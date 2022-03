forrige





BESØK: Forsvarsministrene i Norge, Odd Roger Enoksen og Ben Wallace, besøkte militærøvelsen Cold Response.

Britene kommer for å bli: Skal ha permanent aktive styrker i nord

BARDUFOSS (VG) Storbritannias nye arktiske satsning innebærer flere skip, helikoptre og soldater til nordområdene. Det kan sette Norges Russland-strategi på prøve.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Våre ambisjoner er store. Vi kommer til å være klare til å svare hvis vi påkalles, og det er virkelig i vår interesse å fortsette å investere i det vi ser på som vår «home beat», sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace.

Tirsdag landet han og Norges forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) på den militære flystasjonen i Bardufoss, sammen med et kobbel av britisk presse.

Etter en omvisning på basen og en prat med soldatene som deltar i den norske Nato-øvelsen Cold Response, presenterte han britenes nye planer for nordområdene.

Ifølge den britiske forsvarsministeren innebærer den nye storsatsningen blant annet:

En maritim stridsgruppe - Littoral Response Group (LRG) North - blir «permanent aktiv» i nord. Gruppen består av amfibiske krigsskip og flere helikoptre.

P8 overvåkningsfly skal også overvåke regionen.

Mer aktivitet og trening sammen med land som Norge - avhengig av hvor mye mer av det Norge ønsker seg - gjennom grupper som den britiskledede Nato-gruppen Joint Expeditionary force (JEF).

– Vi skal i praksis permanent ha en LRG aktiv i den nordiske delen av verden. Det vil ikke nødvendigvis alltid være med Norge, det kan være øvelser med svenskene, finnene eller andre, sier Wallace.

SAMARBEID: Norske og britiske soldater møtte forsvarsministrene i Bardufoss.

– Vil ha mer tid

Da Nato-sjef jens Stoltenberg besøkte den samme basen før helgen varslet han mer Nato-aktivitet i nord.

Det er også noe statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ha. Men da han besøkte øvelsen i helgen, understreket han også at det er viktig for Norge å ta et hovedansvar. Det er for for å opprettholde balansen mellom avskrekking og beroligelse av Russland, som er en sentral del av norsk forsvarspolitikk.

Wallace sier til VG at britenes strategi handler om å både øke øvingsaktiviteten og, og være lenger tilstede i nordområdene.

– Vi vil selvfølgelig bygge på det veletablerte forholdet vi har med Norge over 50 år, men dette betyr også at vi vil ha mer tid i regionen, så vi kan gjøre ting med andre nasjoner også, sier han.

– Vil dere seile alene i nord, eller kommer dere til å akseptere Norsk følge?

– Våre styrker er allierte av design. De vil alltid kunne operere sammen med våre allierte, og vi kommer alltid til å respektere deres territorielle integritet. Norge og Storbritannia jobber på daglig basis sammen i det maritime - ikke bare gjennom Nato, men også bilateralt, sier han.

Provoserte russerne

Her har det nemlig oppstått problemer før: Da britene øvde sammen med amerikanerne nord for Kola i mai 2020, var det uten norsk følge

eller deltakelse. Fire måneder senere øvde de samme sted igjen, og fikk følge av en norsk fregatt.

Det var første gang på mange år at Norge seilte inn i Russlands økonomiske sone uten invitasjon fra den russiske marinen - som ikke tok det pent.

– For det første så er det internasjonalt farvann. Men for det andre: Vi kommer alltid til å diskutere dette med nordmennene. Det kan være de sier «vi skal hit, vil dere være med» eller omvendt. Jeg tror nøkkelen er at vårt forhold er basert på samarbeid, sier Wallace om det, men legger til:

– Ikke alle JEF-nasjonene kommer når vi gjør noe, man velger hva som er riktig for seg å delta på. Selvfølgelig vil vi alltid respektere Norges syn på saker, men fundamentalt er vi alle i Nato.

fullskjerm neste BESØK: Enoksen og Wallace hilser på norske og britiske soldater 1 av 3 Foto: Martha Holmes / VG

Viktigste allierte

Norges forsvarsminister, Odd Roger Enoksen, beskriver Storbritannia som Norges viktigste allierte i Europa.

Han understreker at det er viktig for Norge at britene signaliserer at de vil være mer i nord, og at det norske forsvarskonseptet er byget opp på at man skal få støtte fra allierte.

Men han legger heller ikke skjul på at det kan by på utfordringer:

– Det blir det. Større interesse for nord er positivt, men det er også utfordringer, det er klart, sier han til VG, og utdyper:

– Vår måte å jobbe med Russland på skal bidra til avspenning, og det er et viktig forsvarskonsept. Så det at vi får til bedre samtrening og bedre koordinering med både USA og Storbritannia i nord, det er viktig for å holde spenningen nede.

PÅ BESØK: Enoksen og Wallace hilser på norske og britiske soldater

– For det har vært noen vanskelige situasjoner før, som i 2020?

– Ja, det er helt riktig. Dette er ting som vi diskuterer, som jeg har tatt opp med både Ben Wallace og min amerikanske kollega, og som de har forståelse for. Vi jobber for å få til bedre samordning og koordinering i nord.

Når andre land opererer i norske områder er det på Norges premisser. Men Norge kan altså ikke kreve å være med på aktivitet i internasjonalt farvann.

– Det som Storbritannia og for så vidt andre allierte gjør i internasjonale områder, det har ikke vi kontroll på. Det er en betydelig seiling og aktivitet i nord som skjer i regi av dem. Vi har tatt til orde for å koordinere dette bedre, sier Enoksen.

Utover verdien av å trene sammen, er dette en av grunnene til at Norge jobber for å legge til rette for at allierte som Storbritannia kan komme hit oftere, ifølge Enoksen. Han sier det kan bidra til bedre koordinering.