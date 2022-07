Siktet for uaktsomt drap etter arbeidsulykke

En mann som var sammen med Jo Are Støen (48) da han fikk en betongblokk over seg er siktet. Det samme er arbeidsgiver.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var forrige fredag ulykken fant sted på en byggeplass i Molde sentrum.

Jo Are Trøen fra Steinkjer omkom da han fikk en betongblokk over seg under arbeidet, og nå er en mann som var på stedet siktet for uaktsomt drap.

– Det er en tragisk ulykke, først og fremst, men likevel slik at politiet etterforsker om noen er ansvarlige i å kunne ha forhindret den, sier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen til VG.

Arbeidsgiveren er siktet for ikke å ha stilt forsvarlig arbeidsutstyr til disposisjon for det arbeidet som skulle utføres, opplyser politiet.

Politiinspektøren sier at han ikke kan si noe konkret om detaljene bak siktelsen.

– Men gjennom etterforskningen er det funnet skjellig grunn til å mistenke at mannen har handlet på en slik måte at det kan tilsvare uaktsomhet, forteller Skorpen-Trøen.

Mannen har fått oppnevnt Erlend Hjulstad Nilsen ved Levangeradvokatene som forsvarer.

– Min klient er kjent med siktelsen, og utover det har jeg ingen kommentar, sier han til VG.

Skorpen-Trøen sier at de nå er ferdige med den innledende etterforskningen om hva som har skjedd på stedet.

– Nå skal vi vurdere de enkelte vurderinger som er gjort på stedet, samt arbeidsgivers vurderinger om risiko og hvorfor dette utstyret er brukt.

Han forteller at politiet, i samarbeid med Arbeidstilsynet har gjort undersøkelser som tilsier at utstyret som ble benyttet til å flytte betongelementene ikke var forsvarlig.

– Etterforskningen vil søke å gi svar på om noen har gjort noe uaktsomt og om bedriften har gjort det de skal for å forhindre skade på sine ansatte, sier politiinspektøren.