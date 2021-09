Mann dømt til ti års forvaring for flere voldtekter

En mann i 50-årene er dømt til ti års forvaring for flere voldtekter, deriblant en gruppevoldtekt høsten 2018.

Minstetiden i fengsel er satt til seks år og åtte måneder. Mannen dømmes også for to andre voldtekter.

– Han er ikke bare overrasket, men nærmest sjokkert over dommen. Han fastholder at han er uskyldig og har bestemt seg for å påanke dommen i sin helhet. Han har det tungt med å ta innover seg at han har fått en så streng dom, sier mannens forsvarer Hans Christian Nygaard Wang til VG.

Mannen må også betale 150.00 kroner i oppreisningserstatning til to av de fornærmede kvinnene.

Totalt er tre menn dømt i saken som gikk i for en tingrett på Østlandet i august i år.

En annen mann i 50-årene er dømt til to års fengsel hvorav seks måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år. En mann i 40-årene er dømt til ett år og ni måneders fengsel, hvorav seks måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år.

For en kvinne som også er tiltalt i saken er avgjørelsen av skyld- og straffespørsmålet utsatt til november. Kvinnen er tiltalt for medvirkning til voldtekt.

