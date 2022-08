Gro: Vanskeligere for Støre enn for meg

Ap-legenden Gro Harlem Brundtland mener hennes tidligere «elev» Jonas Gahr Støre har en mye vanskeligere jobb enn hun hadde som statsminister i krisetider.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg synes synd på de som styrer i dag, sa Gro Harlem Brundtland da hun ble intervjuet på scenen under Arendalsuka onsdag.

Hun viste til at hun måtte overta da alle økonomiske piler pekte feil vei i 1986:

– Dagens regjering møter noe lignende som det jeg hadde da jeg ble statsminister for andre gang i 1986 - da hadde vi stor ledighet, underskudd på handelsbalansen og høy prisstigning. Da fikk jeg masse kjeft fra LO, som ville stoppe prisstigningen med en prislov. Det gikk jo ikke. Men etter hvert fikk vi økonomien i god stand. I alle år senere har det vært gode tider, men unntak av finanskrisen. Men nå er det verre for de som styrer i dag. Det er det viktig at befolkningen er klar over - det finnes ingen quick fix - vi kan ikke bare bruke mer penger, advarte Brundtland i samtalen med Anne Grosvold.

Hun la til at hun slett ikke misunner de som sitter med regjeringsansvaret nå.

– Jeg er glad jeg ikke sitter der beslutningene tas. Jeg tror det er veldig krevende å ha regjeringsansvar i disse årene, hvor vi har hatt covid, krig i Ukraina og den økonomiske krisen, sa Gro.

Brundtland var forøvrig sjefen til dagens statsminister Jonas Gahr Støre - både da han var stabssjef på SMK og i Verdens Helseorganisasjon.

Overfor VG utdyper statsministeren gjennom ti år hvorfor bildet er annerledes for Støre enn det var for henne.

– Jeg kunne styre på Aps politikk, og få flertall med flere forskjellige partier. Men dagens Ap har flere partier både til venstre for seg, og til høyre for seg. Så det er noe helt annet, sier Brundtland.

VALGKAMP: I 2019 drev Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre valgkamp sammen på Kongsvinger.

Fikk covid

Brundtland fortalte også at hun og ektemannen Arne Olav fikk covid i juni, etter å ha deltatt på prinsesse Ingrid Alexandras feiring på Deichmanske bibliotek i Oslo.

Det fortalte hun en fullsatt sal i Arendal kulturhus under Arendalsuka onsdag.

– Olav og jeg fikk begge omikron i juni. Jeg smittet ham, etter å ha vært på feiringen på Deichman. Der var det 200 mennesker og alle håndhilste, og jeg gremmet meg etterpå sa Gro, i samtalen hun hadde på scenen med Anne Grosvold.

– Jeg ble ganske syk, sa hun også.

Da pandemien rammet Norge i mars 2020 sto Gro og ektemannen på farten til Gran Canaria - men de avlyste reisen.

-Jeg tenkte - vi er gamle, dette vil vi ikke ha, sa Gro Harlem Brundtland.