller Dragunas til VG.