EN ÅPEN DØR: Jonas Gahr Støre holder døren vidåpen for Sverige og Finland på vei inn i Nato. Han håper at de siste detaljene kan meisles ut allerede på Nato-toppmøtet i Madrid denne uken.

Støre før Nato-toppmøtet: Tror på rask Sverige-løsning

STATSMINISTERENS KONTOR (VG) Jonas Gahr Støre tror at Sverige og Finland kan få ja til Nato-medlemskap allerede på toppmøtet i Madrid denne uken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg mener det er en mulighet at dette kan finne sin løsning i forbindelse med toppmøtet, men ingenting er klart før alt er klart, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG før han tirsdag reiser til Natos toppmøte i Madrid.

Sverige og Finland søkte i vår om å bli tatt opp som medlemmer i Nato, men møtte en kalde skulder fra Nato-medlem Tyrkia – som stilte en rekke krav.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg sa mandag at han håpte på fremskritt de nærmeste dagene.

Støre går enda lenger:

– Jeg mener det er mulig å komme til en løsning. Det er samtaler på høyt nivå mellom Sverige, Finland, Tyrkia og Nato. Vi vet at flere engasjerer seg. Starten på toppmøtet blir brukt som en anledning til å finne en løsning, sier Støre.

Hvis det blir enighet, starter en formell prosess i 30 medlemsland for å ratifisere medlemskapet. Denne prosessen kan ta måneder.

GODE NABOER: Jonas Gahr Støre sier at Norge formidlet støttet til Sverige og Finlands søknad om medlemskap i ulike kanaler hele veien, i nært samarbeid med de to søkerne. Han mener det vil være negativt for Nato hvis de ikke sier ja.

– Sikte på løsning

Som VG skrev søndag, er det gjort betydelige fremskritt i det betente spørsmålet de siste par ukene, og det arbeides blant annet med et felles dokument de tre landene imellom.

Tyrkia har satt en midlertidig stopper for Sverige – og dermed også Finlands – søknad om å bli medlem av Nato. Tyrkia hevder at Sverige støtter terrorister, og krever blant annet at Sverige slutter å samarbeide med den kurdiske militsen YPG i Nord-Syria.

– Jeg hadde samtaler med den svenske statsministeren på lørdag og den finske presidenten nå i formiddag. De arbeider med sikte på å kunne finne en løsning, sier Støre.

1 / 2 SVENSK KOPI: Jens Stoltenberg tok Nikita Krutsjovs rolle tidligere i vår da han og den svenske statsministeren, Magdalena Andersson, gjenskapte et ikonisk bilde på den svenske regjeringens representasjonssted i Harpsund 13. juni 2022. SVENSK ORIGINAL: Sovets leder Nikita Krutsjov ved årene på besøk i Sverige dert han ror statsminister Tage Erlander ved den svenske regjeringens representasjonssted Harpsund 25. juni 1964. forrige neste fullskjerm SVENSK KOPI: Jens Stoltenberg tok Nikita Krutsjovs rolle tidligere i vår da han og den svenske statsministeren, Magdalena Andersson, gjenskapte et ikonisk bilde på den svenske regjeringens representasjonssted i Harpsund 13. juni 2022.

– Tyrkia har medansvar

Tyrkia har fått en egen bolk på Nato-toppmøtet denne uken, for å diskutere Tyrkias sikkerhetsutfordringer.

Støre sier at alle i Nato er tjent med at saken blir løst raskt.

– Kan Sverige gjøre noe mer nå?

– Det vil jeg ikke gjøre en vurdering av. Jeg tror de har hatt ganske god oversikt over hvilke temaer dette gjelder. De har hatt dialog for å løse dem, sier Støre til VG.

– Kan Tyrkia regne med å få noe mer igjen fra Nato for sin motstand?

– Dette er samtaler jeg ikke har vært til stede på. Jeg vil understreke at Tyrkia også har et medansvar for å finne løsninger. Andre medlemsland er gjennomgående positive til Sverige og Finlands medlemskap, sier han.

TRYGG I SLIPS-POLITIKKEN: Jonas Gahr Støre (uten slips mandagvg) sier til VG at han har et eget Nato-slips, som han vurderer å ta med til toppmøtet. Slipset fikk han da Nato ble 50 år i 2009.

Trussel fra Russland

Nato-sjef Jens Stoltenberg forventer at alliansen vil definere Russland som en direkte trussel mot sikkerheten i sitt nye strategiske konsept.

– Krigen har ført til et sikkerhetspolitisk klima i Europa som gjør at kontakten med Russland er redusert til et minimum. Det er reagert med sanksjoner. Det er helt nødvendig for å si fra om hva vi mener om denne militære maktbruken og de enorme ødeleggelsene, sier Støre.

Han sier at Norge ivaretar et praktisk samarbeid, blant annet knyttet til søk og redning til havs.

– Men med president Putins regime, politikk og nå angrepskrig i Ukraina og Europa, så er det klart at alle nabolands samarbeid med Russland er satt kraftig tilbake.

TRUSSEL OG ALLIERT: Russlands president Vladimir Putin (t.v) blir trolig regnet som den fremste trusselaktøren for Nato denne uken. Tyrkias president, Recep Erdogan, blir Nato-toppmøtets andre hovedperson siden han sitter med nøkkelen til Finland og Sveriges medlemsskapssøknader.

Norge har i dag 200 soldater stasjonert i Litauen for å støtte våre Nato-allierte i øst. Støre sier at vi må regne med at situasjonen vedvarer.

– Nato-toppmøtet vil bekrefte et forsterket nærvær i disse landene fordi de føler seg utsatt, med en grunn vi kan forstå. At det kommer til å være situasjonen fremover er sannsynlig.

Ukraina har gjentatte ganger bedt om tyngre materiell for å møte Russlands aggresjon.

– Kan og bør Norge gjøre mer for å gi det til dem?

– Norge har bidratt fra start. Norge har for vane å levere det vi lover. Mitt inntrykk er at det har vært av verdi og veldig godt mottatt. Så vurderer vi fortløpende hva vi kan gjøre på nye og andre måter.

FOLDEDE HENDER: Jonas Gahr Støre tror forsvarspolitikken i Norge endres permanent hvis Sverige og Finland blir med i Nato.

– Ser du en varig endring av forsvaret i Norden, hvis Sverige og Finland kommer inn?

– Ja, det blir det, sier Støre.

Han sier at det blir en mulighet til å se Norden i sammenheng, både når det kommer til øvelser, felles mottak og samarbeid.

– Må vi leve mer et mer aggressivt Russland permanent så lenge Putin styrer?

– Vi må jo reagere på en slik måte at aggresjon ikke er en vei å gå og at prisen for aggresjon ikke frister til å bruke det som metode i internasjonal sammenheng.

– Er det plass til flere etter at Sverige og Finland, hvis de kommer inn?

– Vi mener at prinsippet skal være at den døren ikke er lukket, men det må være basert på at landene oppfyller de kriteriene som gjelder, sier han.