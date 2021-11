RYKTESPREDNING: Sverre Myrli liker dårlig det han mener er en ryktespredning om ham i eget parti.

Aps interne president-gransking: Myrli ble utspurt om tre episoder

OSLO/GOL (VG) I den interne prosessen for å granske de forskjellige presidentkandidatene, skal Sverre Myrli (Ap) blant annet ha blitt konfrontert med at han har fortalt groviser på et partimøte.

Det får VG opplyst fra kilder med innsikt i den nitide granskingen.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (50) skal ha blitt forelagt tre personlige forhold, i samtale med partisekretær Kjersti Stenseng, i forbindelse med sitt kandidatur som stortingspresident, etter at partikollega Eva Kristin Hansen trakk seg.

Prosessen endte med at Myrli ble vraket, og Masud Gharahkhani fra Buskerud overtar i stedet det høyeste vervet på Stortinget.

Myrli var tidligere onsdag klar på at han mener prosessen har vært dårlig, og reagerer sterkt på at det han kaller gamle rykter er blitt trukket frem igjen.

1998 og 2009

Ifølge VGs opplysninger er det tre forhold partiledelsen har tatt opp direkte med Sverre Myrli. Det skal det dreie seg om en kjærestehistorie med en ung kvinne på1990-tallet. Han var 26 år og ugift, hun var 18 år. Begge var AUF-ere. De var sammen i noen måneder.

Myrli skal ha spurt om det var noe galt å være kjærester og om det forelå noe varsel om forholdet til 18-åringen. Det skal ha blitt avkreftet.

Han skal da gitt uttrykk for at han synes en slik prosess som partiledelsen la opp til var urimelig.

VG er kjent med at partiledelsen også har trukket frem to andre argumenter for at Myrli ikke skal ha vært skikket for å bli stortingspresident.

Det ene var at det ble meldt inn at Myrli har fortalt groviser på et årsmøte i Akershus Arbeiderparti.

Det andre var en offentlig omtalt sak på Stortinget i 2009, hvor en Ap-representant videresendte et bilde med lettkledde damer som måker snø. Myrli skal ha videresendt en slik mail til en partikollega.

Myrli ønsker ikke å kommentere VGs omtale av de tre punktene.

– Uheldig

Men tidligere onsdag svarte han slik på spørsmålet om han har vært utsatt for en maktkamp:

– Det er i alle fall uheldig. Vi har hatt så mange unødvendige saker i Arbeiderpartiet, de siste årene, at jeg synes vi skulle ha lagt det bak oss. At man begynner å grave i fortiden og sier at du gjorde sånn og sånn da og da, og setter ut rykter – det er fryktelig skadelig for et parti, sier han og legger til:

OPPGITT: Sverre Myrli er oppgitt over det han har vært utsatt for i eget parti.

– Jeg hadde trodd at vi nå var over det: At vi var enige om å jobbe sammen politisk og å legge alt sånt gammelt grums bak oss, men noen er tydeligvis ikke ferdige med det.

– Reagerer

Til NTB utdyper han det:

– Jeg reagerer på virkemidlene som har blitt brukt, at det er blitt fremsatt det jeg vil kalle rykter om meg. Det syns jeg var unødvendig. Det hadde vært greiere om man hadde sagt at nå stokket vi kortene på nytt, og nå bytter vi mannskap. Det kan være gode grunner for å gjøre, og det hadde jeg hatt null problemer med, sier den erfarne stortingspolitikeren.

– Nødvendig

Partisekretær Kjersti Stenseng sier at de forholdene VG omtaler, ikke var utslagsgivende for at Myrli ikke ble partiets kandidat.

– NØDVENDIG: Partisekretær Kjersti Stenseng sier den type undersøkelser som Myrli har vært gjennom, er nødvendig.

– Jeg kan forstå at det virker rart at man har tatt opp den type spørsmål. Det har vi altså gjort med alle aktuelle kandidater, og det har nok mange opplevd som ubehagelig, men nødvendig. Det samme har vi for eksempel gjort med regjeringsapparatet. De sakene VG omtaler har ikke vært utslagsgivende for valg av president. Etter en grundig prosess og en helhetlig vurdering, ledet det oss til at Masud var den rette kandidaten, sier hun.