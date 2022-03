IKKE TILFREDS: Harald Eia reagerer på at en Metoo-samtale ble klippet ut av Ap-podkasten «Partipressa».

Harald Eia om Ap-podkast: Klippet vekk Metoo-prat

Arbeiderpartiets podkast «Partipressa» klippet ut deler av en samtale med Harald Eia som handlet om Metoo-varsler. – Ikke tillitvekkende, sier Eia til VG.

Av Runa Fjellanger

I podkasten «Tore og Haralds podkast» har Harald Eia og Tore Sagen flere ganger diskutert podkasten «Partipressa», som lages av Arbeiderparti-toppene Åsmund Aukrust, Cecilie Myrseth og Mani Hussaini.

Forrige uke var Eia gjest i Ap-podkasten, og i den nyeste utgaven av sin egen podkast forteller han at en samtale om Metoo ble klippet vekk.

Eia stemte selv på Arbeiderpartiet ved stortingsvalget i fjor, og sier han tok opp temaet fordi han hadde sett dokumentaren «Makta rår» om tidligere Ap-nestleder Trond Giske.

I filmen snakker blant annet Sunniva Andreassen om sin erfaring med å være varsler i Arbeiderpartiet og tidligere AUFer Tonje Bakke forteller om en seksualisert kultur i partiet med drikkeleker mellom unge kvinner og voksne menn.

LAGER PODKAST: Cecilie Myrseth, fraksjonsleder for Ap i helsekomiteen på Stortinget og sentralstyremedlem.

Eia sier han stilte kritiske spørsmål om Aps Metoo-håndtering.

– Dette snakket jeg om på «Partipressa»: Hvorfor var det sånn at man så en annen vei? Hvordan kunne dette skje? Unge jenter som åpenbart har opplevd noe veldig guffent og som forteller om det, og så blir de ikke fulgt opp, sier Eia om partiet i sin egen podkast.

Det var Avisa Oslo som omtalte podkast-episoden først.

– Forbanna

Eia sier at Ap-toppene svarte at dette var leit, men at dette skjedde for flere år siden og at det ikke ble tatt på alvor i det norske samfunnet, ikke bare i Ap.

– Det som gjorde aller sterkest inntrykk på meg og som jeg tok opp i podkasten, var da varslerne snakket om hvordan det var å fortelle folk i Ap om at de hadde blitt trakassert, sier Eia i podkasten.

– Jeg ble så forbanna. De klipper det faen meg ut, fortsetter han.

– Er dette løsningen på ting, Tore? Å feie ting under teppet en gang til? Ikke snakke om det nå heller? sier han til makker Tore Sagen.

AP-STJERNE: Åsmund Aukrust er Aps fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen og rykket nylig opp som parlamentarisk nestleder i stortingsgruppen.

– Ikke relevant

Åsmund Aukrust, som i tillegg til å lage podkast er Aps fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen og nylig rykket opp som parlamentarisk nestleder i stortingsgruppen, svarer på Eias kritikk:

– Vi har en podkast som diskuterer ukas nyheter. Vi ønsket å invitere Harald Eia, og han hadde mange spørsmål om mange andre ting. Så det var ikke relevant for det vi var der for å diskutere, sier han til VG.

På spørsmål om Eia fikk gode nok svar om håndteringen av Metoo i Ap, svarer Aukrust:

– Han vil diskutere en film som ingen har sett, og vil diskutere noe som ingen av oss vært en del av for 15 år siden. Det var ikke tema. Det får han vurdere som han vil.

Ba om råfil

Eia utdyper hvorfor han ble forbannet overfor VG:

– Det er ikke jeg som er hovedpersonen her, min irritasjon handler mest om at det en stor organisasjon med masse politisk talent som de går glipp av fordi de er så sløve i håndteringen. Det er kanskje bedre nå, men det var ikke så bra da og jeg synes ikke dette var tillitvekkende, sier han til VG.

LAGER PODKAST: Mani Hussaini sitter på Stortinget for Ap og er tidligere AUF-leder. Her med Ap-leder Jonas Gahr Støre i valgkampen.

Eia ba også om å få tilsendt råfilen, altså hele samtalen med Ap-toppene, så han kunne bruke den i sin egen podkast. Det har han ikke fått.

– Det er helt normal praksis. Den som lager fila eier fila, og vi har tilbudt å sende over det vi har publisert. Sånn er det vel alle som jobber med medier jobber, det er ikke oppsiktsvekkende, sier Aukrust.

I «Tore og Haralds podkast» har de to komikerne diskutert og kritisert «Partipressa» flere ganger – og fått svar av de tre Ap-toppene i deres podkast. Og de diskuterer jevnlig Eias ambivalente forhold til Ap, som han stemte på i fjor høst.

– Jeg er sosialdemokrat og jeg synes det norske samfunnet har godt av å bli ledet av Aps politikk, men blir noen ganger litt oppgitt av at de er så rare i håndteringen, sier Eia til VG.

«Tore og Haralds podkast» utgis av PodMe som eies av Schibsted. VG er en del av Schibsted-konsernet, som også eier andre norske aviser slik som Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.