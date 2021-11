SAVNET: Politiet mistenker at Per Vålnes ble drept i 2011. Han har ikke blitt funnet.

Tips i Vålnes-saken har ført til nye etterforskningsskritt

Det har gått nesten ti år siden Per Vålnes (50) forsvant. Etter en ny dokumentarserie får politiet nå flere tips om hva som kan ha skjedd med ham.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Tips har ført til at det har blitt gjennomført nye etterforskningsskritt i saken om forsvinningen til Per Vålnes, bekrefter politiet.

– Jeg vil ikke utdype hva de skrittene er, sier politioverbetjent Katrine Grimnes i Troms politidistrikt til VG. Hun legger til at hun syntes det er bra at tips utløser nye etterforskningsskritt.







Tipsene kommer i kjølvannet av NRK-dokumentaren om Vålnes-saken, som tar for seg historien om forsvinningen.

– Det har kommet en del tips inn til oss etter serien startet, men vi kommenterer ikke innholdet i dem. Det har kommet tips vi jobber videre med, sier Grimnes.

Per Vålnes ble meldt savnet av sin samboer den 1. desember 2011. Samboeren ble i 2012 siktet for drapet sammen med to andre, og satt i varetekt i over et år før de ble løslatt og saken mot dem ble henlagt.

De har alle holdt fast ved at de ikke har noe med saken å gjøre, og ingen er i dag tiltalt eller dømt. Den tidligere samboerens advokat, Randulf Schumann Hansen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Politiet har ment at Vålnes ble drept i forbindelse med feiringen av 50-årsdagen hans natt til 27. november 2011.

Saken ble i utgangspunktet behandlet som en forsvinning, og det var først i mars 2012 saken ble etterforsket som drap.

I 2015 ble saken mot de tre siktede henlagt etter bevisets stilling, men forsvinningen til Vålnes er fortsatt åpen.

TØMTE GULVET: Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn ble i undersøkt av politiet. Her er tidligere lensmann Trygve Møllerbakken (t.v.) med en arbeider i 2014.

Selv om det snart har gått ti år, har ikke politiet har gitt opp håpet om å finne ut hva som skjedde med Vålnes, sier Grimnes.

– Vi har hatt håp hele tiden, og det har ikke blitt svekket etter serien.

Hun legger til at når VG snakker med henne, sitter hun og gjennomgår tips som har kommet inn i helgen. Hun anslår at de har fått inn mellom 15–20 tips siden serien startet på TV for noen uker siden.

– Det kommer i smådrypp, forklarer hun.

Det har blitt gjennomført store søk etter Vålnes, både på land og til vanns. Det ble også gjennomført store undersøkelser i grunnen under Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn, hvor to av de tre siktede jobbet på den tiden.

Det fire måneder lange søket i grunnmassene var, i likhet med de andre søkene, uten resultat.

Politiet har blant annet brukt georadar og undervannsdroner i letingen etter den forsvunne 50-åringen. I flere måneder prøvde politiet å infiltrere én av de siktede mennene i en omfattende undercoveroperasjon, uten å lykkes.

Fortsatt er ikke Per Vålnes funnet.