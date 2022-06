HJEMME-FERIE: Det blir hjemmeferie for en god del barnefamilier i sommer. Bildet er fra Telegrafbukta i Tromsø.

Enorme prishopp gjør at noen familier må droppe ferieturen

Økte priser på mat, strøm, drivstoff, reising, overnatting og ferietilbud - gjør at flere barnefamilier får en mer negativ opplevelse av sommeren 2022.

Publisert: Nå nettopp

Det går frem av den årlige spørreundersøkelsen om sommerferien som YouGov har utført for Unicef Norge.

37 prosent av de drøyt 1000 spurte svarer at strammere økonomi som følge av økte strøm-, mat- og drivstoffpriser påvirker sommeren negativt.

– Stadig flere familier forteller om at de sterkt økende prisene har ført til at de ikke har råd til å ta med barna på ferie i sommer. Mange har for eksempel heller ikke råd til å gå på kino på grunn av dyrere kinobilletter. Der kan vi komme inn og gi flere en god ferieopplevelse, sier direktør for barns rettigheter, Kristin Oudmayer i Unicef Norge.

Hun peker på at mange av familiene som sliter med å finansiere ferien har hatt en anstrengt økonomi over tid.

Prishoppene de siste månedene stresser økonomien deres ytterligere, mener Oudmayer.

PÅ FLYTTEFOT: Trebarnsfar Brynjar Johansen bruker denne helgen til å flytte. Deretter blir det hjemmeferie i Tromsø.

Det kan trebarnspappa Brynjar Johansen i Tromsø skrive under på. Han har sammen med barna vanligvis dratt på bilferie om sommeren.

Tidligere har familien brukt å dra på bilferie både sørover i Norge og i nabolandet Sverige i sommerferiene. De har overnattet på campingplasser og noen ganger en overnatting eller to på rimelige hotellrom. De har oppsøkt fornøyelsesparker, tivoli og kost seg sammen på ferietur.

Slik blir det ikke sommeren 2022.

Ingen ferietur

Johansen er åpen om at de økende prisene på matvarer, drivstoff, reiser og overnatting - betyr en endring denne sommeren.

– Det har den virkningen at det er en del ting som vi gjorde tidligere, som vi ikke har råd til lenger. I sommer blir det ingen ferietur. Pengene strekker rett og slett ikke til. Vi har ikke så mye igjen når husleie og andre faste regninger er betalt, sier Brynjar Johansen til VG.

Han bor i en by som vanligvis har blant landets høyeste drivstoffpriser - på grunn av en lokal avgift oppå de statlige drivstoffavgiftene.

NÆRMERE 30 KR: Drivstoffprisen i Tromsø en tilfeldig hverdag denne uka.

– Hva er mest merkbart av prisøkningene?

– Det jeg merker mest til nå, er de skyhøye prisene på diesel. Sist jeg sjekket kostet det 29 kroner literen. En full tank til rundt 1800 kroner, det har jeg ikke råd til. Med tre unger i huset, er jeg noen ganger mer privatsjåfør enn forelder, så vi er helt avhengig av bilen. Men med høy dieselpris og bompenger når bomringen i Tromsø åpner til høsten, så må det bli mindre bilkjøring, dessverre, sier Johansen.

Han mener han ikke bruker bilen i utrengsmål. Men som et nødvendig fremkomstmiddel til å kjøre barna til fritidsaktiviteter, venner og noen ganger skole og barnehage.

BARNESJEF: Kristin Oudmayer er direktør for barns rettigheter i Unicef Norge.

Oudmayer i Unicef formidler at flere foreldre merker det samme som Johansen.

– Dette er familier som sjelden eller aldri har reist på ferie eller hatt ferieaktiviteter sammen. Når det så kommer en massiv økning i priser på drivstoff, matvarer, reiser, hotellopphold, fornøyelsesparker og strøm, så blir det stein til byrden for disse familiene. Og det blir enda flere familier som ikke makter å gi barna et ferietilbud fordi pengene ikke strekker til, sier hun.

Brynjar Johansen i Tromsø er uføretrygdet med hovedomsorgen for tre barn. Han er denne helgen på flyttefot til en ny leiebolig, og familien skal «lande» i et nytt hjem før sommerferien starter på tirsdag.

– Det blir ingen ferietur. Vi får dra på kortere turer i- og rundt Tromsø. Bading i Telegrafbukta hvis været tillater det. Vi bruker også et sted på Sommarøy der det er veldig fint, forteller Johansen.

Familiefaren er også en av stadig flere som handler matvarene til familien på Matsentralen i Tromsø. Det er blitt for dyrt å skaffe mat til en voksen mann og tre barn på de ordinære matbutikkene, synes 44-åringen.

ØKENDE BEHOV: Geir Arne Nordstrand leverer ut mat til stadig flere mennesker fra Matsentralen i Tromsø.

På Matsentralen i Tromsø merker daglig leder Geir Arne Nordstrand at pågangen fra folk er stigende. Da VG snakker med ham, har han akkurat besøkt Matstasjonen i Alta. Tendensen er den samme der. Flere familier og enslige oppsøker de alternative matleverandørene fordi matvarer på de ordinære dagligvarebutikkene er blitt for kostbare.

– Behovet er stigende. Og vi ser at det er flere fra den gruppen jeg vil kalle «Hvermansen» - familier og enslige med vanlige inntekter som kommer hit. Noe av forklaringen er at folk bruker en svært stor del av inntekten sin på bo-, bil- og drivstoffutgifter. Det er blitt «sinnssykt» dyrt å bo i Tromsø, beskriver Nordstrand.

Formidler ferieopplevelser

Unicef (FNs hjelpeorganisasjon for barn) har også denne sommeren startet Feriesentralen, som formidler ferieopplevelser for barn og barnefamilier som trenger det.

Også der er behovet større enn noen gang, ifølge Oudmayer. I fjor sommer ble det formidlet 750 ferieopplevelser. Ved inngangen til ferien ligger det allerede an til at minst 800 formidlinger i sommer.