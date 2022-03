TRANSKVINNE: Sultan Hadaddeen mener hun ikke blir godtatt som kvinne nok.

Sultan (18) mener kvinnedagen ikke er for alle

Sultan Hadaddeen sliter med å føle seg godtatt av kvinnebevegelsen. – Som dobbel minoritet føler jeg at jeg blir prioritert bakerst i køen, sier hun.

Av Intisaar Ali

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag 8. mars er den internasjonale kvinnedagen og den skal markeres rundt om i hele verden. I flere norske byer skal kvinner markere dagen, men ikke alle føler seg inkludert.

Sultan Hadaddeen er 18 år, fra Rogaland og er født i Jordan. Hun fikk kjønnet gutt ved fødsel, men kom ut som jente i 11–12-årsalderen. Hun mener markeringen ikke tar opp hennes problemer.

– Jeg blir ikke prioritert, representert eller frontet under kvinnedagen, sier hun.

Hun mener markeringen er stort sett er for majoriteten og ikke minoriteten som hun selv er en del av.

– Jeg har ikke deltatt i toget eller noen av aktivitetene fordi jeg merker at jeg ikke blir sett på som kvinne nok for de, sier hun.

Det var Dagsavisen som først skrev om saken.

SKAL MARKERE: 18-åringen har tenkt til å markere kvinnedagen, men på sin måte.

Vil endre fokuset

I tillegg til at hun ikke føler at hun blir sett på som kvinne nok, mener hun at mange av sakene som tas opp på kvinnedagen er saker som ikke inkluderer alle.

– Jeg vil også fokusere på de konkrete problemene. Mens hvite cis-kvinner kjemper for høyere lønn så driver jeg og andre minoriteter og kjemper for retten til å eksistere, sier 18-åringen.

Cis-kjønnet brukes om en som identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. En transkvinne er en kvinne som har kjønnsidentitet som er forskjellig fra kjønnet som ble registrerer ved fødsel.

Sultan mener også at når cis-kvinner snakker om diskriminering i arbeidlivet så glemmer de å inkludere transkvinner som henne.

– Som dobbel minoritet føler jeg at jeg blir prioritert bakerst i køen. Vi blir diskriminert i skole og i arbeidslivet og så videre. Jeg har opplevd det selv, sier hun.

– Uavhengig av hva man tenker så står kvinne i ordet transkvinne for en grunn. Uavhengig om jeg er en transperson eller ikke så er jeg rett og slett en kvinne. Om jeg er født med det ene kjønnsorganet eller det andre så endrer ikke det faktumet at jeg er en kvinne, sier hun.

8.MARS: Mange av parolene på kvinnedagen har vært politiske saker.

Alle er velkomne

Den største 8. mars-markeringen blir holdt i Oslo.

– Jeg synes det er trist at det folk som ikke føler seg velkommen. Fra vår side er alle velkomne, uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet til å være med å markere kvinnedagen, og jeg håper og tror at de fleste finner en parole de kan gå bak, sier Maiken Sætran Lium, talsperson for 8. marskomiteen i Oslo.

Hun oppfordrer Sultan til å ta med seg en egen parole som sier noe om hva hun står for.

– Det er fint og en parole som for eksempel sier at transkamp er kvinnekamp, eller en parole som sier noe om at transkvinner utsettes for hets, vil ikke stride i mot de andre parolene. Alle paroler som ikke strider mot de 25 hovedparolene er veldig velkomne, sier hun.

Og det er nettopp det 18-åringen Sultan har tenkt til å gjøre.

– I dag deltar jeg under de offentlige tingene som skjer, men samtidig er jeg ikke der for å feire og heie frem at hvite cis-kvinner som skal prøve å få høyere lønn. Jeg skal stå der med mine plakater for å vise at verden har viktigere kamper og ting å fokusere på og jobbe med, sier hun.

– Som rasistisk kjønnsdiskriminering og transfobi overfor transkvinner, avslutter hun.