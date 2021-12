FORNØYD JAKTLEDER: Halvor Sveen (51) peker i retning av der jegeren sto – som skjøt den første ulven i ulvejakten utenfor ulvesonen, nærmere bestemt i de dype skogene i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen.

Slik falt regjeringens første ulv

STOR-ELVDAL (VG) To timer etter at dagslyset avdekket ferske ulvespor i nysnøen, smalt det. En jeger i 20-årene skjøt sin første ulv med et velrettet skudd i ulvens bryst.

Av Frank Ertesvåg og Javad Parsa (foto)

Da hadde han sittet halvannen time på post i nærmere minus 20 kuldegrader – sammen med 120 andre ulvejegere i Rendalen og Stor-Elvdal langt inne i de dype skogene i iskalde Østerdalen.

Skytteren er allerede en erfaren jeger sin unge alder til tross. Han sier han knapt rakk å tenke da ulvehannen kom mot ham på en rundt 100 meters avstand.

– Jeg satt på post, helt rolig ved den furua der borte, beskriver jegeren og peker på treet der han sett og ventet. Han frøs litt under den hvite kamuflasjedressen.

– God gjerning

– Det var fryktelig kaldt, jeg rakk ikke å tenke særlig mye eller kjenne etter om pulsen steg. Men jeg var forberedt. Ulven datt med en gang jeg traff den. Den var helt ferdig etter skuddet, beskriver skytteren.

– Hvorfor deltar du i ulvejakten?

– Jeg føler at vi gjør en god gjerning. Dette ulveparet som vi jakter i dag, har tatt to bikkjer de siste fjorten dagene, forteller jegeren.

PÅ POST: Ulvejeger Brynjulf Strømsaas fra Tynset får besøk på sin post av jaktleder Halvor Sveen og statssekretær med rovdyransvar i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen (Sp).

Han er en av flere deltagere i det store ulvejaktlaget som ikke vil la seg identifisere.

Prat er greit, men ikke bilde i avisen. Flere av jegerne legger ikke skjul på at de er blitt utsatt for ubehagelige meldinger i sosiale medier av ulvejakt-motstandere.

Jaktleder Halvor Sveen, er nok best kjent av mange etter at han vant TV-reality-serien «Farmen» for fire år siden. Hjemme i Østerdalen er han kanskje like kjent som en erfaren ulvejeger og lokalpolitiker for Ap. Lokalt er det ingen som hetser ham, ifølge Sveen.

ULVEKJEFT: Et kraftig kjeveparti, skarpe tenner og lange hjørnetenner preger ulven. Hannulven som ble felt i Stor-Elvdal onsdag veide 48 kilo, og var trolig halvparten av et ulvepar som har slått seg til like nord for ulvesonen.

– Det tør de nok ikke, flirer den storvokste mannen i skjegget under østerdalslua.

– Dette er så betent fra før, at det ikke gjør noe om dere tar bilder, melder Sveen, som etter eget utsagn startet som jeger som 13-åring da han skjøt sin første hare. Som treåring var han med faren på jakt for første gang – og fikk beskjed om å sitte helt i ro. Han satt så dørgende i ro at han ikke turte gå på do, og det ble vått i buksa.

Steile fronter

Sveen sier han også har opplevd hets – etter at han har fortalt åpent om hvilken skade han mener rovdyrene gjør mot sauer og hunder i distriktet.

Det har nok også fyrt opp aggresjonsnivået hos noen at han har fortalt om sin deltagelse i felling av flere titalls ulver opp i gjennom årene.

– Jeg er nok den styggeste fyren som går i to sko for dem som hetser oss. Men jeg har koblet det litt ut. For vi utøver jo faktisk en jakt som er vanskelig og helt lovlig. Jeg orker ikke å lese om alt som blir skrevet om meg. Det er nok baksiden av dette her, reflekterer Sveen.

Han understreker at de ikke jakter for egen spennings skyld. De gjør det frivillig og uten lønn for Storting og regjering - som har bestemt at ulvebestanden skal reduseres.

For 11 år siden fikk Sveen en dom på 36 dagers betinget fengsel for å ha felt en bjørn i 2009. Sveen påberopte seg nødverge mot egne sauer og følte seg uskyldig dømt. Dette har han lagt bak seg, har han tidligere sagt til VG. Han orker ikke bruke mer krefter på det – selv om han registrerer at ulve-vernere ennå bruker det mot ham i sosiale medier.

DYPE SKOGER: En firehjulsdrevet pickup med store hjul tar seg frem på milevis med skogsbilveier i jaktterrenget i Stor-Elvdal og Rendalen.

Tilbake i nåtiden: Sveen står fjellstøtt i jaktstøvlene sine på en skogsbilvei rett på nordsiden av ulvesonen. Denne sonen strekker seg lenger sør i Hedmark (Innlandet) og inn i deler av tidligere Akershus, Østfold (Viken) og Oslo.

Sveen og jaktkompisene er i en buffersone.

– Vi har egentlig hatt nærmest like mye ulv her som i det har vært i ulvesonen, sier Sveen til VG i grendehuset på Sjølisand. Det fungerer som en kombinert varmebu og jaktsentral for noen av ulvejegerne.

Regjeringen på besøk

På første jaktdag har de fått besøk av selveste styresmaktene i jaktterrenget. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) har på vegne av regjeringen beveget seg til Østerdalen og 21 minusgrader på det meste – fra behagelig inneklima på kontoret i hovedstaden.

Han har med seg en avdelingsdirektør og en kommunikasjonsrådgiver, men er helt tomhendt når det gjelder egen erfaring fra ulvejakt.

Heen, som selv helst jakter hjort på Vestlandet, vil gi de 120 jegerne som jakter ulv på vegne av styresmaktene, moralsk og politisk støtte.

– Lisensjakten er den ordinære måten å regulere ulvebestanden på – som Stortinget har fastsatt. Vi er her for å vise støtte til dem som legger ned en enorm innsats for å oppnå et statlig mål. De gjør de på dugnad, en stor og frivillig jobb for fellesskapet.

– Mange mener at man i årets ulvejakt vil felle for altfor mange ulver?

– Ulv vil alltid være konfliktfylt. Noen vil ha mest mulig ulv. Noen vil ha minst mulig ulv. Derfor er det en stor styrke at Stortinget har et rovviltforlik som de fleste partier stilte seg bak. Det er det kompromisset som var mulig å få til, derfor bør det gi grunnlag for minst konflikt også, svarer Sp-politikeren.

FLAGGLINJE: Kilometervis med tau og røde tøybiter «omringer» området der jaktlaget har observert ulvespor. Der tror de ulven befinner seg, og arten holder seg som regel innenfor «fremmedelementene» i terrenget. Brynjulf Strømsaas kommer fra post, medbringende børsa og et sitteunderlag.

For det har ikke manglet på advarsler mot ulvejakten som startet onsdag. Rovdyransvarlig og fagleder i Naturvernforbundet, Arnold Håpnes, mener det som skjer i Stor-Elvdal og Rendalens skoger i slutten av denne uka er starten på slutten for ulv utenfor ulvesonen.

Han mener kvoten på 26 felte ulv utenfor ulvesonen er altfor stor.

– Å vedta kvoter som er langt høyere enn faktisk antall dyr som finnes er ren utryddelsespolitikk. Det betyr at alle ulver på 95 prosent av Norges landareal vil kunne skytes i vinter, sier Håpnes.

Han mener det skapes et inntrykk blant folk av at det er mye mer ulv enn det som faktisk er tilfelle.

Fredet

– Vedtakene betyr i praksis at ulven utryddes utenfor ulvesonen, sier Håpnes, som minner om at ulven er en fredet art i Norge, fredet av Kongen i statsråd i 1973.

Håpnes viser også til at ulven er Norges «sjeldneste og mest truede landpattedyr, vurdert som kritisk truet på den såkalte rødlisten.

Professor Barbara Zimmermann ved Institutt for skog og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet, savner noe i diskusjonen om ulvebestanden:

– Det jeg reagerer på er at bestanden av ulv i Norge ikke sees i sammenheng med bestanden i vårt naboland Sverige. Ulven på denne siden av grensen lever i samspill med ulv på svensk side. Derfor smaker det av sysifos-tiltak at man vil ta ut x antall ulver i Norge. For det vil senere komme nye individer fra svensk side inn i områder hvor norsk ulv skal felles denne vinteren, sier Zimmermann til VG.

Hun har forsket på ulv i en årrekke fra høgskolens avdeling i Stor-Elvdal, i samme kommune hvor den første ulven i jaktperioden ble skutt onsdag.

I følge en kartlegging fra Høgskolen i Innlandet for Rovdata i 2018, ble det den vinteren registrert 115 ulv. Av disse hadde 45 individer tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

GAUPESPOR: Plutselig stopper Halvor Sveen pickupen sin, og hopper ut. Han har sett ferske gaupespor i ulveterrenget. De vises frem til statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet.

Ulvejaktleder Halvor Sveen sier alle må få mene det de vil. Han avviser påstander om at ulvebestanden uler på siste verset.

– Men ofte er det slik at folk som har de sterkeste meningene om vern, de bor ikke der ulven er. Det er dessuten helt feil at ulven er utrydningstruet. Den kommer fra en bestand som er mye, mye større. Jeg skjøt en ulv på skadefelling en gang. I løpet av en natt så skamferte den ulven 38 lam. De sauebøndene som opplever det, de får en psykisk knekk. Får de en slik knekk flere år på rad, så slutter de med sau, sier Sveen.