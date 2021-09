Høie om dobbeltkommunikasjon: − Det stemmer at vi har sagt to ulike ting

Bent Høie (H) erkjenner at han har drevet med dobbeltkommunikasjon. – Det stemmer at vi har to ulike tanker i hodet samtidig, sier helseministeren.

Under pressekonferansen onsdag ettermiddag nevnte helseminister Bent Høie flere ganger at han har blitt beskyldt for å drive med dobbeltkommunikasjon.

– Det stemmer at vi har sagt to ulike ting. Det stemmer at vi har to ulike tanker i hodet samtidig. Vi har sagt at vi ikke ønsker for høye smittetall før store deler av befolkningene er fullvaksinert, og vi har sagt at smittetallene ikke skal styre livene våre når store deler av befolkningen er fullvaksinert, sier helseministeren.

Han sier de stigende smittetallene krevde umiddelbar handling før vaksinene kom, men at vi ikke lenger er i den samme situasjonen.

– Krever ikke lenger umiddelbar handling

– Vårt mål har vært å kommunisere åpent og ærlig både om det vi er sikre på, og det vi er usikre på. Både om det vi håper og det vi frykter. Før vi fikk vaksinen, kunne vi – for å sette det litt på spissen – nøye oss med å ha ett budskap og én tanke i hodet. Stigende smittetall krevde umiddelbart handling.

– Stigende smittetall krever ikke lenger umiddelbar handling. De fleste som er i fare for å bli alvorlig syke eller dø er beskyttet nå, sier Høie.

Regjeringens ambisjon er at 90 prosent av den voksne befolkningen skal fullvaksinere seg.

– Når vi nærmer oss den ambisjonen vil vi trolig åpne opp og gå mot et normalt samfunn med økt beredskap.

I dag er 77 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert. 55 prosent av 16- og 17-åringene har fått første dose.

Ifølge Høie er det mulig at målet om 90 prosent fullvaksinerte vil nås innen utgangen av september.

Helseministeren påpeker at viruset blir mindre farlig når flere er vaksinert, men at det ikke betyr at det er ufarlig.

– Vi kommer fortsatt til å oppleve at noen dør. Å fjerne den risikoen helt og holdent lar seg ikke gjøre, sier han.

Øker mest blant barn

Den største økningen i antall meldte smittetilfeller i uke 35 var i aldersgruppen seks til tolv år, med en økning på 54 prosent, ifølge Folkehelseinstituttets ukesrapport.

I aldersgruppen 13 til 19 år, økte smitten med 33 prosent.

Fra uke 33 til uke 35 er det registrert 309 smitteklynger på 1. til 7. trinn og 167 smitteklynger på 8. til 10. trinn.

0,6 prosent av de smittede ble innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.

