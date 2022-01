SJELDEN SYKDOM: Den sjeldne sykdommen lamellær iktyose gjør at huden blir tør og skjellete. For å lindre smertene, må Casper bløte huden i badekar to ganger om dagen.

Casper (12) må bade to ganger om dagen: − Veldig bekymret for strømregningen

En sjelden hudsykdom gjør at Casper (12) må bade to ganger hver eneste dag. Nå frykter familien neste strømregning: – Urettferdig at alvorlig syke må kjenne på dette.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Strømregningen for desember er rett rundt hjørnet, og flere frykter for de rekordhøye prisene. Hos familien Paulsen er strømforbruket opptil tre ganger høyere enn for en gjennomsnittlig familie.

– Jeg er selvfølgelig veldig bekymret for strømregningen, sier Linda Paulsen fra Porsgrunn.

Sønnen hennes Casper (12) er født med diagnosen lammellær iktyose. Personer med denne sykdommen har raskere hudproduksjon, som gjør at huden byttes ut syv ganger fortere enn hos andre. Dermed rekker ikke huden å falle av før den blir tjukk og skjellaktig, noe som fører til store smerter.

Casper trenger derfor omfattende behandling hver dag. Denne krever svært mye strøm.

– Førsteprioritet er å sitte i badekaret. Der må han sitte rundt en time for å bløte opp huden, før den skal skrubbes av, forklarer Linda.

Hver eneste dag, må badekaret fylles opp to ganger. Når huden er skrubbet, må Casper smøres med fete kremer og salver som setter seg i klærne. Dermed går det også mye strøm til klesvasking.

– Vi har to vaskemaskiner, en egen til Casper. Hver dag må vi kjøre fire vaskemaskiner til Casper sine klær, i tillegg til våre, sier hun.

– Få ordninger

Familien på fire, bor i et hus som er energibesparende. I denne type hus skal en normal familie bruke rundt 16.000 kWh i året. Familien Paulsen bruker 43.000 kWh. Det er nesten tre ganger så mye.

Familiens inntekt er for høy til at de kvalifiserer til bostøtte og sosialhjelp. På grunn av sønnens sykdom, får de grunnstønad fra NAV. Men denne dekker ikke strømutgifter.

Info Iktyose Iktyose er en gruppe arvelige hudsykdommer som gir tør og skjellet hud, også kalt fiskehud.

Det finnes mer en 20 ulike former for iktyose, med ulik alvorlighetsgrad.

Forekomsten varierer fra de vanlige til de sjeldne formene. I Norge diagnostiseres ett tilfelle hvert tredje til fjerde år.

I 2012 var det registrert rundt 70 personer med sjeldne former for sykdommen.

Lamellær iktyiose er en av de sjeldne og alvorlige formene. Kilde: Oslo Universitetssykehus Vis mer

– I Norge skal det være trygt hvis du er syk. Men hvis du har en sykdom utenfor boksen, er det lite kunnskap og få ordninger, sier Linda.

17. desember ble det klart at staten dekker 55 prosent av det som overstiger 70 øre per kWh. Ordningen gjelder opptil 5000 kWh forbruk i måneden.

Nå vil regjeringen vil øke strømstøtten ytterlige, fra 55 til 80 prosent. Likevel, kan Linda vente en strømregning som er langt høyrere enn gjennomsnittet.

Hun forteller at hun er svært bekymret for den kommende strømregningen.

– Jeg har vært redd for dette, og ikke turt å tenke så mye på konsekvensene enda. Det siste man vil er at det skal gå utover barna, da får det heller gå utover oss voksne.

– Jeg synes det er veldig urettferdig. Det har jeg kjent på mange ganger, sier hun.

ILLUSTRASJONSFOTO: Eksempel på hvordan huden til personer med lamellær iktyose kan se ut.

Linda er leder i Iktyoseforeningen, og forteller at hun vet om mange som lever alene med sykdommen. Hun er redd for at de høye strømprisene vil gå utover behandlingen de er avhengig av.

– Det finnes ungdommer som bor alene med sykdommen, og som i utgangspunktet har slitt fordi de har store utgifter. Nå topper det seg med dette.

– Provosert

Da Linda tok kontakt med politiker Bård Hoksrud (Frp) og fortalte om situasjonen, reagerte han kraftig. De to har jobbet sammen om Iktyose tidligere.

– Jeg blir provosert. Når barnet er avhengig av å bade hver dag både morgen og kveld på grunn av sykdommen, og i tillegg ha det varmt, skjønner man at strømkostnadene blir veldig høye, sier Hoksrud til VG.

les også Nå kommer monsterregningen: Slik fungerer strømstøtten i praksis

Hoksrud mener ordningene regjeringen har kommet med, er altfor dårlige.

– Ordningene som har kommet er for dårlige for vanlige folk som går på jobb og har vanlig inntekt, men som ikke får bostøtte og sosialhjelp. Den hjelper lite for dem som har syke barn, eller som er syke. I tillegg risikerer familien å gå over grensen på 5000 kWh, fordi de må bruke så mye strøm, sier han.

– Økningen til 80 prosent gjorde det bittelitt bedre, men hjelper fælt lite for familier som er rammet av denne type sykdom. Uansett, blir dette dyrt for familien.

Etterlyser ordning

Hoksrud mener det må på plass en ordning for familier som rammes av høye strømpriser som følge av sykdom, og det så raskt som mulig.

– Det er veldig spesielt å ha en rødgrønn regjering som sier de er opptatt av vanlige folk og at syke skal få hjelp. Dette tror jeg ikke oppleves som hjelp, sier Hoksrud.

– Det skal ikke koste ekstra å være syk, sier han.

KRITISK: Bård Hoksrud (Frp) vil at grensen for strømstøtte skal være lavere enn 70 kWt, som den er i dag.

Likevel dyr regning

På VGs henvendelse, viser Helse- og omsorgsdepartementet til Finansdepartementet. Statssekretær i Finansdepartementet Lars Erik Bartnes (Sp) skriver dette i en e-post til VG:

– Vi har fått tilbakemeldinger fra mange om at de økte utgiftene, til tross for sikringsordningen, er svært vanskelig å håndtere. I tillegg, ser vi at krisen er dypere enn det vi så for oss da vi laget ordningen i desember. Derfor øker vi stønadsgraden i ordningen fra 55 til 80 prosent.

Likevel, risikerer familien til Casper å motta en strømregning som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet.

– Strømregningen er fortsatt høy. Det har ikke så stor betydning, jeg er litt sjokkert over det. Problemet ligger der fortsatt, sier Linda.

Bartnes skriver at han har stor forståelse for at dette er krevende for familien, og at regjeringens løsning treffer alle, uansett om de har et lavt eller høyt strømforbruk.

– Nettopp det mener vi er en styrke. Samtidig er det slik at strømregningen kommer til å være større enn normalt for alle nå i vintermånedene, selv med sikringsordningen, skriver han.

Linda håper at regjeringen vil få på plass en ordning, som kan lette på strømregningen for dem som er rammet av denne type diagnoser.

– Det er urettferdig at alvorlig syke mennesker skal kjenne på dette på denne måten. Jeg klarer ikke å forstå at dette skjer i Norge.