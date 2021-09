SISTE OBSERVASJON: Tina Jørgensen ble sist sett i prat med en mann utenfor Burger King i Stavanger sentrum klokken 01.30 natt til lørdag 24. september.

Kartlegger mistenktes bevegelser da Tina forsvant: Anrop kan bli avgjørende

Klokken 01.22 natt til 24. september 2000 ringte den nå Tengs-siktede mannen til en kvinnelig bekjent. Anropet er gjort åtte minutter før Tina Jørgensen (20) blir sett i live for siste gang.

Anropet kan nå bli helt avgjørende for å slå fast hvor mannen var da 20-åringen ble drept.

Det ble nemlig foretatt kun åtte minutter før Tina Jørgensen blir observert for siste gang, klokken 01.30. Da skal hun ha vært i prat med en mann med halvlangt hår og midtskill utenfor Burger King i Stavanger sentrum.

Politiet bekrefter at de nå jobber med å skaffe seg oversikt over den mistenkte mannens bevegelser i Stavanger da Tina Jørgensen forsvant.

– Det er et pågående arbeid der vi jobber med å få bedre oversikt over hans bevegelser da hun forsvant. Vi ønsker bedre oversikt over det enn det vi har i dag. Det gjøres gjennom undersøkelser av eksisterende bevismateriale og vitneavhør, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG.

400.000 samtaler og SMS-er

Under etterforskningen i 2000 hentet politiet ut all trafikkdata som gikk over en rekke basestasjoner i Stavanger og Klepp.

De fikk da inn en oversikt som inneholdt 400.000 samtaler og SMS-er i det aktuelle tidsrommet. Selv om store deler av beslagene i saken ble kastet tidlig på 2000-tallet, har politiet fremdeles opplysninger fra basestasjoner i behold.

– Det er innhentet basestasjonsregisteringer i saken, og disse gir mulighet til å gjøre visse søk, sier politiadvokat Soma.

Noe av bakgrunnen for at mannen i 50-årene nå er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, er at han oppholdt seg i Stavanger den aktuelle helgen.

Han har i tidligere avhør forklart at han besøkte en slektning. I løpet av helgen krasjet han med en drosje i Musegaten i Stavanger sentrum. Han hadde også «drevet og kjørt rundt omkring» i Stavanger uten «mål og mening» om natten.

Ringte kvinnelig bekjent

Mannen forsøkte også å ringe til en kvinnelig bekjent klokken 01.22 natt til denne lørdagen lørdag. Anropet ble ikke besvart.

På nøyaktig samme tidspunkt som han foretar anropet, blir Tina Jørgensen observert gående forbi utestedet Smuget i Stavanger.

Åtte minutter senere, klokken 01.30, ser et vitne henne stå utenfor Burger King i prat med en mann med halvlangt hår og midtskill.

Det er den siste sikre observasjoner av 20-åringen.

I PRAT MED MANN: Vitnet som trolig er den siste som så Tina Jørgensen i live, observerte henne i prat med en mann med halvlangt hår og midtskill utenfor Burger King i Stavanger sentrum. På bakgrunn av vitnets beskrivelser ble det laget en tegning av hvordan mannen kan ha sett ut.

VG har vært i kontakt med kvinnen som ble oppringt av den mistenkte mannen i Tina-saken.

Hun var i avhør i forbindelse med saken i 2013 da politiet gjennomgikk den på ny, og der fremkommer det at det er politiet som gjør henne kjent med det aktuelle anropet.

Hun bekrefter til VG at det ikke var hun som kom med informasjonen om anropet til dem, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Dette innebærer at politiet allerede da satt på informasjon om mannen sin mobiltrafikk, men det er ikke videre opplyst hvilke undersøkelser de gjorde opp mot hans mobilbevegelser den gang.

Dekker sentrum, åsted og funnsted

Etter at Tina Jørgensen forsvant, ba politiet om trafikkdata fra en rekke personer i hennes nære krets og andre vitner som hadde oppholdt seg i Stavanger. Det ble hentet ut mobiltrafikk fra 37 ulike telefonnumre.

Politiet mener at 20-åringen ble drept under bybrua ved Sølyst en gang i løpet av natten.

ÅSTED: Politiet mener at Tina Jørgensen ble drept under bybrua ved Sølyst natt til 24. september, og at hun deretter ble fraktet 30 kilometer og dumpet i en kum ved Bore kirke.

Det har aldri blitt brakt på det rene når hun ble fraktet de om lag 30 kilometerne til kummen ved Bore kirke, men politiet jobbet i 2000 ut fra en teori om at det skal ha skjedd i løpet av de fire første døgnene etter at hun ble drept.

I januar 2001 ba de derfor om trafikkdata fra følgende basestasjoner for tidsrommet midnatt 24. september 2000 og fire døgn fremover:

Basestasjoner som dekket fire ulike kjøreruter fra Bore kirke i Klepp kommune

En rekke basestasjoner i Stavanger sentrum og området rundt Vågen

Basestasjoner som dekket område rundt bybrya, Sølyst og Grasholmen

Oversikten som de mottok inneholdt om lag 400.000 samtaler og SMS-er. Trafikkdataene skal vise både innkommende og utgående anrop.

Trafikkinformasjon fra basestasjoner ble på daværende tidspunkt rutinemessig slettet etter seks måneder, og det vil derfor ikke være mulig å hente ut trafikken på ny i dag.

Beslaget skal siden 2001 ha blitt oppbevart på såkalte floppy disker, eller disketter, og politiet hadde i 2015 fremdeles 18 slike i behold. Det er uklart om alle disse diskettene inneholder trafikkdata.