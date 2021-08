VIL BLI STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre.

Støre til Solberg: − Drøy påstand du kommer med der

BERGEN (VG) Erna Solberg sier at Jonas Gahr Støre fortsatt vil straffe folk som tar narkotika, istedenfor å gi dem behandling. –Drøy påstand, kontret Støre.

– Når jeg hører Støre bruke ord som «ulikhetsmaskin», så forventer jeg at det er litt substans i det som sies, ikke bare retorikken til Bjørnar Moxnes. For det er det han egentlig har overtatt, sa Solberg.

Temperaturen steg kraftig i TV2s partilederdebatt da temaet var skatt etter pandemien. Solberg hevdet at Støre og Ap i sine budsjettopplegg ikke har penger til alle sine løfter.

– Får vi 50.000 flere i arbeid så får vi 20 milliarder kroner mer i statskassen, parerte Støre.

– Du skal altså gi syv nye milliarder i formuesskattekutt. Seks av dem til de 1 prosent rikeste, sa Støre og utfordret Solberg på hvordan den regningen skulle hentes inn.

Han fikk svar fra Høyre-lederen:

– Nå hører vi at utgangspunktet for disse partiene er Arbeiderpartiets skatteøkning, og så skal de forhandles oppover, sa Erna Solberg, henvendt til de rødgrønne partilederne, og advarte mot høyere skatter med en regjering på venstresiden

ER STATSMINISTER: Erna Solberg.

– Drøy påstand

Partilederne debatterte helse i tredje del av debatten, deriblant den mye omtalte rusreformen til regjeringen. Statsministeren brukte anledningen til å vies til at 31. august er den internasjonale overdosedagen, og at Norge burde være flau over å toppe overdosestatestikken sammenliknet med andre land.

– Sannheten er at Jonas Gahr Støre skal ikke bare la være å gjennomføre en rusreform, men han skal fortsatt straffe folk, fremfor å gi dem behandling, sa Solberg, og kritiserte han samtidig for å ville avvikle fritt behandlingsvalg.

Støre kontret:

- Det er en drøy påstand du kommer med der. De menneskene som får hjelp innen psykisk helsevern de skal vi ta godt vare på. Tilbud som medikamentfri behandling skal vi ta godt vare på, sa Støre.

Arbeiderpartiets eget rusreform-forslag skal fjerne straff for såkalt «tunge rusavhengige».

Han kritiserte regjeringen for at titusenvis av personer ikke får psykisk helsevern, til tross for henvisning.

Støre: - Se deg selv i speilet

Partilederne strides om klima i den første bolken i kveldens partilederdebatt. Sylvi Listhaug uttalte seg kritisk om de øvrige partienes klimapolitikk:

– Vi ønsker ikke å piske og plage folk. Det er problemet med de andre, de opptrer som om Norge er en egen atmosfære.

Støre gikk til angrep til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad - som snakket om sine klimatiltak.

– Kjell Ingolf - se deg selv i speilet. Du står sammen med henne som ikke engang anerkjenner Paris-avtalen, sier Støre, og henviste til Frp-leder Sylvi Listhaug.

Partilederdebatten går i Bergen i TV2s lokaler – og alle partier som sitter på Stortinget er representert med partilederen.

Debatten har tre tema: Klima, skatt og helse.

Klimastrid

Erna Solberg (H) sier at det er pendlerne som først vil få tilbake pengene de må betale i økt CO₂-avgift, i regjeringens opplegg.

Regjeringen har ennå ikke lagt fram sin modell for hvordan tredoblet CO₂-avgift skal føres tilbake til bilistene. Nå kommer det første signalet fra statsminister og Høyre-leder Erna Solberg:

– Vi vil øke pendlerfradraget i grisgrendte strøk, sa Solberg i kveldens partilederdebatt.

Men hun sa også at bensinen kommer til å bli dyrere – men uten å kunne si hvor mye.

– Det kommer til å bli dyrere, og bensin kommer til å bli dyrere. Men hver enkelt av de kronene skal vi tilbakeføre til folk. Vi skal gjøre det mer lønnsomt å velge miljøvennlig, slik vi har gjort med el-bilrevolusjonen i Norge, sa Solberg.

KLAR TIL DEBATT: Trygve Slagsvold Vedum klargjøres til debatt av TV2s folk.

Ny oljeskatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre lover at han fortsatt vil lete etter olje, men vil helst gjøre det i såkalte modne områder. Det betyr områder hvor vi allerede utvinner olje.

– Det mener jeg er klokt, sier Støre.

Tidligere i kveld sa regjeringen at de vil endre oljeskatten, som vil gjøre det mindre lukrativt å lete.

Solberg uttalte til VG før debatten at hun forberedte seg på en rekke klimaangrep fra opposisjonen. Ikke overraskende, fikk hun rett. MDG-leder Une Bastholm sier at vi må endre oss før å redde klimaet.

– Vi kan ikke fortsette som før, sier hun.

Dyrere

Une Bastholm (MDG) var den eneste av partilederne som svarte klart «ja» på at bensin og diesel må bli dyrere:

– VI må gjøre det dyrere å forurense. Så må vi rense utslippene fra industrien. Og så må vi spise mindre kjøtt, sa MDG-lederen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk også langt i å love at drivstoffprisene skal skjermes:

– Yara kan omstille seg. Men pensjonisten med den gamle bilen kan ikke omstille seg, sa Vedum.

