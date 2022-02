Helsedirektøren om Støres «meter-brudd»: Ikke perfekte noen av oss

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at ingen er perfekte - om statsminister Jonas Gahr Støre «meter-brudd» på bar i Tromsø.

– Det viser vel at vi ikke er perfekte, noen av oss. Jeg er sikker på at vi alle en eller gang har vært i situasjoner hvor vi ikke har overholdt meteren. Men den er viktig som grunnregel. Det vil føre til noe mindre smitteoverføring mellom mennesker. At det glipper noen ganger får vi heller akseptere, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG

VGs sak torsdag om at statsminister Jonas Gahr Støre onsdag kveld ikke etterlevde «meteren» på baren og kafeen «Amtmandens» i Tromsø, er lagt merke til også i Helsedirektoratet.

Støre sto i baren

– Hva er forskjellen på å stå og henge i en pub med mindre enn én meters avstand, og det å sitte rolig på en restaurant med litt mindre en meters avstand, Guldvog?

– I tillegg til avstand så har det noe å si hvor mange du treffer. Hvis du sitter fast ved et bord overfor noen, så vil det være et begrenset antall du forholder deg til. Men i utgangspunktet er det også en meters avstand for de som ikke er i husstanden når man er i en restaurant, for eksempel, svarer Guldvog.

Dagen etter at statsminister Støre og regjeringen sammen med nettopp Helsedirektoratet og FHI understreket at «meteren» fortsatt gjelder, sto Støre tettere opptil andre deltakere på arrangementet «Pub og politikk» enn én meter.

– Jeg la vekt på å holde avstand på en annen måte enn jeg gjorde da jeg var på samme stedet i 2020, før corona. Jeg brukte munnbind da jeg gikk gjennom lokalet og jeg satt ved bordet. Men om det alltid var en meter, det er ikke sikkert, sier Støre til VG.

PUBSTEMNING: Jonas Gahr Støre møtte partikamerater i Tromsø i en sosial blanding av øldrikking og politikk onsdag kveld.

Bilder fra arrangementet viser at Støre sitter og står tett med flere andre og ikke overholder «meteren».

Støre innrømmer at det kan være en krevende øvelse til enhver tid å holde en avstand på 100 centimeter til folk:

– At du i noen sammenhenger lener deg over et bord for å si noe, det tror jeg skjer. Vi går ikke med en meter stillas rundt oss, illustrerer statsministeren.

Han mener det må være greit å lene seg over et bord for å si noe til en person.

– Nei, det er ikke så farlig, sa Støre i et intervju med VG tidligere torsdag.

Helseminister Ingvild Kjerkol har i tillegg til Støre gjort det tydelig at det vurderes løpende, med innspill fra Helsedirektoratet og FHI å fjerne «meteren» innenfor en tidshorisont på 14 dager - eller frem til 17. februar.

Jonas Gahr Støre antydet onsdag at meteren kan forsvinne raskere enn først antatt. Avstandsregelen er omstridt, og nabolandene Danmark og Sverige har allerede kvittet seg med meteren.

– Bør «meteren» parkeres for godt, Guldvog?

– Det er mulig å gjøre det nå, men det øker risikoen for høyt sykefravær og høy smittespredning med manghe syke samtidig. Vi vil komme med en anbefaling når vi vet at vi vil nå toppen av smitekurven. Vi venter at det vil skje i andre halvdel av februar eller tidlig i mars. Vi bør vite når denne toppen nås, svarer helsedirektøren.