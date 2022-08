ADVARER MOT KJEPPHESTER: Erna Solberg sier at strømkrisen er et resultat av Russlands hybrid-krigføring mot Europa.

Erna Solberg advarer: Strøm-bråket kan styrke Putins krig

Ekstremt høye strømpriser er et ledd i president Putins hybride krigføring mot vestlige land, ifølge Høyre-leder Erna Solberg. Hun frykter at strømpris-bråket kan skape usikkerhet om Vestens støtte til Ukraina i krigen mot Russland.

– Før krigen brøt ut i vinter var det en diskusjon om hvorvidt økte gasspriser i Europa kunne være et resultat av president Putins hybride krigføring mot Europa, sier Solberg.

– Hva mener du?

– At Putin og Russland har kjørt opp krisen og prisene for å presse Europa. Han har sett at her er vi sårbare, sier Solberg til VG.

– Er det fare for at støtten til Ukraina stopper opp som følge av den folkelige misnøyen med energiprisene?

– Jeg synes at det har vært veldig god respons fra EU på krisen i Ukraina. Men vi har også fått en annen diskusjon her hjemme, om at høye strømpriser ikke handler om Ukraina-krisen, men om Acer og utenlandskabler, blant annet. Mange har tatt fram gamle kjepphester, og det skaper nå usikkerhet om bakgrunnen, sier hun.

Putin som herjer

Solberg er helt på linje med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som i partilederdebatten i Arendal sa dette:

«Det er ikke markedskreftene som herjer – det er Vladimir Putin som herjer i Europa.»

Men Solberg legger til at strømkrisen er forsterket at det hun kaller «en perfekt storm» i Europa:

– Det blir perfekt storm når en stor strøm-eksportør som Frankrike nå må stenge ned deler av sin atomkraft på begrunn av behov for vedlikehold. Det skjer samtidig med sommerens tørke og vannmangel, sier hun.

STØTTE: Erna Solberg sammen med bedriftsleder Jens Eide i forrige uke. Hun støtter kjøttbedriftens ønske om strømstøtte.

Krever strømstøtte

Solberg og Høyre har kritisert regjeringen for at partiet ikke har fått gjennomslag for strømstøtte til næringslivet.

I forrige uke besøkte hun slakterbedriften til Jens Eide i Lillesand, som nå betaler en halv million kroner mer i måneden for strøm.

– En lønnsom bedrift var blitt ulønnsom på grunn av strømkrisen som er skapt av Vladimir Putins aggressive krig mot Ukraina, fortalte Erna Solberg til Høyres stortingsgruppe og sentralstyre tirsdag.

Regjeringen satt tirsdag sammen med toppene fra LO og NHO for å diskutere mulige modeller for en slik strømstøtte til bedriftene. Solberg sier at hun ikke har låst seg til en spesiell ordning, men at bedriftene bør få et signal om at penger kommer.

Advarer mot «enkle løsninger»

Men Høyre har samtidig avvist kravet fra Frp, Rødt og Venstre om å redusere strømeksporten:

– Vi må holde igjen de som forsøker å lage nasjonale politiske konfliktlinjer om dette. Det gjelder de som lansere enkle løsninger som å kutte kabler og annen kvikk-fiks. Dyrker man slike konflikter, så kan det bidra til politisk ustabilitet slik de som har satt dette i gang, ønsker, sier Høyre-lederen til VG.

– Kan det svekke viljen i Europa til å bruke enorme summer på Ukrainas krig, og etter hvert gjenoppbygging?

– Jeg tror at folk i Europa vil være villig til å betale til Ukraina. Bare se på de baltiske landene. De har gitt bort enormt med militært materiell til Ukraina. Og har samtidig fått strømpriser som er skyhøyt over de norske. Men i de landene vet folk at krigen i Ukraina er en krig som utkjempes for retten i alle Russlands naboland til å gjøre sine egne valg, sier Erna Solberg.