PÅ TERRASSEN: Høyrepolitiker Margret Hagerup vil at barn skal ha kortere skoleferier. Her med familien minus sjetteklassingen på terrassen. Bak: Leonore 6 år, Foran: Lyder (10) Gregers (11) og pappa Rune Hagerup.

Firebarnsmor på Tinget: På tide å vurdere kortere ferie

KVERNELAND (VG) Margret Hagerup (H) sliter med skoleferien. Hun mener regjering og storting må vurdere å kutte ned på 8 og 9 ukers sommerferie for skoleelevene.

Snart starter påskeferien for landets 820.000 elever i grunnskolen og videregående skole. Det involverer også over en million foresatte. En av dem firebarnsmor Margret Hagerup, Høyres talsperson for utdanning på Stortinget.

Hun er veldig opptatt av at hele ferieåret, men spesielt skoleferien om sommeren bør vurderes kuttet ned.

Spesielt i en tid da pandemien gjør at mange elever har lidd et læringstap de siste to årene.

Ni ukers sommerferie

– Det er på tide at vi nå tar denne debatten om den norske «skoleruten» som fastsetter feriene. I Osloskolen skal elevene denne sommeren ha ni ukers ferie. I tillegg: Høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Det blir for mange og lange avbrudd i læringen, sier Hagerup til VG.

Vi møter henne på hjemmebane mellom vindkastene utenfor familiens villa på en høyde over gamle Kverneland fabrikker på Jæren.

HAALAND-LAND: Høyrepolitiker Margret Hagerup og familien hennes liker fotball, og er stolte av at Erling Braut Haaland har vokst opp nesten i nærområdet.

Rundt henne er de fire barna i første, femte-, sjette- og syvendeklasse ferdig med skoledagen. Ektemann Rune bistår selvsagt med tilstedeværelse og ferieavvikling. Foreldreparet legger ikke skjul på at feriekabalen er et styr uten like hvert år. Men det er ikke først og fremst derfor Hagerup vil snakke feriekutt i VG.

– Per nå vet vi lite om hvordan ferien påvirker norske elever, og vi mangler et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Regjeringen bør sette ned en gruppe som kan se på hvordan skoleåret kan bygges opp bedre. Slik at vi kan ta dette opp til vurdering, sier Hagerup.

Læringstap?

– Sommerferiekutt fra åtte til seks uker?

– Jeg vil ikke forskuttere noen løsning. Men er redd det fører til enda større forskjeller mellom elevene i skolen at ferie-periodene tar så mange uker som kunne ha vært brukt til læring.

– Høyre er jo så glad i sommerskole i ferien?

– Ja, men sommerskolene fylles fort opp der de arrangeres. Og det er mange som ikke får bruke tilbudene, svarer Høyre-politikeren som sist helg deltok på Høyres landsmøte på Gardermoen.

SKOHJELP: Yngstedatter Leonore (6) trenger litt hjelp av mamma Margret når familien skal ut i den jærske vårvinden.

Partiet har vanligvis besatt rollen som skolestatsråd da de har hatt regjeringsmakt. Men ingen av eks.kunnskapsministrene Kristin Clemet, Torbjørn Røe Isaksen, Jan Tore Sanner eller Henrik Asheim har gjort noe med ferieåret i skolen.

Brenna: Kommunene avgjør

Dagens kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) akter å kjøre i samme spor som sine forgjengere:

– Det er opp til kommunene å legge opp skoleruten. Vi gjør ikke noe på nasjonalt nivå med det. Men kommunene kan justere om de for eksempel ønsker å starte skoleåret tidligere, skriver Brenna i en sms til VG via politisk rådgiver Ingrid-Marie Endrerud (Ap).

Solberg-regjeringens siste kunnskapsminister Guri Melby (V) er imidlertid på glid - og uttaler seg i samme lei som Høyres Margret Hagerup. Hun reagerer spesielt sterkt på Osloskolens ni uker med sommerferie i 2022, i følge Aftenposten.

– Det går helt fint for de ungene som skal på tre ukers middelhavsferie og to uker hos bestemor på hytta. Men det går ikke bra for de ungene som skal ha ni uker i Oslo i en liten leilighet. Vi er nødt til å stille opp for dem, sier Melby.

HEKTISK: Feriekabalen og barnelogistikk for fire unger krever noen telefoner hjem til ektemannen Rune for stortingspendler Margret Hagerup (H) fra Kvernaland på Jæren.

Margret Hagerup synes ikke det er noe hovedpoeng, men det er ikke til å stikke under solstolen at åtte-ni ukers sommerferie byr på logistiske problem for en barnefamilie som hennes egen.

– Vi som foreldre må jo spre ferieukene våre slik at minst en er sammen med dem. Mindre barn på «selvstyr» i sommerferien er ikke noen god løsning, sier hun.

Neste trinn mener Hagerup bør være et faktagrunnlag om hvilket læringstap elevene har hatt av pandemi-skolen. Der bør inngå en vurdering av skolenes ferieår.

– VI trenger å vite mer om hvordan ferien påvirker norske elever, sier Hagerup.