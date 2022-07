FUNNET I NORGE: Parasittveps-arten Ixodiphagus hookeri som ble funnet i Norge. Målestokken er 0,1 millimeter. Ixodiphagus betyr «den som spiser flått».

Fant flåttdrepende veps for første gang i Skandinavia: − Kan ha stor betydning for flåttbekjempelsen

Naturfaglærer Ove Sølibråten gikk på jakt etter en spesiell vepseart som lever av flått – og fant den ved Hvaler. Funnet kan ha stor betydning for flåttbekjempelsen i Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sørlibråten er både ungdomsskolelærer og entomolog – og hans lidenskap er sommerfugler. Faktisk har han funnet hele 15 sommerfugler som ikke tidligere var observert i Norge. Nå har han ekspandert til parasittveps.

Nylig ble det bekreftet at han har funnet det første kjente tilfellet i Norge av en spesiell parasittveps som utelukkende lever av flått. Forskning.no var først ute med å skrive om funnet onsdag. Vepsen legger egg inne i flåtten, og når det klekkes, spiser larvene opp flåtten innenfra.

PROSESSEN: A) Voksen Ixodiphagus hookeri-hunn. B) Voksen hunn legger egg i en blodfull skogflått (Ixodes ricinus) via eggleggingsrøret. C) Voksne Ixodiphagus hookeri rundt en død skogflått-nymfe (Ixodes ricinus). D) Hullet de voksne vepsene kom ut av flåtten fra.

Lette etter parasittveps

Sørlibråten har jevnlig kontakt med insektforsker Lars Ove Hansen ved zoologisk museum i Oslo, og det var Hansen som fortalte ham om en type veps de hadde funnet i Tyskland som levde av flått.

– Da tenkte jeg: Den skal jeg se etter! Han satte meg på en idé, sier Sørlibråten til VG.

Han forteller at han oppsøker et område på Hvaler og ut mot Kråkerøy ved Fredrikstad der det er enorme mengder flått.

I AKSJON: Ove Sørlibråten med håv på insektjakt. Sørlibråten forteller at han har tatt flåttvaksinen TBE og at han er på vakt mot røde ringer som kan bety borrelia. Han tar heller ikke med barn til området med mye flått.

– Da har jeg en finmasket ganske stor håv. Den drar jeg ganske raskt gjennom vegetasjonen, vi kaller det slaghåving, så alt som sitter på gress og blader, faller ned i håven, forklarer han.

Om han ikke finner sommerfugler, men små veps eller annet han tror kan være interessant for insektforskerne på Tøyen, bedøves innholdet og legges i en kjølebag før Sørlibråten gjennomgår funnet og overleverer til zoologisk museum.

I juli i fjor fikk han en veps med det latinske navnet Ixodiphagus hookeri i håven på Kjøkøy. På grunn av pandemien og praktiske årsaker, ble funnet bekreftet først for noen uker siden.

FARLIG: En flått fotografert på Folkehelseinstituttet i Oslo i 2009.

Første kjente funn i Norge

Den har ikke fått noe offisielt norsk navn ennå og kalles bare flåttveps. Insektforsker Hansen understreker at vepsearten har vært kjent i over 100 år, men at den så langt er mest kjent fra Mellom– og Sør-Europa. Den er funnet i Finland, men ikke tidligere i Skandinavia. Man vet ikke sikkert, men vepsen kan være relativt nyinnvandret til Norge.

– Jeg synes jo dette er veldig spennende. Funnet kan ha stor betydning for bekjempelsen av flått. Det er potensial her, sier han til VG.

Enkelte arter av snyltevepsene i familien Encyrtidae brukes i biologisk kontroll ved at spesifikke arter spiser andre spesifikke insektarter, som bladlus og skjoldlus. Denne vepsearten spiser flått, men flere typer: også jaktflåtten som løper.

Se video om jaktflåtten her:

Hansen understreker at forskningen så langt på å bruke denne vepsen til biologisk kontroll med flått ikke har vært suksessfull.

– Man kunne prøvd å få «temmet» den mer for å bruke mer direkte på flåtten vi har her. Den har slektninger som settes i drivhus i stedet for sprøytemidler, men denne har ikke vært helt samarbeidsvillig, selv om det har vært mye forskning på den. Jevnt over har det foreløpig vært negative resultater, men den begrenser kanskje flåtten noe, sier Hansen.

FORSKER: Lars Ove Hansen er overingeniør i forskningsgruppen i entomologi ved Naturhistorisk museum i Oslo.

– Vi må nok leve med flåtten slik den er en god stund til, men som sagt: Her er det et potensial, understreker han.

Ixodiphagus hookeri er en veldig liten veps som er under én millimeter lang og med et vingespenn på maksimalt 1,5 millimeter. For å få lagt egget sitt i flåtten, bruker vepsen en bakterie som lammer flåttens immunforsvar. Den legger kun ett egg – men dette klones og blir til mange larver.

– Jeg visste ikke at det var den vepsen jeg hadde funnet, jeg hadde ikke lagt merke til den. Men den har en karakteristisk kroppsform med vingene veldig langt bak på kroppen, sier Sørlibråten og legger til:

– Jeg syntes det var kjempegøy: At den var ny for Skandinavia, var gøy. Og det at en finner noe en har lett etter!