DRAP: Politiet og Kripos ved boligen i Krødsherad hvor en kvinne skal ha blitt drept.

Mann siktet for drap på samboer: − Har forklart at han utøvde vold mot henne

En mann i 30-årene er siktet for drap på sin samboer i Krødsherad. Mannen knytter seg til hendelsen, opplyser politiet.

– Han har foreløpig forklart at han var der og utøvde vold mot henne, sier politiinspektør i Sørøst politidistrikt Odd Skei Kostveit til VG.

Det var Bygdeposten som meldte om hendelsen først.

– Da ryker jeg inn før hvert fall drapsforsøk - love you all, skrev mannen på sin lukkede Facebook-side klokken 00.53 tirsdag, ifølge Bygdeposten.

Meldingen på svart bakgrunn var ledsaget med emojier som viser seierstegn og hjerte.

Poliinspektør Kostveit bekrefter overfor lokalavisen i Modum at de kjenner til Facebook-posten, men vil ikke kommentere den.

Mannen ringte AMK et kvarter over midnatt tirsdag. Da var han i bil på vei fra parets enebolig i Krødsherad i Buskerud i Viken.

– AMK viderekoblet til oss. Vi avtalte at han skulle møte politiet ved politistasjonen på Vikersund. Det tok en stund før han kom dit, sier Kostveit.

Da meldingen kom, rykket ambulanse og politi umiddelbart ut til åstedet.

– De forsøkte livreddende førstehjelp, men klarte ikke redde henne, sier Kostveit.

Avdøde er en kvinne i 40-årene.

Politiet tok rutinemessig blodprøve på mannen, men han fremsto ikke åpenbart påvirket. Han har gitt en kort forklaring og knytter seg til stedet og voldshendelsen.

– Den informasjon vi har, tyder på at hun døde som følge av vold som han utsatte henne for, og det er ingenting som tyder på at andre er involvert, sier Kostveit.

Kriminalteknikere fra Sørøst politidistrikt bistått av teknikere fra Kripos setter i dag i gang med kriminaltekniske undersøkelser i boligen.

Kostveit vil ikke si om det er funnet noe våpen på åstedet.

Etter at drapssiktede får oppnevnt forsvarer, vil et politiavhør bli gjennomført senere i dag.

– Han har veldig kort forklart seg om bakgrunnen for hendelsen, sier Kostveit.

Han opplyser at mannen har vært i kontakt med politiet tidligere.

Ordfører i Krødsherad Knut Martin Glesne ble oppringt klokken tre natt til tirsdag.

– Det er dypt tragisk. Vi er ei lita bygd med 2200 innbyggere der alle kjenner alle. Vi har tenkt at sånt ikke skjer hos oss, men plutselig skjer det, sier Glesne til VG.

Han opplyser at kommunens kriseteam var på åstedet i natt. Fra tirsdag morgen er krisestab og psykososialt kriseteam i gang med å bistå de nærmeste.