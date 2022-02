NORDPÅ: Statsminister Jonas Gahr Støre var i Tromsø onsdag og torsdag.

Støre om Rødt: − Du kan ha mange snarveier når du ikke sitter med ansvaret

TROMSØ (VG) Mens venstresidepartiene vokser og Arbeiderpartiet synker, går Benjamin Arvola Notkevich mot strømmen og blir med i Jonas Gahr Støres Ap. Samtidig advarer Støre mot Rødts «snarveier» og mener SVs utenrikspolitikk ikke er ansvarlig.

Da flyet landet i Tromsø onsdag kveld i forrige uke, tikket pushvarselet inn:

«NRK-måling: Rødt fram – regjeringspartiene sliter»

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har reist til byen han liker så godt at han feiret 60-årsdagen sin her, komplett med seminar om landsdelens fremtid.

Her vil han helst snakke om nordområdepolitikk, ikke strømkrise, coronapandemi, dårlige målinger, reverseringen av domstolsreformen eller Jens Stoltenbergs ønske om å bli sentralbanksjef.

Torsdag morgen fikk han gjøre nettopp det, når han besøker Universitetet i Tromsø for å holde nordområdetale – for fjerde gang som statsråd.

PÅ TUR: – Jeg tror det var siste gangen jeg var ute på det vi kaller ordentlig godt uteliv, sier Støre om forrige gang han besøkte Tromsø og utestedet Amtmandens i 2020 – før coronapandemien.

SV-stjerne ble Ap-mann

Men først skal han møte partifellene på puben Amtmandens i Tromsø sentrum. En av dem er helt fersk.

Benjamin Arvola Notkevich ble pekt på som et av de store SV-talentene i Nord-Norge. Nå har han meldt seg inn i Arbeiderpartiet.

– Det handler om at jeg var 18 den gangen, det har gått mange år og jeg har endret standpunkt i mange saker, sier han til VG.

De tre viktigste grunnene til det er NATO, EØS og privat næringsliv, sier han.

– Det er et paradoks: Regjeringen legger frem støtteordninger, men får kjeft for det. Det står mer respekt av å være i regjering og prøve å ta tak i det, enn å stå utenfor og klage.

SJEFEN: Da Støre besøkte Ap-lag i valgkampen, mislikte han at de kalte ham «Norges neste statsminister» før valget var avgjort. Nå vekker det andre følelser når han blir introdusert som landets statsminister.

Stormester vs. statsminister

Den tidligere SV-politikeren har også vært en profilert sjakkspiller, og fikk i 2018 tittelen som stormester, bare 25 gammel. Da ble Notkevich den 16. nordmannen til å få den høythengende tittelen – og den første fra Nord-Norge.

Støre spiller også sjakk:

– Jeg spiller online mot folk jeg taper for, sier han.

Han kaller seg ikke Jonas Gahr Støre, men innrømmer at navnet ikke er helt anonymt.

– Jeg spilte med fullt navn første gang. Så skjønte jeg at det var lurt å være litt maskert.

Statsministeren lar seg overtale til et slag mot stormesteren.

– Det er bra du ikke spiller mot Vedum, for da hadde bøndene vært fredet, sier en av tilskuerne.

KONSENTRERT: Støre ignorer småpratet til partikollegene som står rundt. Nå er det fullt fokus på spillet med Benjamin Arvola Notkevich.

– Jeg kommer ikke til å vise nåde

Støre har smilt hele kvelden, men nå smiler han ikke lenger. Dette er alvor – og Støre liker ikke å tape. Hvis han gjør en skikkelig blemme i nettsjakk, kan han irritere seg over det etterpå. Men da er det bare å legge vekk mobilen. Nå er han omgitt av spente partikamerater.

– Jeg sitter overfor en stor sjakkhjerne. Han ble så god i sjakk at han valgte Ap. Han gjorde en rokade, sier Støre og smiler.

Notkevich advarer om at han spiller så godt han kan.

– «Jeg kommer ikke til å vise nåde», sier han. Han er ikke SV-er lenger, sier Støre.

Han ser fellen Notkevich har satt opp den første gangen. Men den andre gangen går han rett i – og blir satt i sjakk matt.

– Jeg ser at du kan spille sjakk, trøster Notkevich.

– Jeg setter pris på å få gode spillere på laget, svarer Støre.

NØRD FOR NORD: Jonas Gahr Støre er godt over middels opptatt av nordområdepolitikk. I 2005 holdt han sin første nordområdetale på Universitetet i Tromsø.

Lykken er nordområdene

Det siste som har skjedd før pubkvelden, er at det har blitt ryddet plass til fullt auditorium på Universitetet i Tromsø dagen etter.

– Så får vi håpe at det blir levert på det, sa Støre.

Helt fullt er det ikke, men godt over halvveis.

Nå koser Støre seg. Det er dette han vil snakke om. De store linjene, Norge som en del av verden og fremtiden i de nordligste fylkene.

– Da jeg ble invitert inn til president Biden for en uke siden, så var det for å fortelle hvordan vi gjør det her i nord, sier Støre og forklarer:

– Vi har ikke øvelser helt oppe ved grensen, vi har ikke baser her i Norge, men vi har allierte som jevnlig kommer på øving.

SELVBILDE: Når statsministeren er på tur, må han stille opp på selfies.

Støre om Rødt: – Snarveier

Selv mener Støre at nordområdetalen er starten på noe nytt.

– Det er et politikkskifte. Vi må følge opp målet om nordområdene som et strategisk viktig utviklingsområde med politikk på alle plan. Den politikken skal engasjere fagmiljøer, arbeidsliv og kunnskapsmiljøer i nord, sier Støre etterpå.

– Hvis du skulle oppsummert det i et slagord?

– Det meste er nord, siterer Støre.

Mens Ap igjen ser målinger nede på 20-tallet, er venstresidepartiene i vill vekst. Støre understreker at de har ønsket om en ny kurs for Norge til felles.

OG DET BLE LYS: Takket være en lysring.

– Så skiller vi lag i sikkerhetspolitikken. Vi er for medlemskap i NATO og vi er for tilhørigheten i EØS. De er imot begge deler. Det er klart forskjellig fra hva vi mener er trygt for Norge, sier han.

– I dagens Europa er det ikke ansvarlig å skulle fronte en politikk for å gå ut av NATO.

Han mener særlig Rødt har enkle løsninger, for eksempel for å løse strømkrisen.

– Du kan ha mange snarveier når du ikke sitter med ansvaret, sier Støre.

HÅRETE: I 1991 var Jonas Gahr Støre spesialrådgiver for Gro Harlem Brundtland. Her på sykkel i forbindelse med en VG-sak om tidsklemma.

– Må være en stuss

Emma Øseth-Pettersen (17) får en fistbump fra statsministeren. Hun gå på frisørlinjen på Breivang videregående skole.

– Det er ikke så mye å klippe, så det må være en stuss, sier Støre.

Støre forteller at han hadde store, sorte krøller da han var i 20-årene.

– Ja, det ser jeg, sier Øseth-Pettersen.

Hun har allerede fått flere tilbud om læreplass, men vil ta påbygg slik at hun også får studiekompetanse.

– Jeg tror ikke folk skal være redde for å ta yrkesfag, sier hun.

Stussen begynner med hårvask og hodemassasje.

– Åh, sier Støre, og smiler slik kun en som får hodebunnen massert kan gjøre.

– Jeg skulle hatt dette etter alle foredrag.