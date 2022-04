KJENNEMERKET: Den store bjørnen utenfor kjøpesenteret, hotellet og nå akuttmottaket for flyktninger på Flå er et landemerke for mange reisende mellom øst og vest. Bak bamsen vil det bo opp mot 200 ukrainske flyktninger midlertidig.

Her er én av seks flyktninger

FLÅ (VG) Mange av de 1057 innbyggerne så frem til roligere tider etter corona-bølgene. Så kom krigen og inntil 200 flyktninger til den lille bygda.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Folketilveksten fra Ukraina kom nærmest over natten. Flå kommune nederst i Hallingdal, fikk minimalt med tid til planlegging.

– Jeg trodde først det var noen som tullet med meg. Inntil 200 flyktninger er et ekstremt høyt tall for oss. Først fikk vi nok et snev av panikk. Nå har vi innsett at slik blir det, og vi tar det veldig på alvor, sier ordfører Merete Høntorp Gandrud (Ap).

Egentlig er hun jordmor – og vant til å håndtere stressede situasjoner. Men beskjeden fra UDI satte henne litt ut.

Snudde seg rundt

– Det hadde nok vært en fordel om om vi hadde blitt tatt med på råd. Nå får vi gjerne ikke vite at busser med flyktninger er på vei hit før 2–3 timer innen de er her, sier ordføreren.

Men: Hun og «fløværingene» har snudd seg rundt og innsett at Flå brått er en flyktning-kommune.

HELSEBUA: Flå kommunes helsesjef, Mette Jahr, har akkurat besøkt helsekontoret på hjul, som er plassert like utenfor for akuttmottaket og hotellet i Flå.

Eksempel: Et kommunalt helsekontor på cirka 7 kvadratmeter står oppe på en tilhenger ute på p-plassen like ved rom 107 på hotellet som er akuttmottak for flyktninger.

Den mobile helsestasjonen ble anskaffet og brukt til testing og vaksiner under pandemien. Nå er den et helsetilbud for flyktningene.

Da VG er i Flå, er det besøkstid i helsebua utenfor akuttmottaket og hotellet.

Forfjamset

Sykepleier Natalija Kupcane jobber egentlig i eldreomsorgen. Nå er den litauiske kvinnen omdisponert til å bemanne helsetilbudet for flyktningene. Utenfor står fire damer og et barn som vil møte Natalija.

Helsesjef Mette Jahr legger heller ikke skjul på at det er et krevende oppdrag.

– Først så ble vi litt forfjamset. Vi er jo ikke bygget for å klare et så stort oppdrag med ansvar for helsetilbudet til så mange mennesker. Men så kalte vi sammen en del av de tjenestene vi har til et helseteam, forteller Jahr.

Like etter at helsebua åpner klokken 10, setter Iryna Zatorska-Iremashvili (40) seg inn i Volvoen til akuttmottakets koordinator, Camilla Tollefsen.

Iryna har takket ja til en tur til Flås største attraksjon; Bjørneparken. Blant nylig vår-våkne bjørner, gauper og reinsdyr forteller ukrainske Iryna om hverdagen på mottaket i Flå.

Stor kontrast

Hun kommer fra i Ukraina, og dro i hui og hast derfra som flyktning 16. mars. Hun kom til Flå etter bare et døgn på flukt. Kontrasten til hjembyen er slående.

– Flå er en så stille og fredelig plass, sier Iryna.

Moren, faren, søsken, en rekke mennesker i familie og slekt er igjen i krigsherjede Ukraina. Hun har kontakt med dem daglig.

– Krigen har ødelagt mye av infrastrukturen i hjembyen min. Senest forrige uke ble byen utsatt for bombing, forteller Iryna. Hun er jurist av bakgrunn, og er allerede blitt en sentral skikkelse på mottaket i Flå sentrum.

– Hun organiserer og informerer mange av oss andre på hotellet om muligheter og dagsprogram, forteller en annen av ukrainerne på mottaket, Julia Matsyboka (38). Hun håper å komme seg videre til familie på Tingvoll på Nordmøre når oppholdet i Flå fører henne videre til bosetting.

BLE ANGREPET: Oksanas tidligere leilighet ligger oppe i en av etasjene over fasadeveggen som mangler i leiligheten i første etasje.

En tredje dame på flyktningsmottaket, er Oksana Verovochkina (39).

Hun viser VG bilder av boligblokken der hun inntil nylig hadde sitt hjem i Irpin, Ukraina. Hun viser bilder av en leilighet under hennes egen med et gapende hull i fasaden ut mot gaten.

– Naboens leilighet er mest ødelagt. Men andre naboer forteller meg at nesten alle leilighetene i blokka har vært utsatt for innbrudd og tyverier, sier Verovochkina.

I Bjørneparken og Flå setter hun pris på samværet med de andre ukrainerne. Oksana liker stillheten, naturen og lange gåturer. Det er en avveksling fra alle timene med nyheter om krigen og de ofte nedslående meldingene fra familie og venner i Ukraina.

BILDE HJEMMEFRA: Naboer har sendt bilde av blokka der Oksana Verovochkina bodde hjemme i Irpin.

Iryna Zatorska-Iremashvilis to barn er i gang som elever på Flå skole.

Rektor Nils Røkkum har allerede lagt merke til at hun er en engasjert mamma.

– Vi var innstilt på å ta inn elever fra mottaket først etter påske. Men så opplevde vi en slik iver både blant elever, lærere og ukrainerne selv - om å starte opp. Vi tok dem like godt inn i de siste ukene før påskeferien, sier Røkkum til VG.

Tirsdag etter påske blir staben på skolen utvidet. Tre pensjonerte lærere blir leid inn på frivillig basis.

GÅR TURER: Turer i frisk luft er en fin avveksling fra all tiden med nyheter fra Ukraina på TV, PC og mobil, mener de tre ukrainske damene i Flå.

– Motivasjonen er stor. Vi har en utfordring knyttet til at elevene skriver kyrillisk. Nå er vi i gang med et opplegg for norskopplæring. Både vi og de 35 nye elevene våre fra Ukraina må tilpasse oss en ny verden. Vi tror det er viktig at de kommer i aktivitet tidligst mulig, sier rektoren.

Han tror både inkludering, norskopplæring og avveksling fra de vonde tankene om krigen blir lettere slik.

Bindeledd

Koordinator på flyktningemottaket for driftsoperatoren Hero, Camilla Tollefsen, er bindeleddet til bygda.

– For to uker siden da de første kom, var det kaos her. Mange spørsmål frå flyktningene uten at vi kunne svare. De har etter hvert fått forståelse for at de må vente - på hvor de skal bosettes. Nå er de blitt roligere. Vi merker at mange er spesielt glade for at barna har et tilbud på skolen, forteller hun.

Hun kan selv ikke et ord ukrainsk eller russisk. Men et forholdsvis stort innslag av folk fra Polen og Baltikum som jobber i bygda – bistår med språk og tolking.

Improvisasjon og godvilje er helt nødvendig, fastslår både Tollefsen og ordføreren etter de første ukene som mottakskommune for flyktninger.