TO DREPT: Skytingen skal ha skjedd i området utenfor London Pub og Per på Hjørnet.

Dette vet vi om skytingen

En person er pågrepet etter at to personer ble drept og flere skadet i Oslo natt til lørdag. Dette vet vi så langt.

Politiet de fikk melding om hendelsen klokken 01.14. Hendelsen ble deretter definert som en såkalt Plivo-hendelse, som er pågående livstruende vold.

Skytingen skal ha skjedd i området utenfor London Pub, som er populært blant det homofile miljøet i Oslo, og Per på Hjørnet, et annet utested like ved, ifølge politiet.

Skytingen skal ha startet på Per på Hjørnet, og det var her de to som ble drept, befant seg. Gjerningsmannen skal deretter ha gått nedover mot London pub.

Ifølge politiet er det snakk om to våpen, men de vil ikke si noe om hva slags våpen det er snakk om.

En person ble pågrepet i nærheten av åstedet klokken 01.19. Politiet sier alt tyder på at det er snakk om én gjerningsmann. Motivet for skyteepisoden er så langt uklart - men politiet har dannet et bilde av selve hendelsesforløpet.

Politiet beskriver pågripelsen som noe dramatisk, hvor de måtte løpe etter mannen nedover gaten. Politiet har kontroll på to våpen, men vil ikke si hvilken type våpen det er snakk om.

Flere sivile skal ha vært involvert i pågripelsen - de får skryt av politiet.

Politiet har lite informasjon om gjerningsmannen og gjennomfører aksjoner mot flere adresser i Oslo. Det er tatt ulike beslag, som de håper kan belyse saken, sier politiet.

To personer er bekreftet drept etter skytingen.

Oslo universitetssykehus opplyser at åtte mennesker er fraktet til sykehus etter masseskytingen i Oslo, mens elleve er sendt til legevakt. Én person skal være på Ahus, ifølge Oslo universitetssykehus Ullevål.

Ifølge politiet er åtte personer kjørt til sykehus og seks til legevakt, 14 til sammen.

Sykehuset økte til rød beredskap etter skytingen, men justerte til grønt nivå i 3-tiden da de hadde bedre oversikt.

Rundt 40 vitner og berørte fra hendelsen er samlet på Thon Hotel Rosenkrantz og avhøres av politiet.

Et av vitnene beskriver det hele som en krigssone. En annen var på vei ut fra kjelleren på London da det plutselig kom masse mennesker løpende mot ham og ned i kjelleren, og han forteller om panikk på utsiden.

Et annet vitne VG har snakket med forteller om at gjerningsmannen virket veldig bestemt på hvor han skjøt. En annen så flere personer liggende nede inne på utestedet.