I mars kom mange ukrainske flyktninger til Nasjonalt mottakssenter i Råde. Det kommer færre nå, men fortsatt registreres rundt 500–600 ukrainere hver uke på senteret.

Vil gi flere flyktninger gratis kollektivreiser

I mange fylker har ukrainske flyktninger reist gratis med buss. Det er en uheldig forskjellsbehandling i forhold til andre flyktninger, protesterer både mottaksbransjen og Trondheim kommune.

Da ukrainske flyktninger strømmet til Norge i vinter, ble det flere steder raskt bestemt at de skulle få reise gratis med buss. Det var nok å vise fram ukrainsk ID-kort.

I Trøndelag forklarte det fylkeskommunale busselskapet AtB at gratisordningen var i solidaritet med ukrainere som hadde flyktet fra krig.

Mange har opplevd ordningen som urettferdig.

– Det er andre holdninger og ordninger overfor ukrainere enn overfor andre flyktninger. Det har gitt utfordringer og er problematisk, sier styreleder Tor Brekke i mottaksgiganten Hero.

Allerede i vår klaget Flyktninghelseteamet i Trondheim forskjellsbehandlingen inn for Diskrimineringsombudet. De mente ordningen bør utvides til å omfatte også andre flyktninger i tilsvarende situasjon som ukrainerne.

– Flyktninghelseteamet har i mange år sett verdien av et busskort ut i fra et helse-, barne- og familieperspektiv. Dette ble aktualisert og ekstra synlig når ukrainske flyktninger fikk tilgang til gratis kollektivtransport. Vi ser at andre asylsøker-familier opplever store vanskeligheter med å følge opp sine barn fordi de har økonomiske utfordringer med å reise kollektivt, sier avdelingsleder i Flyktninghelseteamet ved Kvalifiseringssenteret for innvandrere i Trondheim kommune, Gunvor Berg.

Forskjellsbehandlingen ble også varslet i et brev til Barneombudet, som viste til Diskrimineringsombudet.

Vil utvide ordningen i Trøndelag

Nå jobber AtB med å utvide ordningen.

– Fylkespolitikerne har bedt om å få tilbake et forslag til ordning for gratis transport for nyankomne flyktninger som likebehandler mennesker i samme situasjon, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Han sier at det jobbes for å få på plass en tidsbegrenset løsning for å ta hånd om akutte behov for nyankomne.

– Vi sikter ikke på å gå inn for å dekke de strukturelle eller langsiktige behovene til «lengeboende asylsøkere» som kommunale eller statlige virkemidler er satt opp for å håndtere, sier Pütz.

I mars skrev Vy at de tilbød ukrainske flyktninger gratis reise frem til nærmeste ankomstsenter.

– Grupper opp mot hverandre

Trondheim Mottakssenter sør i byen, har 225 beboere fra mange land. De reiser kollektivt til sentrum.

– Ukrainerne reiser gratis. Alle andre må betale billetten selv. Det er kjempedyrt for dem. Men at gratis busstilbud på linje med ukrainere ville selvklart gitt flere muligheter for å delta på flere aktiviteter eller tilbud i Trondheim, sier mottaksleder Tuva Ravn Eggan ved Trondheim Mottakssenter.

Beboerne på mottaket skal betale mat, klær og aktiviteter med de mellom 1800 og 2400 kronene asylsøkerne får utbetalt i måneden.

– Vi har flere ganger diskutert og belyst situasjonen i samarbeidsmøter med FHT (Flyktninghelseteamet, red.anm), og var kjent med og støttet at FHT ville løfte denne saken videre, sier mottakslederen.

Vurderer innspill

I Oslo ba byrådet allerede i mars Ruter om å utvide ordningen til å gjelde alle nye flyktninger, ifølge Aftenposten.

Nå opplyser Ruter i at de anbefaler fylkeskommunene i Oslo og Viken å likebehandle alle flyktninger.

– Selv om antallet flyktninger fra Ukraina fortsatt ligger langt høyere enn fra andre land, er situasjonen pr. nå mer stabil og oversiktlig. Ruter foreslår derfor at dagens spesialordning for flyktninger fra Ukraina samkjøres med ordninger for andre flyktninger. Det er opp til politikerne om det skal være en løsning med gratis billetter eller ikke, sier pressevakt Sofie Bruun til VG.

JOBBER MED NY ORDNING: Oslos byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav(MdG), her sammen med byrådsleder Raymond Johansen, vil ha et gratis kollektivtilbud til alle nyankomne flyktninger.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MdG) sier at hun ser på innspillene hun har fått.

– Alle nyankomne flyktninger bør kunne reise gratis med kollektivtransport, uavhengig av hvilket land de kommer fra. Vi har fått innspill som vi nå ser på, sier Stav.

– Oslo og flere andre kommuner har strukket ut en hånd for å hjelpe ukrainere i en ekstraordinær situasjon. Situasjonen har samtidig gitt oss en påminnelse om at også andre flyktninger trenger hjelp for å kunne reise og delta i samfunnet de søker tilflukt i. Oslo skal være en by som tar godt imot alle mennesker som søker havn hos oss, sier Oslos byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav(MdG).

– Ikke for greie

Det bor pr 15.august 8850 asylsøkere på mottak i Norge. I følge Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) fikk nesten samtlige asylsøkere fra Syria, Tyrkia, Eritrea og Afghanistan opphold i fjor. Ukrainere har kollektiv beskyttelse i inntil tre år.

– De fleste asylsøkerne som kommer til Norge, er i en tilsvarende situasjon som ukrainerne. Vi har ikke vært for greie med ukrainerne. Men også folk som har flyktet fra andre kriger og konflikter, bør få de samme mulighetene som ukrainerne, sier generalsekretær Pål Nesse i NOAS.

Han sier at organisasjonen har fått henvendelser om forskjellsbehandlingen fra personer som jobber med eller kjenner flyktninger og asylsøkere fra andre land.

UTFORDRINGER: Styreleder Tor Brekke i Hero sier ordningene for ukrainere har vært problematiske overfor andre flyktninger i mottakene.

Vestland fylke avvikler gratisordningen for ukrainere fra 1.september.

– Det er andre etater enn fylkeskommunen som er ansvarlig for å sikre flyktninger økonomisk støtte til livsopphold og kollektivreiser. Ordningen ble innført som en midlertidig håndsrekning i en periode der det var mulighet for store flyktningstrømmer fra Ukraina, sier pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss.