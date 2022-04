BLIR MOTTAK: Holms motell i Larvik er et av stedene som skal huse ukrainske flyktninger.

Ble dømt for brudd på utlendingsloven – har fått ny mottakskontrakt

Asylaktøren ble dømt i tingretten for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft. Før anken er behandlet, har samme aktør nå fått ny mottakskontrakt.

– Det er veldig uheldig at drivere av eller underleverandører til asylmottak er dømt for slike forhold som det refereres til, sier direktør for Mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre.

I 2021 ble ett av selskapene forretningsmann Stein Matre er styreleder for, dømt i tingretten til å betale en bot for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft. Dommen er anket til lagmannsretten og er derfor ikke rettskraftig.

Ett år etter at saken var i tingretten, kjøpte norske myndigheter mottaksplasser av moderselskapet.

Dette er ikke første gang forretningsmannen fra Sandefjord har inngått avtale om flyktningplasser med norske myndigheter.

Da det kom en strøm av flyktninger til Norge i 2015, inngikk Matre og selskapet Holms Eiendom AS en avtale med Hero AS. Mottaksgiganten Hero skulle bruke Tvedestrand fjordhotell til et asylmottak for 70 flyktninger.

Men avtalen ble stoppet, fordi UDI oppdaget at Arbeidstilsynet syv måneder tidligere hadde gjort et stengningsvedtak på hotellet - etter å ha funnet ti brudd på arbeidsmiljøloven.

Seks år senere, i 2021, ble et datterselskap dømt for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft.

Før anken er behandlet, har selskapet Holms Eiendom nå fått en ny asylkontrakt – gjennom en annen mottaks-leverandør, Stiftelsen SANA.

Igjen står selskapet oppført på UDIs liste over nyopprettede asylmottak, for å huse ukrainske flyktninger.

Tiltalt for å ha utnyttet albansk kvinne

Det var selskapet Holms Vikingenes Verden AS som i 2021 ble dømt i tingretten for å ha brutt utlendingsloven. Dommen er anket og derfor ikke rettskraftig.

En kvinne fra Albania jobbet for selskapet i to måneder uten gyldig arbeidstillatelse i Norge, står det i dommen.

Dette selskapet er eid av Holms eiendom AS - som nå har inngått mottaks-kontrakten med staten. Matre er største aksjonær og styreleder i begge selskapene.

Så langt har norske kommuner blitt bedt om å huse 35.000 ukrainske flyktninger, et antall som kan stige. Det er fremdeles uvisst hvor mange som vil komme.

Det er per nå inngått 50 nye avtaler om opprettelse av asylmottak i hele landet. Ukentlig inngås det kontrakter mellom UDI, store aktører som Hero og Link - og private selskaper.

UDI: Begrenset med tid til å sjekke aktører

UDI bekrefter at de ikke var kjent med tingrettsdommen.

– I dette tilfelle kom det ikke fram da underleverandør er et annet selskap enn hva som refereres til, sier direktør for mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre.

– Vi har en helt klar forventning om at våre leverandører har skikkelige arbeidsforhold, og en bemanning og kompetanse som er egnet til å innkvartere mennesker som søker beskyttelse i Norge. Vi vil samarbeide med Sana og følge dette nøye opp.

ASYL-KONTROLL: UDI-direktør Frode Forfang og direktør for Mottak og retur Borghild Fløtre.

Fløtre i UDI sier at det over natten ble behov for flere tusen asylplasser i Norge. Hun forklarer at kapasiteten måtte bygges raskt, fordi det har vært veldig lav mottakskapasitet i Norge de siste årene.

Hun forteller at i stedet for å gjennomføre en ordinær anskaffelsesprosess, sendte UDI forespørsel til kjente leverandører, som Hero, Link og Stiftelsen SANA.

– I lys av det akutte behovet har tiden til sjekk av eksempelvis underleverandører, vært begrenset, sier Fløtre.

– Derfor er kontrakt utformet slik at valgt driftsoperatør (her Sana) vil følge opp slike forhold innen 3 måneder fra oppstart.

Mener saksbehandlingen var full av feil

Selskapet ble dømt til å betale en bot på 200.000 kroner pluss saksomkostninger for overtredelse av utlendingsloven. Dommen er anket til lagmannsretten, sier styreleder Stein Matre til VG.

– Daglig leder ble frifunnet, og selskapet fikk halvert boten i tingretten. Vi tror vi blir frifunnet også på det siste punktet, sier Matre.

– Mener du at du og ditt selskap er skikket til å drive asylmottak, tatt denne historien i betraktning?

– Ja, sier Matre, som understreker at selskapene hans driver kommersiell og sosial virksomhet i Drammen, Lier, Tvedestrand og Sandefjord.

Blant annet gjennom støtte til lokale idrettslag, dugnadsarbeid og så videre.

Under tilsynet ved Tvedestrand hotell i 2015 fant Arbeidstilsynet ti brudd på arbeidsmiljøloven. Fem av disse ble ikke rettet opp, og selskapet ble pålagt dagbøter av Arbeidstilsynet. Det er denne saken Matre viser til.

Matre og Holms Eiendom AS saksøkte i etterkant Arbeidstilsynet – men tapte. De saksøkte så Statens innkrevingssentral, som krevde inn pengene for dagbøtene – og vant.

Arbeidstilsynet sier på sin side at de ikke fikk vite om saken mellom Holms og Statens innkrevingssentral før dommen var rettskraftig.

Stiftelsen SANA: Visste ikke

Olav Lindebø i Stiftelsen SANA sier de ikke var kjent med dommen fra 2021, men at de har hatt samtaler med selskapet om dette etter at VG tok kontakt.

– Har dommen en betydning for kontrakten som er inngått?

– Det har betydning i den forstand at vi må gjennomgå dette med huseier, sier han.

Lindebø understreker at det er Sana som skal stå for drift og innkvartering ved Holms mottak. Matres selskap skal stå for teknisk drift – som vil si vaktmestertjenester, vedlikehold av bygget og mat/catering.

– Det viktigste for oss å få frem er at det er vi som er kontraktspart med UDI og at det er vårt fagpersonell som vil jobbe i samspillet med beboerne, sier Lindebø.

– Gitt situasjonen i Ukraina og opplevelsene noen av våre beboere kan tenkes å ha med seg i bagasjen, er det helt avgjørende at de skal føle seg trygge og ivaretatt hos oss.