Stoltenberg til «vanlige russere»: − Dette er president Putins krig

BARDUFOSS (VG) Nato-sjef Jens Stoltenberg mener de russiske protestene mot invasjonen er viktig for å stoppe krigen så fort som mulig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag besøker Nato-sjef Jens Stoltenberg soldater på Cold Response-øvelsen på den militære flystasjonen i Bardufoss.

Her varsler han blant annet at han venter økt Nato-tilstedeværelse i nord.

– Hva er ditt budskap til «vanlige russere» i Russland?

– Dette er president Putins krig. Det er han som har tatt beslutningen om å invadere et fredelig naboland. Det er brutalt og katastrofalt for befolkningen i Ukraina som opplever død og lidelse hver eneste dag, sier Stoltenberg til VG.

Samtidig sier han at krigen også er trist og ødeleggende for det russiske folket, som opplever store kostnader i tapte soldater og store økonomiske kostnader som følge av den «brutale og meningsløse» krigen.

– Vi ser stemmene i Russland som protesterer mot krigen. Det er viktig for stoppe krigen så raskt som mulig. Først og fremst for Ukraina, men også for å stoppe de økonomiske kostnadene det påfører Russland og mange andre land som følge av dette.

Venter flere Nato-øvelser i nord

– Jeg har varslet at Nato må gjøre mer i hele alliansen, også i nord. Og vi ser at flere land, som Norge, USA og Storbritannia som opererer i nordområdene, investerer i nye fly, skip og ubåter som alle kommer til å operere i nord, sier han.

Stoltenberg mener det er nødvendig på grunn av økt russisk nærvær i nord.

– De åpner gamle sovjetbaser, de tester nye, avanserte våpensystemer og har et betydelig økt militært nærvær i nordområdene. Så det er jo bakgrunn for at også Nato-land har økt sitt nærvær i nordområdene, sier han.

– Vil du gjøre noen endring i Natos tilstedeværelse i nordområdene fremover?

– Jeg forventer at blir flere øvelser. Og vi ser allerede at land som Storbritannia, USA og andre Nato-land som Frankrike, sammen med Norge, har skaffet seg fly og båter som nettopp skal operere i Nord. Så det blir jo mer Nato-nærvær i årene som kommer som et resultat av beslutninger som er tatt, men jeg går også ut fra at krigen i Ukraina bidrar til ytterligere styrking av Nato.

I NORGE: Nato-sjef Jens Stoltenberg besøker soldater på Nat-øvelse i Norge.

Men Stoltenberg vil ikke svare på om han ønsker en ny Nato-base i Norge:

– Det er en norsk beslutning hva slags type nærvær det skal være i Norge, sier han.

Stoltenberg trekker frem at det har vært mer nærvær i Norge, noe han ønsker velkommen.

– Også er det Norge som definerer sin basepolitikk og det respekterer selvfølgelig Nato.

Han understreker at nordområdene også handler mye om det som skjer i internasjonalt farvann og luftrom.

Undergraver tilliten

I Nord-Norge og særlig Øst-Finnmark har det over flere år vært samarbeid på tvers av grensene mellom både kulturliv, idrett og mellom flere andre aktører, gjennom det som blir beskrevet som folk-til-folk-samarbeid. I kjølvann av Russlands invasjon i Ukraina har mye av det samarbeidet blitt lagt på is.

– Da du var statsminister i Norge, inngikk Norge en delelinjeavale med Russland. Hva har endret seg i det vestlige og norsk samarbeidet med Russland siden den gangen?

– Det som har skjedd er Russland to ganger har brutk militær makt mot Ukraina. De annekterte Krim i 2014 og begynte å undergrave Ukraina i Donbass og nå har de gjennomført en fullskala militær invasjon i et omfang vi ikke har sett lignende til siden 2. verdenskrig, sier han.

Krigen er først og fremst alvorlig for de som rammes av død, smerte og lidelse i Ukraina, men også fordi det undergraver og fullstendig svekker tilliten man må ha for å bygge forhold, ifølge Stoltenberg.

– Russland er nabo og vi må forholde oss til det. Men det blir et helt annet forhold når de enda en gang utfordrer grunnleggende prinsipper for sikkerhet, nekter Ukraina selvbestemmelse og utfordrer Nato ved å si at vi må fjerne alle våre våpen og installasjoner i den østlige delen. Og Russland er vilig til å bruke imilitær makt for å oppnå det, sier han.

– Frykter du at det i fremtiden kan oppstå konflikt i nordområdene?

– Nato er jo her for å unngå det. Hele hensikten med Nato er ikke for å utkjempe en krig, men for å avverge en krig. Det er derfor vi har troverdig avskrekking, vi har Nato som sier «et angrep på ett Nato-land utløser et svar fra hele alliansen. Alle for én, én for alle». Ved å gjøre det på en troverdig måte gjennom militært nærvær. Formålet med Nato er å bevare freden og hindre krig, understreker Stoltenberg.