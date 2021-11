DØDE PÅ INTENSIVEN: Tre intensivpasienter døde etter infeksjonsutbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Corona-intensivpasienter døde på UNN: − Aldri tidligere hatt et slikt utbrudd

Tre intensivpasienter med svært alvorlig forløp av covid-19 døde etter infeksjonsutbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå screener vi alle pasientene på intensiven, sier fagsjefen ved UNN.

Årsaken til dødsfallene hos de tre intensivpasientene var septisk sjokk (blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt, red.adm) som følge av bakterieinfeksjon.

Så langt er det påvist smitte hos ytterligere en pasient. Vedkommende responderer på behandling.

– Hendelsen har utløst flere tiltak. Vi gjennomgår nå alle rutiner med tanke på smittevern, og det pågår undersøkelser, sier fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN til VG.

Smittekilden er ennå ikke funnet, sier fagsjefen. Han anslår at det ligger et tyvetalls pasienter på intensiven på universitetssykehuset nå.

– Men vi mener at de tiltakene vi gjør nå vil stoppe utbruddet. Nå screener vi alle pasientene på intensiven for sykdommen og det gjør at vi vil kunne oppdage tilfellene tidlig, sier Lindekleiv til VG.

FAGSJEF: Haakon Lindekleiv uttaler seg på UNN s vegne i saken.

Helsetilsynet varslet

Dødsfallene er varslet til Statens helsetilsyn.

Pårørende er informert, skriver Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i en pressemelding kl. 12 onsdag.

Hendelsene fant sted tidligere denne måneden, over et 11 dagers forløp i november, sier fagsjef Lindekleiv.

Ifølge han ble det ikke klart at bakterieinfeksjonen kom fra samme stamme, før etter at pasientene døde.

– Pasientene ble intensivbehandlet for et svært alvorlig forløp av covid-19. Dette er en tilstand som i utgangspunktet har svært høy dødelighet. Tilstanden ble behandlet, men lot seg ikke reversere, sier fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN i pressemeldingen.

Motstandsdyktig bakterie

Det er sannsynlig at pasientene er smittet fra samme kilde mens de ble behandlet ved sykehuset, skriver UNN i en pressemelding.

Mikrologiske undersøkelser som er tatt i etterkant av dødsfallene, påviste oppblomstring av bakterien Pseudomonas aeruginosa i pasientenes blod.

Bakterien, som er vanlig, er sjelden årsak til sykdom hos friske mennesker, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter.

Den trives i vann og fuktige omgivelser, også i sykehusmiljø, forteller UNN-fagsjefen.

– Med jevne mellomrom ser man utbrudd av denne bakterien på sykehus og utenfor. Men vi har aldri tidligere hatt et slikt utbrudd av Pseudomonas aeruginosa hos oss, sier Lindekleiv.

Bakterien er ofte motstandsdyktig mot vanlige antibiotika, men kan behandles med bredspektret antibiotika.

– Vi ser svært alvorlig på at det er avdekket infeksjonsutbrudd ved intensivavdelingen. Samtidig vil jeg berømme vårt helsepersonell som reagerte raskt og sørget for at dette ble oppdaget etter kort tid, sier Haakon Lindekleiv.

Mange ukjente

Hvor gamle pasientene var, hvorvidt de var vaksinerte, og om de hadde underliggende sykdommer, er opplysninger sykehuset ikke går ut med.

– Av hensyn til personvernet og taushetsplikten kan jeg ikke svare på det, sier Lindekleiv til VG.

Hvor lenge hadde pasientene ligget på intensiven?

– Det er snakk om pasienter som hadde vært behandlet en stund, men jeg kan ikke gå inn på detaljer i behandlingen, sier fagsjefen.

TROMSØ: UNN meldte onsdag om dødsfallene.

INTENSIVBEHANDLET: Pasientene hadde svært alvorlig forløp av covid-19.

Flere smittede

– Det er dessverre ikke mulig å gardere seg mot infeksjonsutbrudd i sykehus, men det forekommer sjeldent. Vi mener iverksatte tiltak vil stoppe infeksjonsutbruddet, og tester nå regelmessig øvrige intensivpasienter for Pseudomonas aeruginosa, sier UNN-fagsjef Haakon Lindekleiv.

Hendelsene blir nå fulgt opp av Statens helsetilsyn.