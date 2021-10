KLAR: Onsdag morgen godkjente Aps stortingsgruppe den nye regjeringsplattformen. her er Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med Rigmor Aasrud.

Lekkasjene: Dette vet vi om den nye politikken

Halv pris på fergebilletter, skroting av karakterkrav og nei til PR-byråer – dette er sakene som har blitt lekket så langt.

Klokken 14 legger Arbeiderpartiet og Senterpartiet frem den politiske plattformen de to partiene skal styre etter: Hurdalserklæringen.

Onsdag morgen møttes Aps stortingsgruppe for å formelt godkjenne plattformen. Da sa Støre til VG at også statsrådskabalen er nær å være ferdig lagt. Hvem som får de ulike statsrådspostene kunngjøres på torsdag.

Siden de startet forhandlingene på Hurdalsjøen 29. september har partiene holdt kortene tett til brystet. Noen saker er likevel kjent allerede.

Dette kommer i plattformen

Kutt i fergepriser: Det blir halv pris på fergebilletter og gratis ferge på strekninger med under 100.000 passasjerer. Det meldte VG søndag.

Skroter firerkrav: Det omstridte kravet om å ha fire i mattekarakter for å komme inn på lærerutdanningen skal fjernes. I tillegg skal regjeringen omgjøre den såkalte «avskiltingen» av lærere fra 2014. Det meldte NRK forrige uke.

Dropper PR-konsulenter: Med en ny regjering vil det bli vanskeligere for statlige etater få kjøpe inn tjenester fra PR-byråer: Utover informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke brukes, fremgår det av den nye plattformen. Det meldte VG tirsdag.

KLAR: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk formelt godkjent regjeringserklæringen av Sps stortingsgruppe onsdag morgen.

Nesna får tilbake høyskole: Den nedlagte høyskolen på Helgelandskysten skal gjenopprettes, ifølge den nye regjeringserklæringen. Det meldte Aftenposten på tirsdag.

Grønt lys til fylkesoppløsning: Den nye regjeringen gir grønt lys for å oppløse Viken fylkeskommune. Først må fylkestinget selv søke om oppløsning. Også Troms og Finnmark, som har vedtatt at de vil søke om oppløsning, får klarsignal fra regjeringen. Det meldte VG på mandag.

Strammer inn arbeidsregler: Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling fremfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn. Det meldte FriFagbevegelse søndag.

Strammer inn taxi-regler: VG kjenner til at ett av punktene i den nye regjeringsplattformen innebærer å «stanse frislippet i drosjenæringen». Nye regler trådte i kraft 1. november 2020, som blant annet innebærer at man ikke trenger løyve for å kjøre taxi.

FORHANDLINGER: Ap og Sp satt dagevis på Hurdalsjøen hotell og forhandlet frem den nye regjeringserklæringen. Fredag 8. oktober kunngjorde partiene at de var blitt enige om en ny plattform.

Psykisk helse-satsing: Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri. Ap og Sp lover gratis psykisk helsehjelp for alle til og med 25 år. I tillegg skal skolehelsetjenesten styrkes. Det meldte NTB forrige uke.

Mer penger til frivillighet: Ap og Sp er enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten. Dermed blir det mer penger i kassen til over 20.000 organisasjoner. Det meldte NTB forrige uke.

Mer aktiv stat: Partiene varsler en mer aktiv stat i næringspolitikken og strengere klima- og kvalitetskrav i anbud og offentlige innkjøp. Det sa partiene under en pressekonferanse forrige fredag, da det ble klart at partiene danner regjering.

Søndag meldte VG at partiene også er enige om å forlenge corona-krisestøtten ut året. Krisemidlene varer til 1. november.

VG har også meldt at en utredning av EØS-avtalen har ligget på forhandlingsbordet i Hurdalsjøen. Det er ikke kjent hva partiene har landet på i EØS-spørsmålet.

Selv om plattformen legges frem onsdag formiddag, vil ikke statsrådene i den nye regjeringen bli kunngjort før torsdag.