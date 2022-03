DRAPSALARM: Det ble slått full drapsalarm i Kristiansand etter at to kvinner ble funnet hardt skadet i en enebolig. Begge ble kort tid senere erklært døde.

Dobbeltdrapet i Kristiansand: Fremdeles ikke sikker ID på ofrene

Politiet jobber fortsatt for å verifisere identiteten til de to kvinnene som ble drept i Kristiansand mandag.

Av Christina Quist

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

De to kvinnene som mandag ble funnet livstruende skadet på en privat adresse på Søm i Kristiansand er fremdeles ikke identifisert.

De ble fraktet til Sørlandet sykehus, men ble erklært døde kort tid etter ankomst.







For at sikker ID skal foreligge skal et av følgende hovedkriterier være oppfylt; tannopplysninger, fingeravtrykk eller DNA.

I tillegg skal ett av følgende tilleggskriterium være oppfylt; medisinske funn, kriminaltekniske funn eller taktiske opplysninger.

– Kripos jobber med dette, og politiet vil ikke kunne informere hvem de avdøde er før dette er klart, opplyser politiadvokat Bernt Olav Bryge i en pressemelding.

Bryge uttalte tirsdag til VG at de har en formening om hvem kvinnene er.

Ikke vært i stand til avhør

Samtidig som det pågikk livreddende arbeid på adressen, var den nå dobbeltdrapssiktede mannen allerede på vei til politihuset i Kristiansand.

Han ble transportert dit av et vitne.

STORE STYRKER: Alle nødetatene rykket ut med store styrker da den dramatiske meldingen kom inn.

Der ble han pågrepet uten dramatikk. Etter å ha blitt undersøkt av lege, ble mannen innlagt på sykehus på grunn av hans psykiske tilstand.

Den drapssiktede mannen har foreløpig ikke vært i stand til å avhøres, og vil heller ikke bli avhørt onsdag.

– Uendret helsetilstand

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer, Nils A. Grønås, som har møtt sin klient både tirsdag ettermiddag og onsdag formiddag.

– Helsetilstanden er etter min mening uendret. Det har jeg formidlet til politiet, sier han.

Det er berammet fengslingsmøte onsdag, men det er foreløpig uklart om drapssiktede kommer til å møte i retten eller ei.

Grønås sier at han har formidlet status på klienten sin til politiet, og at det er opp til dem å avgjøre hvordan de vil løse det.