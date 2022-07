LØVEBAKKEN: Venstres stortingsrepresentant Ingvild Thorsvik er sterkt bekymret for kvinners rettigheter i en rekke europeiske land og USA.

Venstre vil gjøre selvbestemt abort til grunnlovsrett

Venstres Ingvild Thorsvik er dypt bekymret for abort-utviklingen i USA og deler av Europa. Nå vil hun sikre kvinners rett til selvbestemt abort med eget punkt i den norske grunnloven.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et flertall i den franske nasjonalforsamlingen stemte i slutten av juni for å gjøre selvbestemt abort til en grunnlovsrettighet.

Stortingsrepresentant Ingvild Thorsvik i Venstre ber Norge følge etter.

– Vi ser at kvinners rettigheter regelmessig trues. Det må aldri skapes tvil om at kvinner og andre med evnen til å bli gravid, har rett til selvbestemt abort i Norge, slik vi nå ser har skjedd i USA, sier Thorsvik til VG

Høyesteretten i USA opphevet nylig beskyttelsen av retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå.

– Vi må ta skritt i Norge som gjør at dagens lovfestede rettigheter ikke kan reverseres i fremtiden. Derfor bør retten slås fast i Grunnloven, sier hun.

PROTESTER: VG var til stede utenfor amerikansk Høyesterett da de tok opp en abortlov fra Texas i november i fjor.

Hard abortkamp

Thorsvik understreker at den norske debatten ikke ligner på den amerikanske.

– Men vi ser at den hardt tilkjempede retten til abort trues, også i Europa. I Polen har flere kvinner dødd på grunn av at abortlovene har blitt så strenge at de heller ikke har fått avslutte risikosvangerskap, sier hun.

Hun mener at den beste måten å sikre rettigheten er å ta det inn i Grunnloven.

Les også: Amerikansk tiåring måtte reise til annen delstat for å ta abort etter voldtekt

– Det er vanskeligere å endre Grunnloven enn andre lover. Det krever 2/3 flertall og at 2/3 av representantene er til stede når det skal stemmes over. I tillegg må det gå et valg mellom når forslaget fremmes og det vedtas, sier hun.

Info Slik er Venstres forslag Grunnlovstekst: Enhver har rett til å ta autonome beslutninger om egen kropp, og reproduktive helse, inkludert gjennom retten til selvbestemt abort.

Ingen skal fratas muligheten til å på fritt grunnlag treffe en ansvarlig beslutning om antall barn og avstand mellom barnefødsler.

Statens myndigheter skal sikre tilgang til opplysning, opplæring og midler, som setter den enkelte i stand til å utøve disse rettighetene. Vis mer

Les også Abortfamilien Hvordan lever en familie som vil utslette abort fra hjembyen sin?

Kan utvides i Norge

Regjeringen lanserte i juni et utvalg som skal se på dagens abortnemnder og utrede en historisk utvidelse av abortgrensen.

Resultatet kan være en utvidelse av selvbestemt abort til 18 uker – fra dagens 12 uker.

Thorsvik sier at en ny paragraf i Grunnloven ikke vil si noe konkret om antall uker, men den vil sikre at retten til selvbestemt abort er reell – og at det ikke enkelt kan fjernes, som i USA.

– Å grunnlovsfeste retten til fri og selvbestemt abort innebærer ikke å detaljstyre hvor langt inn i svangerskapet denne retten skal vare, bare at den skal finnes, sier Thorsvik.

Selv ønsker Venstre å utvide grensen til 18 uker.

ARBEIDERPARTIET: Helseminister Ingvild Kjerkol satt i 2019 i redaksjonskomiteen på Arbeiderpartiets landsmøte, hvor abortgrensen var en av de vanskelige sakene.

– Hvis det norske folk endrer mening om abort, hvorfor skal de ikke få endre politikken like lett som i alle andre saker?

– Etter vårt syn kan retten til trygg abort tolkes inn i menneskerettighetene, som allerede er tatt inn i Grunnloven. Retten til fri, selvbestemt abort handler om at kvinnen skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Det er hun selv som er best skikket til å ta valg som i så stor grad påvirker eget liv og egen helse, sier Thorsvik.

– Det er grunnleggende for at kvinner skal være frie og likestilte. Jeg synes retten til selvbestemt abort bør inn i menneskerettskapitlet, sier hun.

LANG KAMP: I 1958 gikk folk i 1. mai-tog i Oslo bak paroler for blant annet retten til lovlig abort. Retten til selvbestemt abort ble vedtatt i 1975 og innført i 1976.

– Katastrofalt punkt

I USA har abortmotstandere uthulet de reelle mulighetene til å få gjennomført abort konservative delstater i lang tid før de vant frem i amerikansk høyesterett.

– I Norge går debatten heller i retning en liberalisering. Er det egentlig nødvendig å ta dette inn i Grunnloven nå?

– Det handler om en trygging. Forhåpentligvis vil det aldri være denne grunnlovsbestemmelsen som vil redde kvinners rett til selvbestemt abort. Da har vi allerede kommet til et katastrofalt punkt i mine øyne, sier Thorsvik.

– Dette handler om å være føre var, slik at rettighetene ikke kan fjernes i fremtiden.