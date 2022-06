LONDON: Norges ambassade finner du i Belgrave Square nummer 25.

Marthe er pass-fast i England: − Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre

Marthe Høyer-Andreassen har prøvd å skaffe seg nytt pass i fire måneder, men lange køer hos ambassaden i London gjør det nærmest umulig.

Marthe Høyer-Andreassen (46) prøver å bestille passtime ved den norske ambassaden i Storbritannia flere ganger hver dag. Hun sier hun blir møtt med samme beskjed hver gang: Ingen ledige timer.

De siste fire månedene har hun forsøkt å få time hos ambassaden – så langt uten hell. Passet hennes går ut på tirsdag, og det må leveres hos ambassaden for at hun skal kunne fornye passet sitt.

– Så lenge jeg ikke får levert inn passet mitt er jeg jo ikke i en kø. Ingen vet at jeg venter på nytt pass. Det burde i det minste vært en venteliste slik at jeg kunne registret meg, sier Høyer-Andreassen.

VENTER: Marthe Høyer-Andreassen får ikke tak i passtime hos ambassaden. Hun tror det er flere som er i samme situasjon.

Fortviler

Hun har bodd i England i flere år sammen med mannen Stephen, og deres tre barn Charlie (14), Oscar (11) og Emma (7). De bor på en gård i Leicestershire, et par timer nord for London.

Familien deres bor derimot i Oslo. Hun har ikke sett broren, moren og faren siden i fjor høst.

– Pappa er 80 år og ikke i god form, han orker ikke reisen. På grunn av coronapandemien har vi sett hverandre lite de siste to årene, sier Høyer-Andreassen.

FULLBOOKET: Det er ingen ledige timer hos ambassaden i London.

Siden hun ikke kommer noe vei har hun søkt om å få britisk statsborgerskap. De siste to årene har det vært tillat å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hun søkte for fire uker siden og har allerede bestått en av testene som kreves.

– Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta, men jeg håpte det ville ta raskere tid å fornye passet fremfor å bli statsborger i et nytt land, sier Høyer-Andreassen.

En dag var det ledige timer, men mens hun fylte ut navnet, forsvant de, forteller hun.

Info Passkaoset Du må velge mellom pass eller nasjonalt ID-kort, og fra 30. mai er det strenge kriterier for å få nødpass, ekspresslevering eller prioritet.

I mars 2019 mottok politiet omtrent 78.000 passøknader. I mars 2022 mottok politiet omtrent 163.000 søknader om pass og nasjonale ID-kort totalt.

I tillegg til den høye etterspørselen er produksjon og transport av materialer sterkt påvirket av både pandemien og krigen i Ukraina. Begrenset tilgang og lange leveringstider gjør det vanskelig for leverandøren å justere opp sin produksjonskapasitet på kort sikt.

Basert på politiets foreløpige analyser forventer de å være tilbake i en normalsituasjon i oktober eller november 2022. Kilde: Politiet Vis mer

Etterspørselen etter pass er unormalt høy i år på grunn av at mange vil reise etter pandemien, samtidig som mange ikke har fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene. Fredag ventet hun i kø hos passkontoret ved politihuset i Oslo i 1,5 time uten at hun kom gjennom, sier Høyer-Andreassen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, så jeg ville spørre dem om de hadde noen råd. Jeg er fortvilet. Det skjer ingenting når jeg sitter med passet mitt her i England.

Nå er det tvilsomt om familien får gjennomført ferieplanene sine. Politiet advarer folk uten gyldig pass mot å bestille ferie. Storbritannia er ikke medlem av Schengen eller EU.

– Vi hadde sett frem til å besøke dem i sommer, nå vet jeg ikke om vi får reist. Det er trist og frustrerende.

Fortløpende vurdering

Utenriksdepartementet er kjent med at ambassaden i London for tiden har svært stor pågang fra norske borgere som ønsker å søke om pass.

– Ambassaden har satt i verk flere tiltak for å øke kapasiteten, og tar nå imot langt flere pass-søkere enn før, men dessverre er det fortsatt mange som må vente på time, skriver seniorrådgiver Anne Kathrine Aambø i en e-post til VG.

Hun opplyser at ambassaden vurderer fortløpende de henvendelsene de får fra publikum med anmodning om prioritering i køen.

Personer i Storbritannia med utløpt norsk pass må søke om nytt pass eller nødpass for å kunne returnere til Norge, med mindre de har reisedokument fra et annet land de er statsborger av som er gyldig for reise til Norge.

UD sier det er etterslep etter pandemien, Brexit-prosessen og nye regler om dobbelt statsborgerskap har ført til rekordstor etterspørsel etter passtimer. De har ingen statistikk over hvor mange nordmenn med utløpte pass som befinner seg i utlandet.

– Produksjonstiden for pass er den samme, uavhengig av om man søker om fornyelse i Norge eller i utlandet. Dette er fordi alle norske pass produseres på samme sted. Forsinkelsene i norsk passproduksjon får dermed dessverre også konsekvenser for nordmenn som søker om pass ved norske utenriksstasjoner, skriver Aambø.