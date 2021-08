EU-SKRYT: Abid Raja snakker svært varmt om EUs klimainnsats. VG møtte ham i helgen, under hans tur til Vesterålen, hvor han blant annet lokket ørn med sild.

Raja i strid med SV og Sp: − EU er den viktigste politiske klimakraften i verden

STOKMARKNES (VG) Venstres Abid Raja slakter Sp og SV fordi de ikke ser hvor viktig EU er for å redde klimaet. – Sprøyt, svarer SVs Lars Haltbrekken.

– Klimaendringene skjer. Folk må slutte å fornekte. Dette er vår og verdens viktigste oppgave, sier Raja.

VG har Lofoten som ramme om et klimaintervju med Venstre-profilen.

– Den jobben vi skal gjøre, må vi gjøre sammen med EU, som de senere årene og i dag er den viktigste klimakraften i verden, som kan redde kloden vår. Mens USA, Kina og andre stormakter, har slept klimabena etter seg, har EU vist vei, sier Raja.

Han sier EU viser vei.

– Skal vi få med Kina og USA også, trenger vi et sterkt EU i klimakampen.

– Sjokkerende

Han peker blant annet på Sp-nestleder Ola Borten Moe.

– Borten Moe sier at Norge ikke skal kutte utslipp før Polen gjør det. Men faktum er jo at Polen skal kutte utslipp og er forpliktet til å gjøre det gjennom EU-samarbeidet.

Raja sier at FN er «softpower» som leder an med rapporter, komiteer og resolusjoner.

– «Hardpower» er det bare EU som viser: De krever, setter mål, lager mekanismer, presser sitt næringsliv og markeder. De bruker gulrot, men også mye pisk; mål som alle land i EU må følge, inkludert Norge gjennom vår tilknytning til EU–EØS-avtalen.

UT PÅ TUR: Abid Raja kjørte båt fra Svolvær til Stokmarknes lørdag.

Raja går til kraftfullt angrep på Sp og SV.

– For meg er det sjokkerende å se at Sp er mot EØS, en meningsløs kamp som vil rasere norske arbeidsplasser langs kysten og i distriktene, når de skal tukle med den avtalen.

– Ingen troverdighet

– Vedum har nylig lagt frem sitt partis grønne industriløft: Det fremstår som et reelt alternativ?

– Etter at alle målingen har begynt å snu for Sp, så har det gått en alarm internt hos dem, hvor de nå snakker om at de må ut og snakke om miljø. Ingen kjøper det. De er fiendtlig innstilt til EU. Sp har

frem til nå ikke hatt eller ønsket å formidle en grønn profil.

Her kan du lese om Rajas og Venstres grønn industrisatsing:

12 punkter for flere grønne arbeidsplasser

1. EØS-avtalen ligger fast. Venstre vil ha mer europeisk samarbeid, ikke mindre. 2. Gi flere småbedrifter tilgang på store offentlige kontrakter. 3. Et skattesystem som stimulerer til investeringer i arbeidsplasser og bedrifter langs kysten (redusere selskapsskatten og nedtrapping av formuesskatten på næringsvirksomhet). 4. Ta bort all unødvendig rapportering til offentlige instanser, og gjøre det lettere å søke om midler til innovasjon og forskning. 5. Utvide ordningen som gir skatterabatt for investorer som investerer i nystartede bedrifter. 6. Gjøre det enklere for norske og utenlandske arbeidstagere å jobbe hvor du vil fra der du vil. 7. Videreføre og styrke Grønn plattform, som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst minimum til 2030. Årlig bevilgning økes fra 333 til 500 millioner kroner. 8. Etablere et eget program/mandat for grønne elektriske verdikjeder under Enova med minimum 1 milliard i årlig i tilskudd til investeringer i havvind, batterier, grønn skipsfart, energisystemer og hydrogen. 9. Slå sammen eksisterende ordninger i Enova, Innovasjon Norge, Giek og Eksportkreditt Norge til et felles program, som både skal bidra til

fornyelse av transport til sjøs og til utvikling av utslippsfrie ferger og hurtigbåter i Norge. 10. Styrke og målrette ordninger som SkatteFUNN og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) slik at disse i enda sterkere grad bidrar til grønn omstilling. 11. Doble investeringskapitalen til Nysnø Klimainvesteringer. 12. Øke de statlige bevilgningene til bredbåndsutbygging til minimum 400 mill. kr. per år fram til målet om at alle husstander og virksomheter har tilgang på raskt bredbånd på 100 Mbit/s er nådd. Vis mer

Han viser til fallet på målingene for Sp på ettersommeren, hvor det internt i partiet har det blitt fremmet kritiske røster mot deres klimapolitikk og senest fredag ble det satt spørsmålstegn ved Sps klimasatsing.

– Det som faktisk er enda mer sjokkerende for meg, er at SV, som er et miljøparti, ikke forstår EUs betydning og kraft. SV ligger an til å bli lillebroren til Sp i en eventuell rødgrønn regjering og selv om de er uenige om klimapolitikken, er de enige om å ta Norge ut av EØS.

– Må slutte å lete etter ny olje

– På borgerlig side har Venstre hatt en like stor utfordring, fordi de har hatt Frp som også kjemper mot CO₂-avgiften?

– Vi må la resultatene tale. Vi har fått ned utslippene fem år på rad, selv om vi har måttet samarbeide med Frp.

EUROPA I FOKUS: EU har splittet Venstre i mange år. Abid Raja hevder Venstre er mer samlet enn på lenge, når det gjelder EU. Her på vei hjem fra Evenes flyplass.

Venstre ble i 1972 delt som følge av EU-striden.

I fjor gikk et flertall på partiets landsmøte inn for igjen å støtte norsk medlemskap i EU.

– Partiet ditt er like fullt splittet – mange i ditt eget parti vil være skeptiske til ditt budskap?

– Venstre er mer samlet enn på lang tid, også i EU-spørsmålet. Vi er uten tvil det partiet i Norge som er mest positive til mer europeisk samarbeid.

– Sprøyt

Lars Haltbrekken, SVs miljøpolitiske talsperson, slår kraftig tilbake mot Raja.

– Dette er bare sprøyt fra Raja. Hans kritikk er helt hul. Hans eget parti stemte imot da SV foreslo å støtte sentrale deler av EUs klimapolitikk. Hvor ble det av Raja og Venstres stemme da SV foreslo å følge EUs tiltak for å redusere energiforbruket, spør han.

EU-STRID: Lars Haltbrekken ber Raja ha fokus på sin egen regjerings politikk.

Han fortsetter:

– Venstre har i mange år forsinket innføringen av EUs enøk-regelverk, SV har presset på for å innføre det. Enøk er vårt viktigste tiltak i kampen mot klimakrisen. Jeg skulle ønske Raja brukte like mye energi på å få sin egen regjering til å følge EU som han gjør på å kjefte på SV.

– Innholdsløs retorikk

Sp lar stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik svare på vegne av partiet.

– Dette er innholdsløs retorikk fra Raja, sier Sps talsperson.

– Det er vel riktig at EU har vært en viktig pådriver i klimaarbeidet de senere årene?

– Jo, EU, Norge og andre land setter tydelige mål i forhold til klima og vi samarbeider med EU om tiltak. Men det som er utfordringen er at vi må ha handlingsrom til å bruke de beste tiltakene for Norge.

EU-KRITISK: Sigbjørn Gjelsvik sier det er en rekke saker hvor EU og Norge har motstridende klimainteresse.

Han trekker frem flere saker Sp mener kolliderer med EUs interesser.

– Vi har koblet oss så tett til EUs energibyrå Acer, gjennom medlemskap, og nye utenlandskabler, med en strømpris som er på vei oppover. Strømpris har vært et stort konkurransefortrinn for norsk industri og vi er redd for at det fortrinnet vil forvitre.

– Dramatisk

Han nevner to saker til.

– I planen EU la frem i sommer, skal CO₂-kompensasjonsordningen fases ut fra 2026. Det er en ordning som skal kompensere for at kraftprisen er på vei opp: Fjerning av den vil være dramatisk for norsk industri.

Han sier at i stedet for å angripe andre burde Raja konsentrere seg om å ivareta norsk interesser.

– Konkret nå risikerer planlagte batteriprosjekter i Norge toll når de skal selge til bilindustrien i EU og bilene skal eksporteres til England. Det bør regjeringen sørge for at ikke skjer.