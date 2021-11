FORESLÅR NYE TILTAK: Statsminister Jonas Gahr Stør (Ap).

Støre om de nye tiltakene som kommer: Ingen nedstenging

Tirsdag foreslår statsministeren nye og skjerpede tiltak mot smittespredningen og mot omikronvarianten. Men det blir ikke en ny nedstenging.

Like etter klokken 10.00 vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) legge frem for Stortinget hva som er status og veien videre regjeringens håndtering av pandemien.

Han har allerede varslet at det kommer nye og skjerpede tiltak.

Både smittepresset og presset på helsetjenesten har økt den siste tiden. Flere sykehus sliter med å få det til å gå rundt.

I tillegg sniker den nye og antatt svært smittsomme omikronvarianten seg stadig nærmere norske grenser.

Overfor VG letter Støre litt på sløret over hvilke tiltak regjeringen nå vil foreslå – og hvilke de ikke foreslå.

Han sier at strategien som ble lagt i midten av september om at tiden med tiltak var over, ikke lenger kan ligge til grunn for coronahåndteringen.

– Pandemien er ikke over. Den er over i en ny fase. Smitten vil være blant oss i lang tid fremover.

– Sier du at vi må leve med smitten?

– Ja, coronaviruset vil være med oss i lang tid fremover. Det siste halvannet året har vi vært vant med å følge med på smittetallene, de er fremdeles på fremsiden til VG. Men nå er det ikke smittetallene det er viktigst å følge med på.

Slik er utviklingen for innlagte covid-19-pasienter i Norge:

Ikke nedstenging

Regjeringen har definert to grøftekanter som må unngås fremover. Den første er overfylte sykehus og en sprengt helsetjeneste.

– Det kan vi ikke leve med, sier Støre.

Den andre er nedstenging.

– Vi vet så altfor godt hvor store de kostnadene er. Mange mistet jobben og fikk det tøffere økonomisk, barn og unge betalte en høy pris, og det samme gjorde våre eldre.

Men nye nasjonale blir det uansett – klokken 12.00 legges de frem av regjeringen.

– Vi snakker ikke nå om nedstenging og slike tiltak som vi hadde i fjor vinter, sier Støre.

Regjeringen definerer nå ett tiltak som viktigere enn alle andre, nemlig vaksinering.

– Det viktigste nå er at alle over 65 tar en oppfriskingsdose. Og alle andre som får tilbud om det, må ta vaksinen. Det er særlig vaksinen som gjør at vi kan unngå nye strenge tiltak, sier statsministeren.

Og heller ikke énmetersregel

– Er det noen spesielle tiltak knyttet til å få folk til å ta vaksinen som vil komme, eller er det fremdeles bare en sterk anmodning?

– Det kommer jeg tilbake til. Men kommunene må fremover klare å vaksinere folk i et like høyt tempo som da vi vaksinerte fullt ut tidligere i år. Vi må vaksinere raskere og gjøre tilbudet mer tilgjengelig. Og så må folk stille opp.

– Så det er ikke snakk om nasjonalt å gjeninnføre énmetersregelen?

– Nei. Det er det ikke snakk om nå.

På spørsmål om julebord vil kunne gå som normalt, sier Støre at han kommer tilbake til det på Stortingets talerstol.