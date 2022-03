BORT FRA KRIGEN: SOS-barnebyer jobber for at 120 barnehjemsbarn kan komme til Norge.

Jobber for å få ukrainske barn til Norge

Foreløpig har tre ukrainske barn under 15 år kommet alene til omsorgssentrene på Østlandet. Det ventes mange flere. Nå kan også barn fra barnehjem og institusjoner evakueres til Norge.

Publisert: Nå nettopp

Mandag hurtigbehandlet Ukraina en ny resolusjon som gjør det mulig å evakuere barn ut av landet så lenge krigen varer.

Frem til nå er det den ukrainske staten som har hatt det juridiske ansvaret for foreldreløse barn. Etter lovendringen er det imidlertid tillatt for andre land å ivareta barna og beskytte dem under egen barnevernslovgivning.

– Vi er veldig glad for den nye loven. I Ukraina er det 100.000 sårbare barn på institusjoner som risikerer å bli etterlatt alene i en krig og utnyttet om ingen tar ansvaret, sier generalsekretær i SOS-barnebyer Sissel Aarak.

Sammen med ukrainske Oleksandr Alokhin har de den siste tiden jobbet for å få ukrainske barnehjemsbarn til Norge. Alokhin er fastlege i Halden, og fikk kontakt med barnehjemmet gjennom sin tidligere studiekamerat, Konstantin Zemlyanskij, som var overlege ved barnehjemmet i Kharkiv, nordøst i landet.

Der var det totalt 120 foreldreløse barn som trenger hjelp. Tretten er smittet med hiv, og femten med hepatitt.

Alokhin-engasjerte SOS-barnebyer i Norge, som igjen kontaktet sin søsterorganisasjon i Ukraina.

Barna, som alle er under seks år, ble først flyttet til Poltava. Forrige torsdag kom de med tog til Lviv, vest i landet, der de ble tatt imot av lokalt ansatte fra SOS-barnebyer. Både legen ved barnehjemmet og ansatte fulgte barna på reisen.

EVAKUERES: Barnehjemsbarna reiste med tog til Pvylno.

Siden har de reist til Ivano-Frankivsk, nær grensen, hvor de er innkvartert på et tidligere sykehus.

– Det var bombeangrep der natt til tirsdag, men det var ingen direkte angrep der barna befinner seg, forteller Alokhin.

Alle de 120 barna skal være friske og raske, og har det varmt nok på sove- og lekerommet, ifølge den ukrainske fastlegen.

Etter at loven om muligheter for evakuering til andre land kom på plass mandag, håper han de kommer til Norge snarest.

– Den videre saksgangen er at myndighetene i Ukraina skriver et søknadsbrev til europeiske land der de henstiller dem om å hente barna, sier han, og legger til.

– Vi håper virkelig ikke det tar lang tid.

Stiller med personell

Barnehjemsgruppen fra Kharkiv innbefatter både barn, leger, barnepassere og barna deres igjen. Til sammen er gruppen på inntil 160 personer.

Sissel Aarak i SOS-barnebyer Norge forteller at barnehagekjeden Espira stiller med barnefaglig personell på reisen til Norge, inkludert flere med ukrainsk bakgrunn om evakuering kommer på plass.

STILLER MED HJELP: Generalsekretær i norske SOS-barnebyer, Sissel Arak

SAS har sagt seg villig til å frakte barna til Norge så snart de har kommet over grensen. Tidligere har VG skrevet om at regjeringen vurderer luftbro for ukrainske flyktninger.

Sammen med søsterorganisasjonene i Europa legger SOS-barnebyer nå press på myndighetene for å få barna ut av landet.

De har tidligere varslet om hvilken krise barna på institusjoner i Ukraina opplever.

– Forståelse for at mange ønsker å hjelpe

Statssekretær Astrid Bergmål i Justis- og beredskapsdepartementet, bekrefter at de er kjent med at SOS barnebyer jobber med å få barna til Norge.

– Vi har stor forståelse for at mange ønsker å hjelpe. Mange ukrainske barn vil fremover komme til Norge. Disse skal vi ivareta på en god måte, sier hun i en e-post til VG.

– Når det gjelder å hente barn i utlandet reiser dette en rekke kompliserte problemstillinger. Barn er en sårbar gruppe og norske myndigheter må se på hvordan vi kan hjelpe på best mulig måte, på ordnet og regulert vis, legger hun til.

Statssekretæren understreker at Ukrainas naboland også har at apparat for å ta imot barna, og at det ikke nødvendigvis er til deres eget beste om de kommer til Norge.

– Vi er kjent med at også andre land mottar henvendelser om å ta imot barnehjemsbarn nå og mener derfor det er viktig å få mer informasjon om hvordan dette følges opp av andre land i Europa.

Justis- og beredskapsdepartementet har på nåværende tidspunkt hverken fått en formell eller uformell henvendelse fra ukrainske myndigheter om å ta imot barn.

Justisminister Emilie Enger Mehl har også tidligere åpnet for at ukrainske flyktninger kan bo privat.

Forbereder seg på mottak

Flere omsorgssentre på Østlandet er forberedt på å ta imot flere barn som kommer alene fra Ukraina.

– Vi har nå 70 plasser på våre omsorgssentre og kapasitet til å øke etter behov, sier direktør i Bufetat region øst, Ingrid Pelin Berg.

OMSORGSSENTER: Et av omsorgssentrene på Østlandet.

Mens UDI har ansvaret for de unge mellom 15–18 år, så er det Bufetat som tar hånd om de yngste barna som kommer uten omsorgspersoner til Norge.

Etter ankomst til Råde får de plass på et omsorgssenter, godt bemannet av ansatte med barnefaglig kompetanse. Sentrene er små, med plass til 5–8 barn.

Barna fra Ukraina vil ha flyktningstatus og er dermed bosettingsklare når det kommer. Bufetat anslår at det vil ta om lag tre uker å kartlegge barnas behov for hjelp og tilrettelegging, og psykisk og fysisk helse, før de kan bosettes i en kommune.

Bufetat: Direktør Ingrid Pelin Berg.

– Vi vet lite om hvem som vil komme og vil trenge tid til kartlegging, sier Pelin Berg.

Etter kartlegging kan de bli bosatt i en kommunene. Hva slags bosetting de vil få der er ikke klart. Det velges ut fra det enkelte barns behov.

Berg forteller at mange har kontaktet Bufetat og tilbyr sin hjelp. Mange ønsker å bli fosterforeldre.

– Det setter vi stor pris på. Vi forsøker å lose de interesserte videre i prosessen for å kunne bli fosterforeldre.

KLAR TIL Å TA IMOT UKRAINSKE BARN: Omsorgssenter på Østlandet.

Barna mellom 15–18 år er UDIs ansvar og blir plassert i større institusjoner før de kommer ut til kommunene. Bare i år har det kommet 44 unge, umyndige asylsøkere til Norge. Det er 30 flere enn året før. Femten av dem er fra Ukraina, mens resten er fra Afghanistan.

Mange på institusjon

Det bor 100.000 barn på institusjon i Ukraina. Totalt fantes det mellom 500–600 institusjoner i landet.

Ukraina har hittil evakuert 2274 barn i fosterfamilier og fra barnehjem og sosiale institusjoner, melder den uavhengige avisen Kyiv Independent med det ukrainske sosialdepartementet som kilde.

– 859 barn i sosiale institusjoner er ennå ikke evakuert. Av disse er 495 barn igjen på åsted for fiendtligheter – regionene Kharkiv, Sumy, Kherson, Mykolaiv, Tsjernihiv og Zaporizhia, opplyser sosialminister Maryna Lazebna.

Statsråden sier at noen av dem kan ikke evakueres, på grunn av at russiske tropper ikke sørger for humanitære korridorer, men håper å få noen av dem ut i nær fremtid.

Hun sier at evakueringen er komplisert, fordi mange av barna trenger spesialtransport og følge av medisinsk personell.