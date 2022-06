PRIDE: Leder for Mo i Rana Pride, Margrethe Møllevik, i midten under fjorårets markering.

Gjennomfører Pride-markering tross politiets anbefaling: − Vil ikke gjemme meg

Politiet vil at kveldens Pride-arrangement i Mo i Rana utsettes, fordi de ikke kan garantere for sikkerheten, melder NTB.

Til tross for politiets anbefaling om å utsette alle Pride-arrangementer i landet, skal Mo i Rana Pride gjennomføre sin markering tirsdag.

Mo I Rana Pride har planlagt et støttearrangement tirsdag kveld, etter helgens skytehendelse i Oslo.

Senest i går kveld hadde arrangøren dialog med politiet, som ga grønt lys for arrangementet.

– Vi snakket med politiet klokken ni i går kveld og da sa de at det var helt greit å gjennomføre og at det var trygt, sier leder Margrethe Møllevik til VG.

Hun var selv i Oslo under skytingen og bestemte seg på vei hjem søndag, å ha en markering tirsdag.

– Vil ikke gjemme meg

Pride-markeringen i Mo i Rana tirsdag starter i gågaten før den går videre til Havmannen der det skal være konsert og appeller.

Egentlig skulle ordføreren delta, men trakk seg etter politiets anbefaling.

– Jeg vil ikke gjemme meg i min egen by og land, og være redd for å være den jeg er, sier Møllevik.

– Hvis det ikke er trygt, hvorfor gjennomfører dere likevel?

– Hvis det ikke er trygt vil jeg gjerne ha en begrunnelse fra politiet, og det kan de ikke gi oss, sier Møllevik.

Nestformann i Mo i Rana Pride, Ørjan Torbergsen, sier de tirsdag formiddag plutselig fikk beskjed om at markeringen blir anbefalt avlyst.

– Jeg tror folk vil møte uansett. Vi ønsker ikke å gjemme oss i egen by, og vi føler oss ikke utrygge i Mo i Rana, sier Ørjan Torbergsen til VG.

Skal møte politiet

Torbergsen fortalte til Rana Blad mandag at de skulle møte politiet etter klokken 14.00 tirsdag for å gjennomgå arrangementet, slik at det skulle bli en trygg gjennomføring.

– Politiet mener det er trygt å gjennomføre arrangementet og ser ikke det samme trusselbildet i Mo i Rana som kan eksistere andre steder i landet. Folk skal føle seg trygge på å gå med oss i morgen, sa Torbergsen.