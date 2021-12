LEIDE UT HYBEL: Tidligere stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) sier at han trodde at bruksgodkjenningen var i orden.

Giske leide ut ulovlig hybel mens han var stortingsrepresentant

Trond Giske (Ap) leide i årevis ut en hybel i kjelleretasjen på Møllenberg i Trondheim som ikke var godkjent som bolig.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

Giske startet med utleie i 1997, samme året som han kjøpte leiligheten, skriver Adresseavisen. Det var også samme år som han ble innvalgt på Stortinget.

Brannvesenet oppdaget det de mistenkte var et ulovlig byggesaksforhold under et tilsyn i bygården på Møllenberg høsten 2020. Sokkeletasjen var opprinnelig bodareal, men er ulovlig blitt tatt i bruk som boligformål, ifølge kommunen.

– Da jeg kjøpte leilighet i borettslaget, var hybelarealet oppført i salgsoppgaven som «boligareal» og «hybel», jeg overtok også forrige eiers utleieforhold. Det var derfor ingen grunn til tvile på at hyblene var godkjent, sier Giske til VG.

Trodde det var i orden

– I et borettslag er det styret som har ansvaret for at arealer har riktig bruksgodkjenning, sier Giske.

– Alle i borettslaget med hybel har trodd at borettslaget hadde dette i orden. Styret i borettslaget er nå i dialog med kommunen om å få godkjenning på plass, sier den tidligere statsråden og Ap-nestlederen.

Det er ikke kjent om hybelen oppfyller de tekniske kravene for hybel ettersom det aldri er gjennomgått. Ulovligheten kan ifølge kommunen rettes opp ved å få det godkjent.

– Dersom det ikke kan godkjennes, må bruken opphøre, sier tilsynsleder for byggesaker, Odd Morten Hansen, i Trondheim kommune til Adressa.

Pendlerbolig

Giskes leilighet var også omtalt i forbindelse med saken rundt tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen, som leide leiligheten hans. Det er derimot ikke samme hybel.

Hansen fikk gratis pendlerbolig i Oslo ved å oppgi adresse i Trondheim selv om hun hadde en bolig i Nordre Follo, som hun ikke hadde oppgitt.

Hansen måtte til slutt gå av som stortingspresident da det ble tatt ut etterforskning av flere stortingsrepresentanter og deres fordeler knyttet til pendlerboliger.

Tirsdag ble det kjent at Giske blir leder i det lokale Ap-laget Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim.