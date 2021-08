I Bergen har byrådet iverksatt koronatiltak for å få bukt med smitten etter sommerferien.

FHI om fullvaksinerte: Delta-smitte kan beskytte deg mot nye varianter

Er du fullvaksinert og utenfor risikogruppene, kan litt deltasmitte fungere som en «booster»-dose mot fremtidige virusvarianter.

– For de som tåler infeksjon, gjør det ikke noe at de blir smittet. Da kan det faktisk være en fordel å få infeksjonen på toppen av å være vaksinert, sier FHI-overlege Sara Viksmoen Watle til VG.

Er du vaksinert og blir smittet, vil nemlig infeksjonen virke litt som en vaksinebooster og frisker opp beskyttelsen. Du vil både booste immunresponsen fra tidligere virusvarianter vaksinen var designet mot og få beskyttelse mot varianten du er smittet med.

Dette ruster deg mot fremtidige virusvarianter, kanskje mer enn en tredje vaksinedose, forklarer hun:

– Det kan hende det gir bedre forutsetning for god beskyttelse mot andre varianter fremover. Men det fordrer jo at du tåler den infeksjonen.

FHI: Sara Viksmoen Watle er instituttets ekspert på vaksineffekt.

– Infeksjon kan bli en gratis «booster-vaksine»?

– Ja, for de som er vaksinert allerede kan det kanskje gi deg en bredere immunitet og gjøre deg bedre rustet for nye varianter. Men for de voksne som ikke er vaksinert enda, så er den beste forsikringen mot å bli alvorlig syk og samtidig redusere smitten i samfunnet å takke ja til vaksine.

Forskjell på beskyttelse fra vaksine og infeksjon:

RNA-vaksinene (Moderna og Pfizer) gir en svært god beskyttelse mot covid-19 ved at du får en spisset immunrespons hvor det dannes antistoffer og forsvarsceller mot en liten del av viruset, pigg-proteinet (kronene som stikker ut av coronaviruset).

CORONAVIRUS: De røde taggene kalles pigg-, eller spike-proteinet. Det er disse vaksinene er rettet mot. En infeksjon gi beskyttelse også mot andre deler enn disse taggene.

Ved en infeksjon, retter immunresponsen seg mot flere deler av viruset, og du får en bredere immunrespons fordi du får flere ulike typer antistoffer og T-celler (forsvarsceller, red.anm.). Vaksinerte som blir smittet med viruset, vil da kunne få både en spisset og en bred beskyttelse.

Når virusvariantene endrer seg, skjer det ofte i pigg-proteinet. Hvis vi får varianter fremover hvor pigg-proteinet endrer seg mye, kan den brede immunresponsen gjennom infeksjon gjøre at immunforsvaret kjenner igjen flere områder av viruset som kanskje ikke endrer seg så mye.

Vaksine-booster kan lønne seg for eldre

Hun legger til at FHI ikke ønsker masse smitte i samfunnet, men at de ikke er så bekymret for at vaksinerte blir smittet så lenge de ikke blir alvorlig syke. De fleste fullvaksinerte som smittes, får en mye mildere infeksjon enn hvis de var uvaksinerte.

Men for de eldre og sårbare, tror FHI det er bedre med en vaksine enn infeksjon som booster:

– De vil ikke nødvendigvis tåle infeksjonen og kan bli alvorlig syke eller dø. En ny vaksinedose vil friske opp beskyttelsen igjen.

Må leve med viruset

– Viruset kommer til å være i samfunnet og vi må lære oss å leve med det. Så må vi passe på at de som ikke tåler smitten, får god beskyttelse på andre måter. Hvis de har effekt av vaksinasjon, er det en god måte å beskytte dem på.

I tillegg er det en ekstra sårbar gruppe som ikke kan leve som normalt:

– For de kraftig immunsupprimerte som ikke har hatt god effekt vil det være en trussel at det sirkulerer smitte i samfunnet. Dette gjelder ikke bare for corona, det gjelder også for andre infeksjoner som for eksempel influensa. Denne gruppen må fortsatt være mer forsiktig med å omgås andre i perioder hvor det er mye smitte.

Det foregår nå et forskningsprosjekt som ser på effekten av en tredje-dose for de som går på immunhemmende medisin.