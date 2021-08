KAMPHANER: SVs Freddy André Øvstegård (i midten) kaprer det siste direktemandatet på VGs Østfold-måling. Derfor kan Sps Ole André Myhrvold (t.v.) og Frps Erlend Wiborg bli de eneste fra Østfold på Stortinget fra sine partier.

Krisetall for Frp: Nesten halvert i Østfold

Fremskrittspartiet kollapser på VGs partibarometer for Østfold – og mister ett av to stortingsmandater.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Nå nettopp

Frp blir nesten halvert: Fra 17,5 prosent i 2017 til 9,1. Hvis dette blir resultatet på valgdagen, blir Erlend Wiborg den eneste Frp-eren på Østfold-benken.

– Det er altfor dårlig. Vi lå også så dårlig an på målinger for fire og åtte år siden, men klarte å reise oss. Vi får bare stå på for å gjøre et bedre valg enn det, sier 1.-kandidat Wiborg.

– Hva har dere gjort feil?

– Jeg tror det alltid er vanskelig å vite, og hadde vi visst helt eksakt hva, så hadde vi gjort ting annerledes. Vi har ikke vært flinke nok.

– Flinke nok til hva da?

– Det handler om alt. Jeg sitter ikke på fasiten, sier Wiborg.

Dårligste på 28 år

Nå ligger Frp an til å gjøre sitt dårligste valg i Østfold på 28 år – langt under toppnivået på nesten 27 prosent i 2005.

– Har Frp sviktet i Østfold?

– Nei, det vil jeg ikke si i det hele tatt. Men også vi har merket regjeringsslitasjen vi hadde. Nå må vi se fremover og snakke om hva vi går til valg på. Vi må kjempe for lavere skatter og avgifter, for å bygge mer infrastruktur og for en streng innvandringspolitikk.

Samtidig blir Østfold stadig rødere – og grønnere. Over 60 prosent velger seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG eller Rødt, ifølge VGs ferske Østfold-måling, utført av Respons Analyse.

ALENE: Frps Erlend Wiborg.

Sp-fall

Senterpartiet har den største veksten fra valget i 2017. Likevel er dette langt fra en jubelmåling for Trygve Slagsvold Vedums parti, som faller sammenlignet med tidligere lokale målinger.

I juni fikk Sp to Østfold-målinger på 19-tallet og med to direktemandater – mot 14,2 og ett mandat på denne målingen.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold kan dermed bli eneste Sp-mann på Østfold-benken.

– Er dette gode eller dårlige tall for Sp?

– Det er historisk gode tall hvis dette blir valgresultatet. Så ser vi nå at vi har mulighet til å få inn to. Jeg opplever at folk i Østfold vil ha et skifte, at de er lei av sentralisering og vil oppløse Viken.

– Dere snuste på 19-tallet i juni. Hva har skjedd?

– Valgkampen har dratt seg til, men jeg opplever at vi har stor oppslutning der ute og at folk etterspør Sp-politikk.

ALENE: Sps Ole André Myhrvold.

SV: – Hurra!

SV øker fra 4,4 prosent i 2017 til 6,8 på denne målingen – og sikrer seg et direktemandat.

– Hurra! Fantastisk. Så bra, sier Freddy Øvstegård, SVs 1.-kandidat i Østfold.

Han kom inn på Stortinget i 2017, men da på utjevningsmandat.

– Det er et veldig godt resultat, og fast mandat har vært målet vårt lenge nå. Dette viser at det er realistisk å få til.

– Jeg tror det handler om at folk ser at SV og en venstresideregjering er et tydelig alternativ, og at folk vil ha ned forskjellene og utslippene.

Mens SV vinner et mandat, taper Frp et.

– Det føles kanskje godt?

– Ja, det er et veldig godt skifte av det siste Østfold-mandatet. Her vil hver stemme telle.

STYRKET: SV vokser i Østfold, og Freddy André Øvstegård kan sikre seg et direktemandat på Stortinget. Her med partileder Audun Lysbakken i Fredrikstad.

Dette viser VGs måling:

Det er et klart rødgrønt flertall i Østfold. Over 60 prosent ville ha stemt på Ap, Sp, SV, Rødt eller MDG om det var valg i dag.

Frp faller mest fra 2017: 8,4 prosentpoeng ned fra 17,5 til 9,1. Partiet mister ett av sine to direktemandater.

Også Høyre får en smell på målingen, ned 5,8 prosentpoeng fra 23,8 i 2017 til 18.

Både Høyre og Ap går tilbake , men de to partiene beholder sine henholdsvis to og tre mandater.

Målingen ville gitt direktemandater til Jon-Ivar Nygård (Ap), Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), Stein Erik Lauvås (Ap), Ingjerd Schou (H), Tage Pettersen), Freddy Øvstegård (SV), Erlend Wiborg (Frp) og Ole André Myhrvold (Sp). I så fall ville syv av dagens ni representanter fra Østfold fått gjenvalg .

I tillegg til direktemandatene, har alle valgdistrikter et utjevningsmandat. I 2017 fikk SVs Øvstegård utjevningsmandatet. På denne målingen har SV det siste direktemandatet, mens Sp er nærmest å ta dette.

Demokratene vokser

Frp lekker aller mest til gjerdet, altså de som er usikre på hva de skal stemme, men også til Ap, Høyre og «andre». Sistnevnte gruppe får 4,3 prosent, og hele 2,3 prosent går til Demokratene.

– Vi hadde mange ulne kompromisser mot slutten i regjering, men nå er det et tydelig og klart Frp. Vi viser nå hva vi vil gjøre, og det tror jeg vil sørge for at vi får mange velgere tilbake, sier Wiborg i Frp.

– Var det feil av Sylvi Listhaug å ta avstand fra nasjonalkonservatisme? Har hun skremt velgere over til Demokratene?

– Jeg sitter ikke på fasiten. Jeg er klar til å drive valgkamp for å få tilbake velgere og sterkest mulig Frp.

MED SJEFEN: Erlend Wiborg på Johnny Rockets på Storo i Oslo, sammen med partileder Sylvi Listhaug.

– Men var det feil?

– Jeg sitter ikke på noe fasit.

– Det har du sagt.

– Og det er det jeg kommer til å si igjen. Jeg er opptatt av hva Frp ønsker å gjøre fremover. Alle velgere er velkomne til oss hvis de stiller seg bak vårt partiprogram.