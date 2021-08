MINNES: Mer enn to hundre personer møtte opp for å minnes de tre brødrene som døde i en trafikkulykke i Flå forrige uke.

Tok farvel med brødrene fra Flå: − Sterkt å se ungdom som begraver sine egne kamerater

ÅMOT (VG) Det var knapt plass til alle som ville ta et siste farvel til brødrene Yahya (17), Ibrahim (18) og Emad Jamal Sirwil (20) mandag.

– Vi tror ikke på at brødrene er døde. Vi tror at de har reist til et annet sted, og at de fortsatt hører oss i dag. Til slutt skal vi alle være sammen.

Det sier imam Ali Naesr, som ledet den muslimske seremonien i kirkegården på Åmot kirke mandag formiddag til VG.

En uke etter at de omkom i en møteulykke med en kranbil på riksvei 7 mellom Nesbyen og Hønefoss i Flå i Hallingdal, ble de tre brødrene Yahya (17), Ibrahim (18) og Emad Jamal Sirwil (20) begravet.

Allerede timen før seremonien startet, var kirkegården fylt opp av unge, alvorstunge ansikter. Like før klokken 12 rullet tre biler med tre kister inn på kirkegården.

Begravet kistene selv

Det var mer enn to hundre personer som møtte opp for å ta farvel med de unge guttene. Ikke alle fikk plass på seremonien, som ble holdt utendørs.

Idet de tre kistene ble senket ned på hver sin gravplass i bakken, nynnet forsamlingen en stille bønn.

Flere greide ikke å holde tårene tilbake.

Et titalls menn og unge gutter hjalp til med å grave ned kistene med bare hendene. Seremonien ble avsluttet med mer bønn og roselegging ved gravstøttene.

– Det er tre brødre. Det er ikke lett, sier imam Naesr.

Han sier han aldri kan huske en lignende ulykke som har rammet det muslimske miljøet i Norge på denne måten tidligere.

TAKKER: Imam Ali Naesr takker kommunene til familien for å ha stilt opp og støttet i en vanskelig tid.

– Ingen ord er til trøst på en slik dag

Brødrene var hjemmehørende i Krødsherad og Flå kommune, men hadde gjennom skole også tilknytning til Hønefoss.

For seks år siden kom de til Norge som flyktninger fra Syria sammen med sine foreldre.

Ordfører i Krødsherad kommune, Knut Martin Glesne, var til stede i begravelsen. Han forteller om vonde scener han aldri har vitnet tidligere.

– Det var sterkt å se ungdom som bærer kisten og begraver sine egne kamerater, sier Glesne til VG.

– Så var det samtidig fint å se så mange fra Krødsherad kommune, blant annet lærere og venner som hadde gått sammen med guttene, tilføyer ordføreren.

PREGET: Ordfører i Krødsherad kommune, Knut Martin Glesne.

Også ordfører i Flå kommune, Merete Grandrud (Ap), sier til VG at det er en ufattelig trist dag.

– Tankene går spesielt til familie og venner. Det å følge tre unge mennesker til siste hvile, er i strid med naturloven. De hadde jo hele livet foran seg i et land med så mange muligheter, sier ordføreren.

– Ingen ord er til trøst på en slik dag for foreldre.

Etterforsker fortsatt

Politiet etterforsker fortsatt hendelsesforløpet i forbindelse med ulykken.

Fredag bekreftet politiet at de har tatt ut en siktelse mot kranbilsjåføren. Siktelsen er tatt ut på bakgrunn av at politiet ønsker å beslaglegge førerkortet til sjåføren under etterforskningen, noe vedkommende nektet.

Dermed må saken behandles i retten, og vedkommende har fått status som siktet. Politiet skal også ha tatt blodprøver av sjåføren etter ulykken, opplyser politiadvokat Andrea Finckenhagen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Forrige uke sa politiet at det fremdeles er mye etterforskning som gjenstår før de kan fastslå hendelsesforløpet.

Ulykkesanalysegruppen (UAG-gruppen) fra Statens vegvesen, som etterforsker alvorlige ulykker, gjorde undersøkelser på stedet samme dag. Også krimteknikere fra politiet ble tilkalt.