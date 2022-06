Skytingen i Oslo: Dette vet vi om hendelsesforløpet

To personer ble drept og 21 personer skadet i skytingen i Oslo natt til lørdag.

Politiet sier de fikk melding om hendelsen klokken 01.14 natt til lørdag. Akkurat når skytingen startet, er foreløpig ukjent.

To gjester som satt på uteserveringen på puben Per på Hjørnet, sier til VG at gjerningsmannen kom dit først:

Barene ligger i Oslo sentrum, i en sidegate til Karl Johan:

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg så en så en person legge en svart bag på bakken – og trekke opp et skytevåpen fra den. Så begynte han å skyte, ifølge NRK-journalisten.

En liten glassvegg skiller folkene på uteserveringen på Per på Hjørnet fra gaten utenfor. En mann sier til VG at de skjønte at det var alvorlig når glasset gikk i tusen knas:

Denne bagen lå på torget utenfor Per på hjørnet lørdag morgen. Politiet har beslaglagt et etthåndsvåpen og et automatvåpen.

Vitne Bjørn Inge Bergestuen sier de fleste som var der, kastet seg ned på bakken.

– Det var da jeg så min gode venn lå nede, sier han.

– Noen kyndige personer forsøkte gjenoppliving, dessverre uten hell, sier Bergestuen.

En mann som står i bygget på motsatt side av gaten, forteller at han først hører to skudd, før det blir stille. Deretter hørte han seks eller syv skudd til. Så begynner han å filme:

Politiet bekreftet i natt at de to som er drept, er drept på samme sted, utenfor Per på Hjørnet.

– Folk kastet seg i dekning, rømte inn eller unna der de kunne, sier et annet vitne.

Skal ha gått ned mot London pub

Rett nedi gaten ligger London pub, et populært utested blant hovedstadens homofile miljø.

Den har også uteservering ut mot gaten, hvor det ofte yrer av liv i helgene:

En gjest VG har snakket med sier ansatte ba alle gjestene om å legge seg ned, etter at de hørte skudd utenfor.

En video viser en person som ligger på bakken utenfor puben etter skytingen – og mange personer som står rundt for å hjelpe.

Klokken 01.19 – Mann pågrepet

Den antatte gjerningsmannen ble så stoppet etter han hadde krysset inn i Kristian IVs gate. Videoer og bilder viser en mann som ligger på bakken, med både politi og sivile som holder ham:

Ifølge politiets innsatsleder bisto enkelte sivile politiet med å få kontroll på mannen.

42-åringen som er pågrepet, er ifølge politiet norsk statsborger, opprinnelig fra Iran, og er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Han er tidligere dømt for grov vold og oppbevaring av narkotika.

21 personer er skadet etter skytingen, ti av dem alvorlig. Men ingen er lenger livstruende skadet. Elleve personer er lettere skadd.