Sivile grep inn: − Heroisk innsats

To personer er skutt og drept i Oslo sentrum natt til lørdag. Politiet roser de sivile personene som bidro til at gjerningsmannen ble tatt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To personer er drept etter skyting i Oslo sentrum, utenfor London pub, natt til lørdag.

Vitner forteller at folk løp fra utestedet – som er populært blant det homofile miljøet i Oslo – i panikk.

Politiet pågrep kort tid etter en antatt gjerningsmann. Ved 04.30-tiden opplyser politiet under en pressekonferanse at sivile hjalp til med å innhente gjerningsmannen.

– Akkurat nå innhenter vi opplysninger fra dem, sier politiets innsatsleder Tore Barstad.

Les også Vitne etter skytingen i Oslo: – Det kunne vært oss OSLO SENTRUM (VG) To personer er drept etter en skyteepisode utenfor London Pub, et populært utested blant det homofile…

Privatpersoner hjalp til

Politiet vil ikke bekrefte eller avkrefte om det var sivile som sto bak selve pågripelsen, men utrykker takknemlighet for innsatsen deres.

– Det finnes noen ordentlige folk som har gjort en heroisk innsats for å få kontroll på han her gjerningspersonen, sier Barstad.

Videre kan ikke innsatsleder svare på spørsmål om skyteren gjorde motstand ved pågripelsen, men sier at han er fornøyd med at vedkommende ble tatt under kontroll på svært kort tid.

Gjerningspersonen var bevæpnet med det de omtaler som grovere våpen, men det ble ikke avfyrt skudd under pågripelsen, ifølge politiet. Senere opplyser politiet at det dreier seg om to våpen.

Les også Dette vet vi om skytingen En person er pågrepet etter at to personer ble drept og flere skadet i Oslo natt til lørdag. Dette vet vi så langt.

Flere alvorlig skadd

Klokken 03.06 opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, at 14 personer er sendt til sykehus og legevakt som følge av hendelsen. Flere av de er alvorlig skadd.

Oslo universitetssykehus opplyser på sin side at åtte mennesker er fraktet til sykehus etter masseskytingen i Oslo, mens elleve er sendt til legevakt.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, men innsatsleder opplyser om at de har dannet seg et bilde av hva som har skjedd.

Per nå har politiet ikke mistanke om flere gjerningspersoner enn den pågrepne.

– Dersom noen sitter med informasjon politiet burde ha, så ring oss.