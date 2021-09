VANT I RETTEN: Eier av strippeklubben Dreams, Atle Maaø, er fornøyd etter dagens dom. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Trondheim kommune må betale 400.000 til strippeklubb

Trondheim kommune må ut med 400.000 kroner i sakskostnader til strippeklubben Dreams, etter å ha tapt en sak i tingretten om skjenkebevilling.

Av Håkon Kvam Lyngstad og NTB

Publisert: Nå nettopp

I juni i fjor vedtok bystyret i Trondheim kommune at strippeklubber ikke får ha skjenkebevilling. Dermed mistet byens eneste strippeklubb, Dreams Showbar, skjenkebevillingen fra 1. oktober.

I vedtaket het det at kommunen ikke ville gi skjenkebevilling til «steder som har konsepter av typen stripping, erotisk dans, toppløsservering eller lignende».

Eier Atle Maaø tok saken til retten. Mandag var dommen klar: Strippeklubben vant over kommunen.

Dette innebærer at kommunen innen to uker må betale 400.000 kroner til Erma AS, som driver Dreams. Kommunens vedtak fra i fjor, hvor de ga avslag på søknaden om fornyet skjenkebevilling, er også gjort ugyldig.

Adresseavisen omtalte saken først.

– Glede og tilfredsstillelse

– Det er med stor glede og tilfredstillelse vi konstaterer at tingretten gir oss medhold i at Trondheims kommunens vedtak om å ikke gi oss skjenkebevilling er et ugyldig vedtak, sier Dreams-eier Atle Maaø i en pressemelding mandag.

I dommen fastslår tingretten at Trondheim kommunes avslag på skjenkebevilling er ugyldig. Samtidig dømmes kommunen til å betale 400.000 kroner i sakskostnader til strippeklubben.

– Vi er veldig fornøyd og glad for at tingretten i Trondheim er enige med oss i prinsippet om at man ikke skal kunne stenge en lovlig viksomhet ved hjelp av alkoholloven, sier Maaø til VG, og legger til:

– Alkoholloven er ment å regulere alkoholbruken i en kommune, og begrense skadevirkningene av forbruket. Ikke for å forby virksomheter man ikke liker, sier strippeklubbeieren, som mener det har vært tydelig at det ikke er alkoholpolitiske mål kommunen har hatt med regelen.

I dommen fra Trøndelag tingrett erkjenner retten at alkohol kan «gi økt risiko for trakassering, vold og annen krenkende atferd».

– Etter bevisførselen er det imidlertid rettens inntrykk at det ikke er samfunnsmessige eller individuelle skadevirkninger av alkoholbruk som har stått sentralt, men i stedet anførte ulemper av stripping, står det i dommen.

Bystyret har i retten trukket frem hensyn som likestilling og diskriminering, trakassering, utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner, menneskehandel og byens profil og omdømme.

– De hensyn som bystyrets flertall har vektlagt i denne saken, kan neppe i seg selv sies å være alkoholpolitisk begrunnet ut fra en rimelig tolkning av dette begrepet, heter det videre.

Retten mener derfor at avslaget i saken bygger på hensyn som mangler forankring i alkoholpolitiske hensyn – noe som ga strippeklubben Dreams en seier i retten.