NØDHJELP: Alt som kommer inn blir gått gjennom og lagt i esker som merkes på norsk, engelsk og polsk.

Samler inn nødhjelp til Ukraina – kan sende seks trailere

KONGSVINGER (VG) Etter planen skal de kjøre fra Kongsvinger til Polen neste uke. Trailerne er lastet fulle med mat, vann, klær, bleier og mye mer.

Av Marthe Stoksvik og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vi står i enden av en korridor i et kontorbygg i Kongsvinger. Det er fullpakket med esker, poser og kasser over alt. Inne på doen, på alle kontorene og på kjøkkenet. Det er så vidt plass til å gå forbi hverandre.

Det er foreningen Nødhjelp til Ukraina, avdeling Kongsvinger som holder på her.

– Det hele startet med at mamma og jeg satt hjemme og så på nyhetene, og jeg synes det var helt forferdelig og jeg ble så lei meg at jeg tenkte at jeg måtte gjøre noe, sier leder Frida Maria Lundberg.

MAT: Frida Maria Lundberg og Marius Synkowicz viser fram kasser med mat som er klare for å sendes. Mange av dem inneholder babymat.

Hun og moren Lena Lundberg begynte å sjekke rundt. Så fant de ut at det skulle komme 17 flyktninger fra Ukraina. De kastet seg rundt og samlet inn det som de trengte.

Men det stoppet ikke der.

Det var så mange som ville bidra at de måtte tenke større. Og de måtte finne flere steder å lagre tingene, fordi hjemmene deres var fulle.

– Det ene førte til det andre og nå er vi her, sier Frida.

TAPE: Lena Lundberg er tydelig preget av det som skjer i Ukraina. Hun ser for seg at det var hennes barn som sto i denne situasjonen.

Den gule tapen

På et av kontorene står Lena Lundberg. Hun viser oss et rom fylt med bleier, flasker og alt som trengs til barn. Hun spør om vi har hørt om den gule tapen.

Tårene presser på og hun forteller gråtkvalt om tapen som hun håper hun slipper å se igjen i fremtiden.

– De etterlyser gul tape, fordi de bruker den til å identifiserer seg. Så når de finner kropper med gul tape så vet de at det er ukrainske folk, sier Lena.

I hjørnet på et av kontorene står det en papirpose med gul maskeringstape.

UKRAINSK: Ifølge Lena Lundberg bruker ukrainere gul tape for å vise at de tilhører Ukraina.

Kun det nødvendige

Det er mange som ønsker å hjelpe alle som er flukt og som kjemper i Ukraina. Så mange at frivillige organisasjoner nå sier nei takk.

NRK skrev tirsdag om Polsk-Norsk forening som ikke klarer å ta unna alt de får. Kanalen beskriver store hauger med klær og mat som blir liggende langs grensen til Ukraina.

Frida Lundberg er opptatt av dette ikke skal skje med det de samler inn. Derfor har de løpende dialog med hjelpeorganisasjonen Caritas i Polen.

Caritas sender med jevne mellomrom oppdaterte lister over hva som er nødvendig nå.

VG har sett listene og vært i kontakt med Caritas som sier de informerer om hva de trenger.

– Ingen er tjent med at vi samler inn ting ingen trenger. Det viktigste for oss er å samle inn det som trengs, sier Frida.

For eksempel har de fått inn nok klær nå, og takker fint nei til de som kommer med klær.

Nå er det mat og vann som står øverst på lista. Men hva som er nødvendig endrer seg hele tiden.

Alt som kommer inn sorteres og merkes med hva det inneholder, på norsk, engelsk og polsk.

De har også opprettet en Spleis. Pengene skal gå til hjelpeorganisasjoner i Ukraina.

FRIVILLIG: Christoffer Helgesen titter innom et av lagrene og spør om det er noe han kan bidra med. Det tar ikke lang tid før han tilbyr seg å hjelpe med sortering og pakking.

Seks trailere til Polen

Etter planen skal seks trailere fylles fulle av klær, bleier, mat og vann og kjøres til Polen. Kanskje kan de kjøre allerede førstkommende mandag.

Bjørn Erik Ovesen er blant trailersjåførene som skal kjøre nedover.

Akkurat som Frida og Lena, følte han et behov for å gjøre noe etter å ha sett hvordan situasjonen er i Ukraina nå.

TRANSPORT: Bjørn Erik Ovesen skal sammen med seks andre kjøre fra Norge til Polen med nødhjelp.

– Det meldte seg en tanke om at jeg kunne bidra med det som er fagfeltet mitt, som er transport. Jeg eier et lite transportfirma som består av en bil og en ansatt som er meg selv, sier Ovesen.

Han sendte ut en rekke forespørsler og stadig flere meldte seg.

Han har nå klart å få på plass seks trailere som skal frakte det Frida og resten av de frivillige samler inn.

Tingene skal de levere hos Caritas i Lublin i Polen.