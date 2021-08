forrige



fullskjerm neste SØKER: Onsdag morgen leter krimteknikere etter spor ved åstedet. 1 av 3 Foto: TORE KRISTIANSEN

To menn alvorlig skadet etter skyting i Oslo: Ingen tatt

En eller flere gjerningspersoner er på frifot etter skyting i Oslo. – Det pågår et intenst arbeid, sier politiet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Natt til onsdag rykket politiet ut med store mannskaper etter melding om en alvorlig voldshendelse på Trosterud i Oslo.

To menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene ble funnet skutt. Begge er innlagt på sykehus for behandling. Deres tilstand er stabil, men alvorlig.

– Vi har foreløpig ikke kunnet snakket med dem ettersom de er under medisinsk behandling, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, til VG.

Metlid forteller at politiet nå jobber på spreng og at de svært gjerne ønsker seg informasjon fra publikum. Hendelsen etterforskes som drapsforsøk, men ingen er pågrepet.

– Vi kan ikke nå si noe mer om hva som har skjedd eller hva foranledningen var. Vi knytter ikke dette til noen konflikter eller noe annet som kan si noe om hva som var årsaken til at de er skutt. Vi har et veldig fokus på å innhente informasjon, sier hun.

– Dersom man har gjort observasjoner eller vet noe er det viktig at man kontakter politiet. Dette gjelder også om man har vært i området, selv om man ikke har sett noe, fortsetter Metlid.

Politiet ber folk som har opplysninger som kan være av interesse for dem om å ta kontakt på telefon 22 66 81 76 eller tips.politiet.no/oslo

AVSPERRET: Politi og ambulanse rykket natt til onsdag ut til Trosterud i Oslo etter meldinger om en alvorlig voldshendelse.

Meldingen om skytingen kom inn til politiet fra AMK klokken 01.15. Kort tid fikk politiet flere telefoner, blant annet fra folk som mente de hadde hørt skudd, forteller Metlid.

– Vi hadde en patrulje i nærheten og var raskt i gang med arbeid på stedet, sier Metlid.

Politiet har gjennom natten gjennomført vitneavhør og vil forsette med det gjennom dagen.

Onsdag morgen søkte krimteknikere i området med metalldetektorer. De forlot stedet klokken 07.45.

Et vitne VG har snakket med sier han hørte 3–6 smell.

– Jeg tenkte ikke først det var skudd. Jeg tittet ut av vinduet og så to personer komme løpende. Like etter kom det en til, forteller han.

– Nå er det bevæpnet politi her og ambulanse. De har sperret av et område og går runder rundt i nabolaget, forteller han.

Flere som har kontaktet VG melder om et stort politioppbud på Trosterud, som ligger i Alna bydel øst i Oslo.

En kvinne VG har snakket med sier hun hørte noe som hørtes ut som skudd.