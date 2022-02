BLE DØMT: Sumaira Ghafoor ble dømt til tre og et halvt års fengsel i Oslo tingrett.

IS-kvinne erklærte seg ikke skyldig

En kvinne (31) som i tingretten ble dømt for deltakelse i terrorgruppa IS, erklærte seg ikke skyldig da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp



Den 31 år gamle Oslo-kvinnen møter tirsdag i Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Sumaira Ghafoors viktigste argument i tingretten var at hun ble holdt igjen i Syria mot sin vilje. At dette ikke ble tillagt vekt, står sentralt i anken.

Den norsk-pakistanske tobarnsmoren er tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

Ved å passe barn og hus for disse ytterliggående islamistene la kvinnen til rette for at de kunne delta i væpnet kamp for terrorstaten IS, mener påtalemyndigheten.

Sumaira Ghafoor har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez, da hun reiste til Syria i februar 2013. Vasquez var en konvertitt fra Skien.

Hun har også forklart at Vasquez etter innreisen begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

– Kom seg ikke ut

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut.

Ghafoors advokater fremholdt i tingretten også at volden, kontrollen og utnyttelsen hun ble underlagt i Syria, betyr at hun er et offer for menneskehandel.

IS-KRIGER: Den norske islamisten Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015, var tidligere gift med IS-kvinnen som er tiltalt.

Men for tingretten var et sentralt poeng at kvinnen reiste frivillig til Syria.

– Hun ble ikke utsatt for tvang under reisen, og hun var klar over at hun skulle være hjemmeværende kone og mor, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Dommeren la til at hun også visste at en eventuell hjemreise måtte godtas av ektemannen.

– Husarbeidet hun gjorde i Syria kan ikke kalles tvangsarbeid, og tiltalte er dermed ikke å anse som et offer for menneskehandel, konkluderte tingrettsdommeren.

– Støttespiller

Han kom til at Sumaira Ghafoor oppfyller lovens krav til forsett og klart opptrådte på en måte som må sies å være deltagelse i en terrororganisasjon.

– Hun var en støttespiller som muliggjorde hellig krig, la til rette for at sine tre ektemenn ble ivaretatt på hjemmebane og oppfostre neste generasjon IS-rekrutter, ifølge retten.

Dommen ble tre år og seks måneder, men Ghafoor fikk fradrag for 402 dager i varetekt.

FORRIGE RUNDE: Aktor Geir Evanger ledet utspørring av kvinnen, som møtte i Tingretten med håret fritt og kledd i vestlige klær.

Tiltalen er for det meste basert på opplysninger kvinnen selv har gitt politiet i avhør, og hun benekter ikke det vesentligste i gjerningsbeskrivelsen.

Første i sitt slag

Ghafoor og hennes to små barn ankom Gardermoen 17. januar 2020.

Statsadvokat Geir Evanger, som også er aktor under ankebehandlingen, bekreftet etter tingrettsdommen at dommen kan bli en rettesnor for senere saker.

– Det er den første avgjørelsen i de såkalte IS-kvinnenes sak, så den trekker opp rammene for denne typen saker og vil være av betydning i senere saker, sa Evanger i mai.

Han forklarte at dersom kvinnene som er igjen i Syria returnerer til Norge, vil de risikere samme strenge straff.

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Tre uker er satt av til ankesaken.

