DRAP: Politiet slo full drapsalarm etter at en kvinne ble funnet død i en leilighet på Manglerud i Oslo.

Manglerud-drapet: Mener de har kontroll på drapsvåpenet

Mannen som er siktet for å ha drept ektefellen sin mandag samtykker til varetektsfengsling i fire uker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet har tatt beslag i et våpen de mener kan ha vært brukt da en kvinne i midten av 30-årene ble drept på Manglerud mandag.

– Vi mener vi har tatt beslag i drapsvåpenet, hva det er kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt. Det vil bli utført tekniske undersøkelser av våpenet som er tatt i beslag for å fastslå om det er dette som har blitt brukt, forteller politiadvokat Henrik Rådal til VG.

Mannen i midten av 30-årene som er siktet for å ha drept ektefellen på Manglerud blir tirsdag fremstilt for varetektsfengsling. Mannen meldte seg selv til politiet på Manglerud politistasjon mandag formiddag.

– Ikke i form til avhør

Til VG sier mannens forsvarer, Aase Karine Sigmond, at han samtykker til fengslingen og at den blir gjennomført som kontorforretning uten at mannen selv er tilstede.

Politiet har begjært at han fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Han er fremdeles ikke i form til avhør. Politiet vil gjerne avhøre ham, men slik situasjonen er nå, så tror jeg ikke det blir noe avhør foreløpig, sier hun.

KRIMTEKNIKK: Politiet rykket ut med flere styrker, og drev med kriminaltekniske undersøkelser på og rundt åstedet store deler av mandagen.

Sigmond sier at mannen vil bli overført fra arresten til fengsel, og at det først deretter vil bli tatt stilling til om han skal møte i avhør.

– Så får vi se om han ønsker å gå i avhør.

Hun sier at hun foreløpig ikke har gått gjennom spørsmålet om straffskyld med den drapssiktede ektemannen, men hun sier at han knytter seg til hendelsen.

– Det kan bety så mangt, og det var jo han som meldte ifra. Men spørsmålet om straffskyld knytter seg til mer enn det, sier hun.

Etterforsker motiv

Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hva som skjedde før og under drapet.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hendelsesforløpet, men vi gjennomfører mange etterforskningsskritt i dag og gjennom uken, forteller Rådal.

Fungerende avdelingsleder og politioverbetjent Ingebjørg Hansen sier til VG at de ikke har opplysninger i saken som tilsier at andre har vært involvert i hendelsen.

Hansen sier videre at siktede ennå ikke er avhørt av politiet, og at de ikke ønsker at opplysninger som kommer ut skal kunne påvirke hans forklaring.

Ifølge VGs opplysninger er han ikke tidligere straffedømt, men Hansen opplyser at den siktede mannen har noe historikk hos politiet tilbake i tid. Hun vil ikke karakterisere ham som en kjenning.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Henrik Rådal ved Oslo politidistrikt.

– Det er litt tidlig å si hva motiv og foranledning er. Vi har ikke snakket med siktede i saken enda, da han foreløpig ikke har vært mulig å avhøre, sier politiadvokaten.

Han opplyser videre om at de har begjært en foreløpig psykiatrisk undersøkelse, men understreker at dette gjerne er vanlig i slike alvorlige saker.

– Vi jobber fremdeles med bevissikring og både teknisk og taktisk etterforskning. Det gjennomføres også en rekke avhør i dag, opplyser Rådal.